Самые богатые люди мира устроили гонку за бессмертием: Миллиардеры покупают себе вечную жизнь

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Где находится вотчина самых богатых людей мира? В Силиконовой долине - этой колыбели компьютерных технологий, которые изменили образ жизни человечества! Казалось бы, заработал денег, можно и не горевать: баня, водка, гармонь и лосось - что еще надо, чтобы спокойно встретить старость? Но миллиардерам из Силиконовой долины не сидится на месте ровно. Они задумали обмануть старуху с косой и устроили настоящую гонку за бессмертием, вкладывая миллиарды в различные проекты борьбы со старением. Вот только самые заметные примеры:

1. Джефф Безос (59 лет), владелец Amazon.

Джефф Безос. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Потратил на поиски вечной жизни 3 миллиарда долларов.

В какой проект вложился: инвестировал в стартап по продлению жизни Altos Labs. Компания разрабатывает технологию перепрограммирования клеток, ученые ищут способ превратить взрослые специализированные клетки в стволовые. А они в свою очередь могут превращаться в клетки различных поврежденных органов и тканей. Таким образом организм можно будет обновить и повернуть процесс старение вспять. Этот стартап также финансирует и израильский предприниматель российского происхождения Юрий Мильнер.

2. Сергей Брин (49 лет) и Ларри Пейдж (50 лет), соучредители Google.

Сергей Брин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Потратили более 2 миллиардов долларов.

В какой проект вложились: в 2013 году крестные отцы Google создали биотехническую компанию Calico, она изучает механизмы продления жизни. Ученые проводят фундаментальные исследования по изучению старение клеток. Компанию часто критиковали за излишнюю секретность. Готовых лекарств и технологий на рынок Calico еще не представила, ожидается что они появятся в горизонте до 2027 года.

3. Сэм Альтман (37 лет) генеральный директор Open AI (компания-создатель нейросети ChatGPT).

Сэм Альтман. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Потратил 180 миллионов долларов.

В какой проект вложился: стартап Retro BioScience декларирует амбициозную цель - увеличить продолжительность здоровой жизни человека на десять лет. Компания намерена совершить прорыв за счет исследований в области перепрограммирования клеток, плазменной терапии и изучения механизма аутофагии. Первый образец “лекарства от смерти” Retro намерено продемонстрировать через 2 года. Некоторые разработки проходят стадию клинических испытаний.

4. Питер Тиль (55 лет) соучредитель платежной системы PayPal.

Питер Тиль. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Потратил более 100 миллионов долларов.

В какой проект вложился: миллиардер развивает несколько стартапов. Один из них называется Ambrosia, компания занимается технологией омоложения путем переливания пожилым людям плазмы молодых. Поговаривают, что Питер Тиль регулярно проводит такие процедуры и тратит на них 40 тысяч долларов каждые 3 месяца. Около 7 миллионов “зеленых” Тиль вложил в Фонд Мафусаила (так звали библейского старца, который прожил 969 лет). Фонд учредил премию Мыши Мафусаила - он вручается исследователям, которые побьют мировой рекорд по долгожительству среди лабораторных грызунов. Первая премия была вручена эндокринологу Анджею Бартке, чья мыш 6 дней не дожила до 5-летнего юбилея - это эквивалент возраста 180 лет среди людей.

5. Брайан Джонсон (45 лет) , создатель компании по обработке электронных платежей Braintree.

Брайан Джонсон тратит гигантские суммы на команду врачей, которая следит за его здоровьем 24 часа в сутки. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Потратил более 100 миллиона долларов.

В какой проект вложился: открыл венчурный фонд, который финансирует исследования в области биотехнологий. Создал компанию, которая выпускает шлемы для анализа активности мозга. Предполагается, что эта технология поможет людям страдающим от болезни Альцгеймера, старческого снижения интеллекта, инсультов и травм головного мозга. Сам ежегодно тратит на собственное омоложение 2 миллиона долларов, мечтает вернуть себе тело 18-летнего юноши. Джонсон делал более 33 тысяч снимков своего кишечника и пользуется устройством, которое подсчитывает количество эрекций за ночь.

Чего тебе надобно, старче?

Желание силиконовых миллиардеров превратиться в коллективного Кощея бессмертного вызвало противоречивую реакцию в обществе. Билл Гейтс язвительно отреагировал на известие о том, что владельцы Google вложились в проект Calico.

- Пока у нас миллионы людей умирают от малярии и туберкулеза, со стороны богатых людей выглядит довольно эгоистичным финансировать стартапы, которые помогут лично им жить дольше, — считает 67-летний патриарх компьютерной революции. При этом сам Гейтс и его супруга (теперь уже бывшая) потратили на борьбу с болезнями и бедностью 36 миллиардов долларов.

Однако, мотив технологических миллиардеров может заключаться не только в обретении личного бессмертия.

- Я уверен, что многие магнаты вкладываются в эти проекты из коммерческих соображений, - говорит Эндрю Стил, ученый, писатель и доктор физико-математических наук. - По оценкам экспертов реально работающая таблетка от старости появится в аптеках через 5 лет. И такие лекарства это огромный прибыльный бизнес, потому что потенциальным покупателем является каждый живой человек на планете. Это будет крупнейшая революция в медицине со времен открытия антибиотиков и люди, обладающие деловыми качествами, конечно же хотят быть в авангарде этого бизнеса.

Бессмертные люди умрут от скуки

Впрочем, среди ученых нет согласия по поводу главного вопроса: а нужно ли вообще человечеству бессмертие? Скептики высказывают несколько аргументов, которые заслуживают внимания.

1. Продление жизни наверняка будет очень дорогой технологией, недоступной простым смертным. Значит, по крайней мере на первых порах личное бессмертие станет источником возможных социальных потрясений. Потому что у пропасти, которая разделяет богатых и бедных, появится еще одно измерение. Допустим, силиконовые миллиардеры смогут отпраздновать 150-летний юбилей, в то время, как сотрудники их компаний будут умирать в 75-80 лет. Вряд ли последним это покажется справедливым. А запрос на равенство, очень силен в современном обществе.

2. Способность людей жить вечно может привести к кризису цивилизации. Ведь смерть стариков открывает дорогу молодым. И таким образом приходят в жизнь не только новые люди, но и новые идеи. Парадоксально, но если бы не смерть, то в обществе до сих пор процветали бы рабство, человеческие жертвоприношения, а болезни лечились бы шаманскими заклинаниями. То есть существовало бы то, что в прежние времена считалось незыблемыми устоями общества. Варварские обычаи и предрассудки канули в прошлое именно потому что ушли авторитеты, поддерживавшие такой порядок вещей, а новые поколения принесли перемены. Если смерть будет побеждена, то прогресс замедлится.

3. Природа рассчитала срок человеческой жизни таким образом, чтобы он успел исполнить свое предназначение - вырастить детей, построить дом, написать книгу, создать бизнес, реализовать какой-то проект. Если удасться взломать жизненный код, возникает вопрос - чем человеку заниматься? Старого кобеля не выучишь новым фокусам. Реализовывать по второму кругу старые идеи? Кому это надо. Съесть еще несколько тысяч котлет? Слишком прозаично. Поэтому есть основания думать, что бессмертный человек просто умрет от скуки, когда станет хозяином вечности.