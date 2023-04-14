Антон Алиханов - накануне Пасхи: У нас в Калининграде яйца вдвое дешевле, чем в Польше. У соседей их продают поштучно

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на радио "Комсомольская правда".
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
… - Антон Андреевич, здравствуйте! А я сначала разрешение попросил (послал смс), хотел услышать ваш бодрый голос перед праздником, записать ваше поздравление…
- Александр, а я вас с днем рождения поздравлял. Вам эсэмэска дошла?
- А я ответил.
- Да?
- Вот - 12 апреля сразу и написал: «Спасибо, Антон Андреевич! С Днем космонавтики! Ура!»
- Понятно. Да, наверное, чего-то я запамятовал.
- Было, сразу же. Спасибо вам огромное. Приближается день Светлой Пасхи. Как вы его собираетесь отметить? Вы, ваша замечательная семья, ваши детишки?
- Завтра по традиции - на всенощную.
А потом, в воскресенье, как всегда, дома, в кругу семьи. Поедем к друзьям. Если крестники будут дома, то и до них доеду.
- Вы имеете в виду - своих крестников…
- Мои крестники, кого я крестил.
- Серьезно? А вы много уже детишек покрестили, да?
- Пока только троих.
Но будем, надеюсь, продолжать. Дело хорошее.
- Скажите, а кто они?
- Нет, не скажу.
- То есть - это простые ребята или дети каких-то начальников?
- Да нет, это дети моих друзей.
- То есть, вы и отец троих детей, и - крестный папа уже. Ясно.
- Да.
- Скажите, пожалуйста, а вот прошла такая информация, что в Калининграде яйца, которые красят на Пасху, - они вдвое дешевле, чем за границей. Это правда?
- Ну, да, действительно, была одна из фраз моего ответа на вопросы во время «Прямой линии», которую я недавно проводил.
Да, честно говоря, мы уже, в силу определенных причин, особо не следим за ценами у наших соседей…
Но вот, как-то так случилось, аналитика попала на глаза кое-какая по инфляции - цены в Прибалтике, у поляков.
И, действительно, яйцо куриное очень сильно у них подорожало.
Причем - там какая-то такая странная была заметка. Они, дескать (ну, опять же - это в польской прессе), начали продавать их чуть ли не поштучно уже.
- Вот!
- Потому что десяток, на наши деньги если переводить, стоил бы 250 рублей и выше.
- Оно!
- Поэтому, я просто удивился, и привел, в том числе, пример того, что есть такие тенденции у соседей.
- А, интересно, соседи к вам часто наведываются для того, чтобы перед Пасхой что-то купить?
- А у нас, вы знаете, большинство, конечно, наших людей… Бывших наших соотечественников, которые уехали в 1990-е годы.
И очень много было машин с немецкими номерами. Они приезжали к нам, оставляли машины в «Храброво» - в аэропорту. И, видимо, к родственникам – бабушкам, дедушкам детей возили. Потому что совпало с их каникулами в их школах.
И вот так - с несколькими общались. Они говорят - таким образом, дешевле и быстрее попасть там - в центральную часть России.
- В смысле, из Калининграда?
- Да. Они сначала через Польшу быстро доезжали до нас, оставляли автомобили и дальше уже летели на самолете.
- То есть, они к бабушкам-дедушкам…
- Да, с некоторыми пообщались - вот и выяснилось.
- К нашим русским немцам, короче, которые здесь, у нас и остались.
- Да.
- Понятно. И чего они ещё говорят?
- Да ничего. Они часто к нам ездят. И мы общаемся.
На человеческом уровне у нас контакты достаточно неплохие. Тем более, это наши люди, по сути.
- В принципе, да. Ясно. И, наверное, вопрос какой еще. А вы к Пасхе-то уже готовы, куличи закупили?
- Этим - да, жена у меня занимается.
Я просто сегодня в Москве работаю, как раз на посадку иду в самолет. Лечу домой.
- А яйца когда будете красить пасхальные?
- Так уже…
- Там жена покрасила?
- Да.
- И, пока вы идете на посадку, - ваши пожелания, у вас же много фанатов, поклонников по всей стране, а, может быть, и по всему Земному шару…
(Алиханов смеётся)
…накануне праздника. Послание Антона Алиханова.
- Как всегда, мира, добра, любви друг к другу, к ближним своим.
- Спасибо!