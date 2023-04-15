В Россию из Иерусалима привезут Благодатный огонь

Также лампады с Благодатным огнем будут доставлены в 11 храмов Москвы
Фото: ИВАНОВА Диана
15 апреля Фонд Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Москву.
Святыню переправят специальным рейсом - прямо из иерусалимского Храма Воскресения Христова.
Благодатный огонь прибудет во Внуково-3, где его смогут принять представители различных епархий. Широкой встречи Благодатного огня не планируется. Делегация Фонда Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Храм Христа Спасителя в ходе Патриаршего пасхального богослужения.
Также лампады с Благодатным огнем будут доставлены в 11 храмов Москвы, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады.
Телевизионную трансляцию из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме проведут три федеральных телеканала: НТВ, Первый канал, Россия 1. Смотрите также видеотрансляцию на сайте KP.RU.
По информации, имеющейся в Фонде Андрея Первозванного, во Внуково-3 прибудут представители епархий Русской Православной Церкви, которые доставят Благодатный огонь в Архангельск, Анадырь, Нефтекамск, Уфу, Волгоград, Вологду, Воронеж, Киров, Читу, Иваново, Иркутск, Калугу, Кострому, Красноярск, Норильск, Кемерово, Курск, Саранск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Орел, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Рязань, Салехард, Самару, Санкт-Петербург, Саратов, Ульяновск, Смоленск, Сыктывкар, Тамбов, Казань, Тверь, Тулу, Ижевск, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Южно-Сахалинск, Якутск.
ВАЖНО!
Где в Москве прикоснуться к Благодатному огню
Благодатный огонь можно будет возжечь 16 апреля начиная с 1.00 – 1.30 в следующих храмах Москвы:
1.Богоявленский кафедральный собор в Елохове
Адрес: Спартаковская 15
2. Храм Великомученицы Варвары
Адрес: ул. Варварка, 2
3.Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево
Адрес: Литовский б-р, д.7а
4.Храм Живоначальной Троицы в Орехове-Борисове
Адрес: Каширское шоссе, 61а
5.Храм Всех Святых на Соколе.
Адрес: Москва, Ленинградский просп., 73А
6.Храм Всемилостивого Спаса, Патриаршее подворье в Митине
Адрес: Пятницкое ш., 5
7.Храм Новомучеников и исповедников Российских в Строгине
Адрес: Строгинский б-р, 20
8.Храм Георгия Победоносца на Поклонной горе
Адрес: Парк победы 3Б
9.Храм святителя Иова, Патриарха Московского и всея Руси, Чудотворца, на Можайском шоссе. Патриаршее подворье
Адрес: Можайское ш., 56, стр. 1
10.Храм иконы Божией Матери "Нечаянная радость" в Марьиной Роще
Адрес: Шереметьевская ул., 33
11.Храм святителя Тихона, Патриарха Всероссийского в Московском
Адрес: г. Москва, г. Московский, микрорайон 1, д. 50