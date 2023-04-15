Ошибка Гитлера и любимый напиток короля Виктора-Эммануила I: самые интересные книжные новинки последних месяцев

Книга посвящена контрразведчикам, которые во время войны внесли огромный вклад в дело Победы

Владимир Долматов

«СМЕРШ. 1943–1946. Главные документы и оперативные материалы»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Книга эта посвящена контрразведчикам, которые во время войны внесли огромный вклад в дело Победы. В первый же год они сумели выявить и обезвредить тысячи шпионов и диверсантов (а сколько их было потом!…) При этом, как пишет историк Владимир Долматов, «военные контрразведчики были такими же тружениками войны, как представители любых других воинских профессий, так же ходили в атаки. А в случае, когда под вражеским огнем падал последний командир, зачастую именно особист занимал его место и личным примером увлекал солдат за собой…» Именно благодаря «СМЕРШ» в советском тылу не выстрелили и не взорвались тысячи тонн боеприпасов и взрывчатки.

Основой книги стали сотни иллюстраций и документов: история «СМЕРШ» (что расшифровывается как «Смерть шпионам!») прослеживается с первых дней войны и до 1946 года. Тут и рассказы о «радиоиграх» (советские разведчики захватывали вражеские радиостанции и передавали по ним дезинформацию - немецкое командование было уверено, что получает достоверные сведения от своих шпионов). И образцы немецких листовок («Сталин убежал, оставив обманутый им народ на произвол судьбы!») И подробный рассказ об абвере (что в переводе значит «отпор», «оборона») - мощнейшем разведывательном и контрразведывательном органе нацистской Германии (а заодно - рассказ о спецслужбах Финляндии, Румынии, Японии…) И личные воспоминания сотрудников «СМЕРШ» о войне и операциях, которые ими проводились. И, разумеется, целая глава посвящена теме, о которой рассказывалось в десятках фильмов: как советские разведчики внедрялись в немецкие разведывательные органы и школы. Кстати, за первые 10 месяцев существования ГУКР «СМЕРШ» были таким образом внедрены 75 агентов, причем 38 из них, успешно выполнив поставленные задачи, возвратились к своим…

И, повторим еще раз - фотографии, фотографии, уникальные, которые нельзя увидеть нигде, кроме этой книги. Например, на одной из них - юные диверсанты Миша Кругликов и Петя Маренков (им 15 и 13 лет соответственно). Немцы считали, что промыли мозги советским подросткам, и их смело можно забрасывать в наш тыл с диверсионными заданиями. Но просчитались: большинство подростков сразу шли сдаваться. Вот и у Миши с Петей в руках - парашюты, с помощью которых они спустились в окрестности города Плавска (Тульская область). Держа эти парашюты в руках, они и пришли с повинной в «СМЕРШ»…

Книга Константина Семенова - подробнейшая хроника Сталинградской битвы, от первого сражения до освобождения города и пленения фельдмаршала Паулюса

Константин Семенов

«Непокоренный Сталинград»

Издательский дом «Комсомольская правда»

«Судьбе было угодно, чтобы я одержал решающую победу в городе, носящем имя самого Сталина» - говорил Гитлер в 1942 году. Он был абсолютно уверен, что возьмет Сталинград. Но вместо этого наткнулся на одно из самых кровопролитных сражений в истории человечества, которое стало для него началом конца. Книга Константина Семенова - подробнейшая хроника Сталинградской битвы, от первого сражения (некоторые историки датируют его 15 июля 1942 года) до освобождения города и пленения фельдмаршала Паулюса. («Паулюс был небрит, подзарос, но при крестах, все как следует… Я его на рюмку спровоцировал. Он говорит: «Не могу, не ели», потом говорит: «У нас не принято водку пить». Потом выпил одну стопку, вторую» - вспоминает генерал-майор К. Абрамов, которому Паулюс и сдался). Вообще, в книге этой масса документов - от полного текста приказа «Ни шагу назад» до воспоминаний непосредственных участников битвы. И множество редчайших фотографий, сделанных в 1942-1943 годах. Бесценное издание для всех, кто всерьез интересуется историей Великой Отечественной.

