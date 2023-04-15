«Человек!» - так раньше в России подзывали официанта в ресторане. Похоже, мы очень вовремя избавились от этой привычки. Фото: Андрей АБРАМОВ

Нейросети - пожалуй, самое модное сегодня слово. Искусственный интеллект рисует нам города в образе людей и знаменитых писателей в кошачьем обличье; распознает речь, способен поддержать разговор и быстро сгенерировать ответ почти на любой вопрос.

А раз он такой умный, пускай поможет нам разобраться в самом сложном и туманном – будущем российской экономики! Мы попросили нейросети дать несколько экономических прогнозов на 2023 год, а размышления искусственного интеллекта прокомментировал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики Георгий Остапкович.

Георгий Остапкович. Фото: пресс-служба НИУ ВШЭ

Эту картинку сгенерировала нам нейросеть Kandinsky по запросу «Как выглядел бы искусственный интеллект, если бы был человеком - экономистом»

P.S.: искусственный интеллект отвечал нам письменно. Лексика, орфография и пунктуация сохранены.

Вырастет ли ВВП России?

Нейросеть:

Прогнозы роста ВВП России в 2023 году различаются в зависимости от источника. Например, председатель правления Сбера Герман Греф прогнозирует темп роста ВВП России в 2023 году около 0%. В то же время Минэкономразвития ожидает роста ВВП и инвестиций в России в 2023 году. Некоторые источники, такие как АКРА (российское рейтинговое агентство, аккредитовано при Центробанке, - Ред.) прогнозируют спад ВВП России в 2023 году на 1-1,5%.

Остапкович:

По моей оценке, ВВП по итогам 2023 года составит от -1% до +0,5%. Но оценивать экономику по объему ВВП – вообще-то дело бесполезное. ВВП – это все-таки виртуальный показатель. Он ничего не говорит об уровне жизни людей или об инновациях. Ведь главный бенефициар (получатель выгоды, - Ред.) экономики – это люди. А на жизнь людей влияют их реальные доходы, уровень занятости.

Ситуация в экономике сейчас форсмажорная. Работают предприятия ВПК, они создают продукцию – оружие и так далее – значит, растет и ВВП. Но на благосостояние граждан такой рост влияет мало. Во время военных действий, кстати, ВВП всегда растет. США в свое время вышли из Великой депрессии из-за начала Второй мировой войны, когда их оборонка работала на полную мощь. Так что работа наших предприятий оборонного комплекса может принести дополнительно к ВВП 1-1,5%. Но это не производительные расходы. Нам нужна экономика знаний. Очень важно, чтобы государство вкладывалось в человеческий капитал – в науку, образование. А люди, обладающие нужными знаниями и навыками, сами поднимут экономику.

Куда выгоднее вложить свободные деньги?

Нейросеть:

Как ИИ, я не имею способности к инвестированию, потому что это действие осуществляется людьми. Однако я могу предложить некоторые варианты, которые могут быть потенциально выгодными в 2023 году.

1. Рынок ценных бумаг. В России есть некоторые более устойчивые отрасли, в которые можно инвестировать - например, энергетика или фармацевтика.

2. Недвижимость. Вложения в недвижимость могут быть хорошим вариантом для долгосрочных инвесторов.

3. Криптовалюта. Это может быть рискованным, но в свете растущего спроса на криптовалюты вы можете рассмотреть их как один из способов инвестирования.

Некоторые из вариантов, которые могут быть рассмотрены, включают в себя:

- инвестиции в себя, такие как образование или здоровье;

- банковские вклады;

- инвестиции в антиквариат, искусство;

- инвестиции в драгоценные металлы.

Остапкович:

Если вы не квалифицированный инвестор, пытаться заработать сегодня на рынке ценных бумаг – довольно рискованно. Рынок почти рухнул. Придется прилагать очень много усилий только для того, чтобы просто не потерять свои вложения.

Недвижимость сегодня тоже не лучшее средство для вложения денег (подробнее об этом см. «Будут ли дорожать квартиры?» - Ред.). С криптовалютами ситуация тоже неустойчивая. Вложения в драгметаллы - например, в золото - вполне приемлемы, во всяком случае, они могут поддержать штаны. Но надо помнить, что золото – неликвидный товар. Купить его вы можете, а вот выгодно продать будет уже тяжело.

А вот идея вкладывать в себя – в свои знания, компетенции, в своих детей и внуков, в их образование, здоровье – это мне кажется самой правильной стратегией. Дети со временем принесут вам гораздо больше во всех смыслах - если, конечно, у вас нормальная семья.

Что будет с доходами и уровнем жизни?

Нейросеть:

Прогнозировать точный уровень жизни населения России и рост зарплат в 2023 году сложно. Однако, уровень жизни населения напрямую связан с экономическим ростом. поэтому, если российская экономика будет продолжать расти в ближайшие годы, то можно ожидать повышения уровня жизни населения.

От редакции: ну и хитрый же он, этот искусственный интеллект! Как видите, на этот вопрос робот ответил очень обтекаемо. Мы несколько раз вводили этот вопрос в самые разные нейросети, причем с разными формулировками, но более конкретного ответа так и не добились.

Остапкович:

Мы находимся в ситуации огромной экономической и политической неопределенности. Поэтому неудивительно, что нейросеть не может привести экономические показатели в порядок и дать четкий прогноз. Сейчас велика возможность появления «черных лебедей» (так называют труднопрогнозируемые события, которые могут вызвать печальные для экономики последствия, - Ред.). И дело не только в нас – мировая экономика оказалась на грани рецессии. И если рецессия случится, это сразу ударит по России, поскольку упадет спрос на сырьевые товары - это 80% нашего экспорта.

