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Последняя надежда французов, кажется, умерла. Конституционный совет сегодня утвердил расколовшую страну пенсионную реформу с незначительными замечаниями и отклонил требование о референдуме. Ожидается, что в ближайшие 48 часов президент Эммануэль Макрон подпишет закон, и он вступит в силу. Однако открывать шампанское французскому лидеру явно рано. Ни оппозиция, ни улица не готовы покориться и обещают бороться до победного. Неугасающее недовольство пенсионной реформой не сулит французскому президенту ничего хорошего.
Первая реакция не заставила себя долго ждать. Лидеры крупнейших оппозиционных сил провозгласили скорый конец Макрона. По словам председателя «Национального объединения» Жордана Барделла, «между президентом и народом возник зияющий разрыв». Депутат «Непокоренной Франции» Клементин Отэн в открытую заявляет: «Мы должны сменить режим». Даже премьер-министр Элизабет Борн вынуждена была признать, что у этого решения «нет победителей и побежденных». Ранее французская пресса сообщала о разладе в их отношениях с Макроном на фоне политического кризиса.
Еще до оглашения решения Макрон пригласил представителей профсоюзов встретиться во вторник в Елисейском дворце, но получил от ворот поворот. Вместо этого, они уже планируют грандиозные акции протеста на Первомай. Их единственное условие для диалога — не подписывать закон.
На улицах еще более боевой настрой. Сразу после оглашения решения Конституционного совета, по всей Франции начали вспыхивать локальные очаги протестов, перерастающих в беспорядки, на субботу уже запланированы десятки акций по всей стране. Один из представителей профсоюзов утверждает: «Может быть, мы еще не выиграли, но Макрон уже проиграл». Рядовой слесарь в Марселе полон решимости: «Мы должны ехать в Париж и все крушить». В четверг в Париже на улицы вышли сотни тысяч человек, а радикалы ворвались в офис холдинга LVMH, продающего люксовые товары. Все полицейские резервы мобилизованы, но вряд ли они смогут сдержать гнев народного недовольства.
Фото: REUTERS
Газета Le Monde пишет, что поведение Макрона за время пенсионной реформы изменило отношение к нему не только французов, но и других европейцев, которые еще пару лет назад были очарованы молодым амбициозным политиком, а теперь испытывают лишь недоумение. Рейтинг Макрона обваливается, сейчас его поддерживает менее 30 процентов граждан. Как французский президент собирается выбираться из этого глубокого кризиса и как рассчитывает руководить страной еще 4 года — пока не очень ясно.
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