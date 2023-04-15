Власти Судана утверждают, что вспыхнувший вооруженный конфликт не является попыткой военного переворота

Взрывы слышны в разных кварталах Хартума. Фото: стоп-кадр видео

В столице Судана, Хартуме продолжаются вооруженные столкновения между подразделениями регулярной армии и спецназом, носящим в этой стране название Сил быстрого реагирования (СБР).

Конфликт разгорелся после того, как командование СБР обвинило армейцев в захвате одной из военных баз, на которой размещены бригады СБР.

Звуки стрельбы, взрывы слышны в разных кварталах Хартума. Сообщается, что под контроль СБР перешли международный аэропорт и Дворец республики. Прекращено воздушное сообщение с Хартумом, блокирована одна из основных сухопутных транспортный артерий – мост, связывающий Хартум с городом Омдурман.

Правительство говорит, что речь не идет о попытке военного переворота, однако местные СМИ считают, что военные пытаются взять власть. Армия Судана выступила с заявлением, согласно которому СБР находится в столице и других городах незаконно.

Суданское руководство пытается установить связь с влиятельными посредниками как внутри страны, так и за рубежом, дабы как можно быстрее урегулировать возникший конфликт, в ходе которого не удалось избежать жертв.

Судан до разделения в 2011 году на Судан и Южный Судан являлся крупнейшей по территории страной Африки. Сейчас она занимает третье место по величине на Черном континенте. В 2019 году там произошел военный переворот, у власти стоит Переходный временный военный совет. Планируется, что в этом году там должен быть избран гражданский премьер-министр, а еще через два года пройдут всеобщие выборы.