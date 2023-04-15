Алла Пугачева снова поёт. Такого дуэта никто не ожидал

Примадонну сегодня поздравляют с днем рождения десятки друзей и коллег Фото: Евгения ГУСЕВА

Свой 74-й день рождения Алла Пугачева отмечает вдали от Родины: артистка, которая долгие годы была обласкана вниманием нашей публики, последний год живёт в Израиле. На чужой земле её быт не похож не прежний: жилье куда скромнее, друзей практически нет, а муж всё время в разъездах (Максим Галкин признан иноагентом в РФ). Поклонники у порога Примадонны больше не толпятся, да и местной прессе русская певица не особенно интересна.

Между тем, несмотря на отъезд и резкие высказывания, близкие Аллы Борисовны, оставшиеся в России, от неё все равно не отвернулись. Фанаты до сих пор отмечают и праздник желтых цветов, который артистка придумала на первое воскресенье марта, и, конечно, день рождения Пугачёвой.

Накануне праздника Кристина Орбакайте выпустила песню "Алла будет петь" в поддержку матери, а сегодня свой дуэт с Пугачёвой представил и Иван Ургант - да, Примадонна снова поёт. Правда, новым этот трек назвать нельзя - скорее, новое звучание старого хита. Ургант перепел куплеты в песне "Я не могу без тебя", которую в далеком 1989 году артистка записала с композитором Юрием Чернавским. Припев остался нетронутым: его, как и много лет назад, исполняет Алла Борисовна.

Между тем, в соцсетях Примадонну сегодня поздравляют с днем рождения десятки друзей и коллег. Лолита Милявская, например, опубликовала хит "Арлекино" и назвала АБ "своим Учителем", а Игорь Николаев признался, что обожает Пугачеву и благодарит за все его песни, которая она исполнила - "Айсберг", "Паромщик", "Две звезды"...

- Спасибо. Пиши к столетию. Не прогадаешь, - уверенно ответила ему именинница.