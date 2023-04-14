Антон Алиханов - накануне Пасхи: У нас в Калининграде яйца вдвое дешевле, чем в Польше. У соседей их продают поштучно

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на радио "Комсомольская правда". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

… - Антон Андреевич, здравствуйте! А я сначала разрешение попросил (послал смс), хотел услышать ваш бодрый голос перед праздником, записать ваше поздравление…

- Александр, а я вас с днем рождения поздравлял. Вам эсэмэска дошла?

- А я ответил.

- Да?

- Вот - 12 апреля сразу и написал: «Спасибо, Антон Андреевич! С Днем космонавтики! Ура!»

- Понятно. Да, наверное, чего-то я запамятовал.

- Было, сразу же. Спасибо вам огромное. Приближается день Светлой Пасхи. Как вы его собираетесь отметить? Вы, ваша замечательная семья, ваши детишки?

- Завтра по традиции - на всенощную.

А потом, в воскресенье, как всегда, дома, в кругу семьи. Поедем к друзьям. Если крестники будут дома, то и до них доеду.

- Вы имеете в виду - своих крестников…

- Мои крестники, кого я крестил.

- Серьезно? А вы много уже детишек покрестили, да?

- Пока только троих.

Но будем, надеюсь, продолжать. Дело хорошее.

- Скажите, а кто они?

- Нет, не скажу.

- То есть - это простые ребята или дети каких-то начальников?

- Да нет, это дети моих друзей.

- То есть, вы и отец троих детей, и - крестный папа уже. Ясно.

- Да.

- Скажите, пожалуйста, а вот прошла такая информация, что в Калининграде яйца, которые красят на Пасху, - они вдвое дешевле, чем за границей. Это правда?

- Ну, да, действительно, была одна из фраз моего ответа на вопросы во время «Прямой линии», которую я недавно проводил.

Да, честно говоря, мы уже, в силу определенных причин, особо не следим за ценами у наших соседей…

Но вот, как-то так случилось, аналитика попала на глаза кое-какая по инфляции - цены в Прибалтике, у поляков.

И, действительно, яйцо куриное очень сильно у них подорожало.

Причем - там какая-то такая странная была заметка. Они, дескать (ну, опять же - это в польской прессе), начали продавать их чуть ли не поштучно уже.

- Вот!

- Потому что десяток, на наши деньги если переводить, стоил бы 250 рублей и выше.

- Оно!

- Поэтому, я просто удивился, и привел, в том числе, пример того, что есть такие тенденции у соседей.

- А, интересно, соседи к вам часто наведываются для того, чтобы перед Пасхой что-то купить?

- А у нас, вы знаете, большинство, конечно, наших людей… Бывших наших соотечественников, которые уехали в 1990-е годы.

И очень много было машин с немецкими номерами. Они приезжали к нам, оставляли машины в «Храброво» - в аэропорту. И, видимо, к родственникам – бабушкам, дедушкам детей возили. Потому что совпало с их каникулами в их школах.

И вот так - с несколькими общались. Они говорят - таким образом, дешевле и быстрее попасть там - в центральную часть России.

- В смысле, из Калининграда?

- Да. Они сначала через Польшу быстро доезжали до нас, оставляли автомобили и дальше уже летели на самолете.

- То есть, они к бабушкам-дедушкам…

- Да, с некоторыми пообщались - вот и выяснилось.

- К нашим русским немцам, короче, которые здесь, у нас и остались.

- Да.

- Понятно. И чего они ещё говорят?

- Да ничего. Они часто к нам ездят. И мы общаемся.

На человеческом уровне у нас контакты достаточно неплохие. Тем более, это наши люди, по сути.

- В принципе, да. Ясно. И, наверное, вопрос какой еще. А вы к Пасхе-то уже готовы, куличи закупили?

- Этим - да, жена у меня занимается.

Я просто сегодня в Москве работаю, как раз на посадку иду в самолет. Лечу домой.

- А яйца когда будете красить пасхальные?

- Так уже…

- Там жена покрасила?

- Да.

- И, пока вы идете на посадку, - ваши пожелания, у вас же много фанатов, поклонников по всей стране, а, может быть, и по всему Земному шару…

(Алиханов смеётся)

…накануне праздника. Послание Антона Алиханова.

- Как всегда, мира, добра, любви друг к другу, к ближним своим.

- Спасибо!