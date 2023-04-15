Минобороны России сообщило взятии штурмовиками двух кварталов Артемовска

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Фото: стоп-кадр МО РФ

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на прошедшем брифинге сообщил суточные данные по потерям ВСУ: на Купянском направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 60, на Южно-Донецком и Запорожском до 30 украинских военнослужащих, на Херсонском до 15, на Донецком более 315 военнослужащих и наемников.

Генерал-лейтенант отметил, что на Донецком направлении в ходе активных действий штурмовые отряды «Вагнер» успешно продвинулись вперед, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах Артемовске.

«Оставшиеся в Артемовске подразделения ВСУ, отступая, целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения наших войск. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывают противника на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом», - отметил Конашенков.

В сети появились кадры, где отступающие боевики взрывают склады с вооружением и взрывчаткой, что находятся в подвалах домов. Они фактически засыпают дороги и дворы стенами многоэтажных домов. Таким образом украинские националисты пытаются сдержать продвижение нашей боевой техники по районам города.

Уничтожением солдат и наемников активно занимается сейчас наши ракетные войска, авиация и артиллерия. Только в районе Артемовска авиацией совершено 6 самолетовылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 57 огневых задач.

Наши воины по всей линии соприкосновения за сутки ликвидировали более 460 наемников киевского режима, десятки танков, бронемашин, самоходок, гаубиц и пикапов ВСУ.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нашей группировки в Славянске уничтожен склад горюче-смазочных материалов 81-й аэромобильной бригады ВСУ, нанесено поражение 73-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 95 районах.

Конашенков отметил подразделения противовоздушной обороны, что сбили за сутки пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и три украинских беспилотника.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

407 - самолетов.

228 - вертолетов.

3756 - беспилотных летательных аппаратов.

415 - зенитных ракетных комплексов.

8677 - танков и других боевых бронированных машин.

1085 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4593 - орудия полевой артиллерии и миномета.

9513 - единиц специальной военной автомобильной техники.