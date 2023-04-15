Глава МИД Украины поставил ультиматум НАТО: Вот, что он потребовал

Глава МИД Украины Дмитро Кулеба (справа) Фото: REUTERS

Глава МИД Украины Дмитро Кулеба пошел дальше всех в команде Зеленского. Если его нынешний заместитель, экс-посол в Германии Андрей Мельник обычно в Берлине оттаптывался на властях страны пребывания, озвучивая свои ультиматумы и оскорбляя руководство отдельно взятой ФРГ, то Кулеба выставил ультиматум сразу 30 с лишним странам. Теперь еще и Финляндии. И вы совершенно правильно догадались, что речь идет о блоке НАТО.

Примечательно, что этот ультиматум Кулеба озвучил в пятницу, общаясь с журналистами. Это такая традиция украинской дипломатии – передавать свои "хотелки" не непосредственно адресатам путем дипломатических нот или на переговорах, а через посредников-журналистов, вбрасывая их через прессу в публичное поле, чтобы вызвать как можно более резонансный скандал. Примерно так и Зеленский выставлял приглашение чуть ли не в ультимативной форме председателю КНР Си Цзиньпину. Эффект оказался совсем не таким, какой хотел получить Зеленский, но в Киеве сейчас сидят какие-то совершенно необучаемые фрики и маргиналы во власти, которые даже на международные переговоры ездят в спортивных костюмах и кроссовках.

В пятницу глава МИД Украины заявил журналистам о своих ожиданиях от саммита НАТО, который должен пройти в Вильнюсе 11-12 июля.

- Если союзники решат, что в вопросе членства в НАТО в Вильнюсе они просто подтвердят в 130-й раз политику открытых дверей – то для Украины это неприемлемый результат саммита, - заявил Кулеба "акулам пера", а чтобы они не пропустили случайно этот момент его выступления, заострил на нем внимание специально. - Если они попытаются предложить нам в Вильнюсе какие-то положительные вещи по углублению сотрудничества с НАТО, но при этом не сделают ни одного шага к членству Украины в НАТО – то это для нас неприемлемо.

А в чем же это должно выражаться, эти самые шаги к членству, по версии Дмитро Кулебы.

- В Вильнюсе НАТО должно сделать шаг к членству и решить вопрос, что будет происходить с точки зрения гарантий безопасности для Украины между сейчас и моментом, когда Украина станет членом НАТО, - не слишком удачно попытался развеять туман неопределенности глава украинской дипломатии, но получилось это у него не очень конкретно. В заключение он добавил, что Украина не примет "никаких суррогатных решений" Вильнюсского саммита.

Словно бы и не было заявлений США, Германии и Венгрии, о том, что в обозримой перспективе говорить о вступлении Незалежной и предоставлять Киеву план действий по членству в НАТО (ПДЧ) никто не должен. Да и большой вопрос, о какой Украине можно говорить в этой связи, поскольку никто на Западе не знает, останутся ли от Украины хоть какие-то "брызги" или кусочки.

А что же тогда сделает Кулеба, махнет рукой или топнет ножкой, когда вдруг придется признать, что в очередной раз выдал желаемой за действительное? Ну, не примет Украина суррогатных решений, и что с того? Дальше-то что? Киев объявит НАТО бойкот? Прекратит все отношения? Да куда там! Обидится, конечно, но будет лишь еще больше унижаться и "валяться в ногах", упрашивая взять его хотя бы на "подножку коляски" альянса.

Впрочем, чего еще ждать от Кулебы, если он тут на днях широкими мазками пациента сумасшедшего дома нарисовал перспективы Черного моря.

- Пришло время превратить Черное море в то, чем стало Балтийское, — в море НАТО, - заявил этот становящийся все более неадекватным деятель на конференции в Румынии. - Мы призываем к демилитаризации Черного моря, чтобы мирные законопослушные страны могли использовать его для торговли и путешествий.

Возникает закономерный вопрос – как именно? Если учесть, что из 7 стран, расположенных на побережье Черного моря, в НАТО водят только три государства – Болгария, Румыния и Турция. А четыре членами альянса не являются. Понятно, что Кулеба мечтает о членстве Украины в альянсе, которое подкрепит и желательное для него вступление Грузии в НАТО, но остается, как минимум, еще две страны…

Да и насчет мирного и демилитаризованного моря для путешествий сказать такое про Балтийское мог только полный неадекват. Именно в акватории Балтийского моря пролегали газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2", который подорвали подводные диверсанты. И не с Луны или еще откуда, а из страны-члена НАТО, как следует из материалов независимых расследований.

В неНАТОвском Черном море, слава Богу, таких инцидентов пока еще не было. Но в мире Кулебы все перевернуто, там белое – это черное, а война – это мир.

Собственно, как и у всей нынешней украинской власти и ее сторонников.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нас ждёт очень важная победа»: Александр Коц рассказал, что увидел в Артемовске своими глазами (подробнее)