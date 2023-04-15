В Россию из Иерусалима привезут Благодатный огонь

Также лампады с Благодатным огнем будут доставлены в 11 храмов Москвы Фото: ИВАНОВА Диана

15 апреля Фонд Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Москву.

Святыню переправят специальным рейсом - прямо из иерусалимского Храма Воскресения Христова.

Благодатный огонь прибудет во Внуково-3, где его смогут принять представители различных епархий. Широкой встречи Благодатного огня не планируется. Делегация Фонда Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Храм Христа Спасителя в ходе Патриаршего пасхального богослужения.

Также лампады с Благодатным огнем будут доставлены в 11 храмов Москвы, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады.

Телевизионную трансляцию из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме проведут три федеральных телеканала: НТВ, Первый канал, Россия 1. Смотрите также видеотрансляцию на сайте KP.RU.

По информации, имеющейся в Фонде Андрея Первозванного, во Внуково-3 прибудут представители епархий Русской Православной Церкви, которые доставят Благодатный огонь в Архангельск, Анадырь, Нефтекамск, Уфу, Волгоград, Вологду, Воронеж, Киров, Читу, Иваново, Иркутск, Калугу, Кострому, Красноярск, Норильск, Кемерово, Курск, Саранск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Орел, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Рязань, Салехард, Самару, Санкт-Петербург, Саратов, Ульяновск, Смоленск, Сыктывкар, Тамбов, Казань, Тверь, Тулу, Ижевск, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Южно-Сахалинск, Якутск.

ВАЖНО!

Где в Москве прикоснуться к Благодатному огню

Благодатный огонь можно будет возжечь 16 апреля начиная с 1.00 – 1.30 в следующих храмах Москвы:

1.Богоявленский кафедральный собор в Елохове

Адрес: Спартаковская 15

2. Храм Великомученицы Варвары

Адрес: ул. Варварка, 2

3.Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево

Адрес: Литовский б-р, д.7а

4.Храм Живоначальной Троицы в Орехове-Борисове

Адрес: Каширское шоссе, 61а

5.Храм Всех Святых на Соколе.

Адрес: Москва, Ленинградский просп., 73А

6.Храм Всемилостивого Спаса, Патриаршее подворье в Митине

Адрес: Пятницкое ш., 5

7.Храм Новомучеников и исповедников Российских в Строгине

Адрес: Строгинский б-р, 20

8.Храм Георгия Победоносца на Поклонной горе

Адрес: Парк победы 3Б

9.Храм святителя Иова, Патриарха Московского и всея Руси, Чудотворца, на Можайском шоссе. Патриаршее подворье

Адрес: Можайское ш., 56, стр. 1

10.Храм иконы Божией Матери "Нечаянная радость" в Марьиной Роще

Адрес: Шереметьевская ул., 33

11.Храм святителя Тихона, Патриарха Всероссийского в Московском

Адрес: г. Москва, г. Московский, микрорайон 1, д. 50