Для православных схождение Благодатного огня - главный символ Воскрешения Христа, знак жизни и связи Бога и людей Фото: ИВАНОВА Диана

В Иерусалиме в канун празднования православной Пасхи в Храме Воскресения Христова, 15 апреля 2023 года, тысячи верующих ждут схождения Благодатного огня.

Где смотреть прямую онлайн-трансляцию и видео схождения Благодатного огня в Иерусалиме в 2023 году

В этот древний город, чтобы лично увидеть чудо, приезжают десятки тысяч паломников. Помимо этого миллионы людей во всем мире следят за видеотрансляцией праздничной службы.

15 апреля 2023 года посмотреть прямую онлайн-трансляцию из Храма Гроба Господня в Иерусалиме можно будет на сайте KP.RU.

Чудо схождения Благодатного огня в Иерусалиме

Для православных схождение Благодатного огня - главный символ Воскрешения Христа, знак жизни и связи Бога и людей.

Чудо сошествия Благодатного огня происходит в Храме Воскресения Христова или Гроба Господня. Главный алтарь храма представляет собой мраморную часовню — Кувуклию, которая возведена над пещерой, где лежало тело Иисуса.

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме происходит накануне православной Пасхи в Великую субботу, которая в этом году придется на 15 апреля.

По некоторым свидетельствам у верующих в храме и даже за его пределами на улице сами собой загорались свечи, на стенах в разных местах появлялись яркие всполохи, сверкали молнии. Кроме того, в первые минуты после появления пламя не обжигает — огонь можно держать в руках, многие даже «умываются» им.

Участие в праздничной службе принимают священники нескольких православных конфессий: Иерусалимской православной церкви, Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, Коптской и Сирийской церквей.

Иерусалимский Патриарх всегда один подходит к самому Гробу Господню и является свидетелем момента сошествия огня. Армянский Архимандрит все время молитвы остается в Пределе Ангела, за стеной.

После схождения Благодатного огня из Кувуклии патриарх Иерусалима выносит горящие свечи, а присутствующие в храме передают Благодатный огонь друг другу, зажигают от него свои свечи и лампады.

По традиции лампады с Благодатным огнем развозят в разные уголки мира, в том числе и в Россию. В Москве с ним проходит пасхальная служба в Храме Христа Спасителя. В Россию много лет Благодатный огонь привозит Фонд Андрея Первозванного.