В книге автор и предостерегает, и объясняет, и дает советы

Мария Журавлева

«Под покровом кожи»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Дерматолог и блогер Мария Журавлева любит в метро наблюдать за людьми. «Вот девочка-подросток, которая стесняется высыпаний на лбу. Ее кожа пересушена и выглядит тусклой от обилия спиртовых лосьонов. Вот тревожная молодая мама, закутавшая малыша потеплее. Его кожа выглядит красной, ему жарко. А вот красивая статная дама, лет сорока. На ее лице плотный слой макияжа, а в руках — большой пакет из магазина корейской косметики. Хочется предостеречь ее: «Будьте аккуратнее: чрезмерный уход тоже бывает вреден».

В книге Мария и предостерегает, и объясняет, и дает советы. Один из разделов целиком посвящен детской коже, другой - коже подростков (и их извечной проблеме, акне), ну, а третий - советы для всех. И там рассказывается, почему солнце может быть для кожи лютым врагом, почему дорогущие кремы не улучшают состояние кожи, что делать с родинками и псориазом… Мифы развенчиваются, зато даются правильные рекомендации - как лечить болезни и дольше сохранять кожу красивой.

Получилось три книги в одной: очерк о Милане, путеводитель и сборник рецептов

Юлия Евдокимова

«Милан на вкус»

Издательство «Эксмо» («Хлеб-соль»)

Милан, в отличие от Венеции или Флоренции, трудно полюбить сразу (вот и Юлия Евдокимова начинает книгу со слов «Я ненавидела Милан!») Для начала придется хорошо изучить, понять и почувствовать, - словом, распробовать - этот город. Чем Юлия и занимается, причем с большим успехом. У нее получилось три книги в одной: хорошо написанный очерк о Милане, путеводитель по городу и сборник отличных рецептов ломбардской кухни. Там рассказывается, чем знаменитое вино франчакорта отличается от просекко; что делать в районе Пяти улиц - самом старом районе Милана; как приготовить любимый напиток короля Виктора-Эммануила I, барбаяду (смесь горького какао, кофе, сахара, молока и воды); кем была Изабелла д’Эсте - «прекрасная дама без сожалений», одна из самых эффектных дам времен Ренессанса, правительница Мантуи, города неподалеку от Милана; где в Милане хранятся произведения Леонардо ДаВинчи (помимо знаменитой «Тайной вечери»)…

В этой небольшой книге собраны невероятно впечатляющие штрихи к портрету Ариадны Эфрон - и портрету ее эпохи

Елена Коркина

«Ариадна Эфрон: рассказанная жизнь»

Издательство «Бослен»

Ариадна Эфрон (1912-1975), дочь Марины Цветаевой, вместе с матерью отправилась в эмиграцию, училась в художественной школе при Лувре, в 1937-м вернулась в СССР. А два года спустя ее арестовали по обвинению в шпионаже. Она провела в лагерях много лет, а потом жила в Москве. Где в конце 60-х с ней познакомилась Елена Коркина - в будущем исследователь творчества Цветаевой. Она много общалась с Ариадной Сергеевной и записывала ее рассказы о прошлом - из них и составлена книга. Ариадна Эфрон вспоминает о жизни в Париже (где общалась с Буниным и Ремизовым, пересекалась с Дугласом Фербэнксон и Федором Шаляпиным), о том, как ее предлагал взять на содержание британский миллионер (она оказалась как две капли воды похожа на его покойную жену), о том, как Бунин отговаривал ее возвращаться в СССР… И о жизни в лагерях, где она встречалась с ворами и аферистками, с малолетними преступниками и с иностранцами, осужденными, как и она, за мнимый шпионаж. И о снах, своих и чужих, то страшных, то вещих. Об Ариадне Эфрон написано много, но в этой небольшой книге собраны невероятно впечатляющие штрихи к ее портрету - и портрету ее эпохи.