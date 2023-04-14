Отчим Софии Сапеги отреагировал на ее экстрадицию в Россию: "Мы не рады и не огорчены"

София возвращается в Россию Фото: СОЦСЕТИ

Россиянка София Сапега, осужденная в Беларуси на 6 лет колонии, возвращается домой. Об этом заявили в Генпрокуратуре РБ. По словам сотрудников ведомства, они дали разрешение на ее экстрадицию. Оставшуюся часть наказания София будет отбывать в РФ. Новости об этом семья Сапеги узнала от KP.RU.

- А это уже официально? - переспросил отчим Софии в разговоре с KP.RU Сергей Дудич. - Мы это только от вас узнали. Процесс экстрадиции - это серьезный этап договоренностей между странами. Но нам нужен финал. Мы не рады и не огорчены. Это очередной виток. Это не говорит, что ее освободят. Рада ли сама София, я не могу говорить. Это же тюрьма: что там, что там. Мы не виделись с ней год. Общаемся только в письмах.

Протасевичу еще не вынесли приговор Фото: СОЦСЕТИ

Могут ли Софию освободить от наказания в России, отчим затруднился сказать. По его словам, он не знает российского законодательства.

Суд вынес приговор Софии в мае прошлого года. Девушку осудили за то, что она вела оппозиционные телеграм-каналы. Сапегу задержали после того, как ее сняли с самолета, летевшего в Вильнюс. На судне вместе с россиянкой летел ее возлюбленный - белорусский оппозиционер Роман Протасевич. Приговор ему в Беларуси пока не вынесли.

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