Но нейросеть, конечно, права в том, что заработная плата и реальные доходы населения напрямую связаны с ростом экономики. В классической экономической модели доходы граждан растут вслед за экономическим ростом. Хотя в России мы и здесь имеем парадокс: ВВП у нас с 2014 года растет, а реальные доходы населения (так называют заработки с поправкой на инфляцию за вычетом обязательных платежей вроде кредитов и коммуналки, - Ред.) при этом падают. Если бы об этом узнал Адам Смит (один из основоположников экономической теории, - Ред.), он бы в гробу перевернулся. Значит, мы вкладываем средства в неэффективные проекты.

Так что мой прогноз - реальные доходы в этом году расти вряд ли будут. Хотя на этот показатель могут повлиять выплаты, которые получают мобилизованные - там ведь около 200000 рублей ежемесячно. Но фантастических прорывов я в любом случае не жду.

Будут ли дорожать квартиры?

Нейросеть:

В ближайшие годы цены на недвижимость могут сохранить свою стабильность или даже снизиться в связи с экономической ситуацией. В 2023 году средний уровень цен на вторичном рынке жилья может упасть в пределах 10%. Однако, стоит отметить, что наибольшее падение стоимости коснется локаций, которые мало востребованы у покупателей.

Остапкович:

Вот здесь нейросеть права. Скорее всего, вы не проиграете, если купите квартиру в высокодоходных регионах – Москве или Санкт-Петербурге. Но в большинстве других городов цены либо стоят на месте, либо падают. К тому же не исключено увеличение налога на недвижимость.

Преуспеет ли Россия в импортозамещении?

Нейросеть:

России удалось достигнуть серьезных успехов в импортозамещении в нескольких отраслях, таких как сельское хозяйство, пищевая промышленность, легкая промышленность и машиностроение. Однако еще предстоит преодолеть ряд проблем, чтобы добиться полного импортозамещения. Одна из главных - низкая производительность и конкурентоспособность отечественного производства. Важно разработать комплексные программы по модернизации производства, обучению и повышению квалификации рабочей силы, что позволит повысить эффективность и конкурентоспособность.

Кроме того, России также требуется разработать экономику, зависящую не только от добычи углеводородов и экспорта сырья, но и от производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

Об успехах российского импортозамещения искусственный интеллект осведомлен пока плохо – так он представляет себе самолеты и автомобили, собранные полностью из российских деталей

Остапкович:

В целом все верно. Но я бы выделил главное: чтобы преуспеть в импортозамещении, нужны профессионалы. Деньгами тут не зальешь. Должны быть люди, которые знают, как делать, скажем, микрочипы. И как делать станки, которые делают эти микрочипы.

А для привлечения профессионалов нужна открытая экономика. В современном глобальном мире любой продукт чуть сложнее лопаты делают в кооперации. Неслучайно «Боинги» и «Эйрбасы» создают 300-400 компаний со всего мира. В производстве того же айфона задействовано 16 стран, «Мерседеса» - 25. Не дай бог нам превратиться в автаркию по типу Северной Кореи (автаркия - замкнутый экономический режим, в котором минимизирован внешний товарооборот, - Ред.).

Поэтому нам надо привлекать иностранный капитал и специалистов. Сейчас ситуация к этому не располагает, но все может измениться очень быстро. А без международного сотрудничества будет происходить упрощение экономики.

Но и импортозамещением заниматься нужно в любом случае. И чтобы не происходило экономической архаизации, должна работать экономика знаний – нужны вложения в подготовку специалистов. Только тогда можно рассчитывать на технологический рывок, без которого импортозаместить важные отрасли будет трудно.

Что будет с инфляцией?

Нейросеть:

Согласно последним прогнозам ЦБ РФ, инфляция в России в 2023 году снизится до 5-7%, а на целевой показатель 4% выйдет только в 2024 году.

Остапкович:

Думаю, что 7-9% будет инфляция. Рубль сейчас ослаб, а повышение курса доллара к рублю дает дополнительные проценты и к инфляции.

Как изменится курс рубля?

Нейросеть:

В среднем доллар в 2023 году будет стоить 67–72 рубля.

Остапкович:

Рубль в 2023 году будет слабеть. Но думаю, что сильно ниже 80 рублей за доллар нашей валюте упасть не дадут.

Какой будет безработица?

Нейросеть:

Уровень безработицы в России в 2023 году не будет расти (по данным Росстата, в феврале 2023 года безработица обновила исторический минимум и снизилась до 3,5%, - Ред.).

Остапкович:

Безработица и реальные доходы населения — это самые сложные показатели. Сейчас безработица минимальная. Но ее процентные показатели — это не главный индикатор. У нас ведь много латентной безработицы — когда люди работают неполный день, сидят в бессрочных отпусках из-за простоя предприятия и т.п. Мы считаем безработицу по головам, а не по отработанным часам. А вообще у нас демографическая проблема — в стране растет число пожилых людей и сокращается доля молодежи, особенно 20-30 лет. А это тот возраст, когда люди не боятся рисковать, что очень важно для предпринимательской деятельности. Кроме того, в России низкие пособия по безработице, которые платят очень недолго, поэтому люди стремятся устроиться хоть куда-то.

Если говорить о тенденциях, то безработица у нас, действительно, не должна расти. Провозглашается уход от сырьевой модели экономики, взят курс на импортозамещение — будут нужны рабочие руки. И стратегически нужно вкладываться именно в людей, их образование и здоровье, в человеческий капитал. Не биться за повышение ВВП на условные 0,5%, а мыслить стратегически — хотя бы на 5-6 лет вперед. И тогда становится очевидно, что главное в экономике — люди.