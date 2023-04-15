Горе в семье Ксении Собчак: Телеведущая потеряла близкого человека

Ксения Собчак. Фото: Олег ЗОЛОТО

Семья Ксении Собчак переживает тяжелую утрату: супруг телеведущей, режиссер Константин Богомолов потерял отца. Кинокритик и телевизионный обозреватель Юрий Богомолов ушел из жизни в 86 лет. О его смерти сообщил Константин Богомолов.

«Юрия Александровича не стало. Это случилось сегодня рано утром», - рассказал режиссер 14 апреля ТАСС.

Отец Константина Богомолова многие годы отдал советской и российской культуре: он был обозревателем изданий «Советская культура», «Советский экран» и многих других. Юрий Богомолов закончил киноведческий факультет ВГИКа в 1965 году. Затем он заведовал отделом теории и истории в редакции журнала «Искусство кино», а с 1998 по 2004 года работал заведующим отделом культуры в газете «Известия». Кинокритик был колумнистом во многих изданиях, в том числе в агентстве «РИА Новости» и в журнале «Сноб».

Кинокритик Юрий Богомолов на свадьбе сына Константина Богомолова с Ксенией Собчак в 2019 году. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В 2019 году Юрий Богомолов вместе с женой, кинокритиком Ольгой Ульяновой были гостями на свадьбе сына с Ксенией Собчак. При этом родители режиссера сохранили теплые отношения с его первой супругой. Константин Богомолов развелся с актрисой Дарьей Мороз в 2018 году после восьми лет брака. Развод прошел мирно, экс-супруги совместно воспитывают общую дочь Анну.

Звезда сериала «Содержанки» часто видится с родителями Константина. Минувший Новый год Дарья вместе с дочкой Анной встречала у Богомоловых. В конце декабря в интервью Федору Бондарчуку актриса рассказала, что отметит грядущие праздники не только с семьей своего отца, но и с родными Богомолова.

«Сам Новый год с папой, с Викой (жена режиссера Виктория Исакова – Ред.), с Варей (дочь Мороза и Исаковой - Ред.), со свекром и свекровью - Костиными родителями. У нас такая традиция - начинать Новый год у них, потом приезжать к папе. Анька это все обожает», - сообщила Дарья.

Сам Константин встретил 2023 год с Ксенией Собчак, ее сыном Платоном и тещей Людмилой Нарусовой. Семья впервые отметила Новый год в роскошном особняке, который Ксения построила на Рублевке.