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Политика15 апреля 2023 12:32

У Главного храма ВС РФ дан старт поисковому сезону в рамках «Вахты памяти 2023»

В социальных сетях поисковика можно узнать по статусу «в активном поиске». В леса и поля, где порой нет мобильной связи уходят первые поисковые отряды. Уходят, что символично, от стен Главного храма Вооруженных сил России
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Главный храм Вооруженных сил России

Главный храм Вооруженных сил России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«В музейно-храмовом комплексе ВС РФ Минобороны России, у стен Главного храма Вооруженных сил России, состоялась торжественная церемония открытия поискового сезона Московской области в рамках всероссийской акции «Вахта памяти 2023». В новом сезоне поисковики Подмосковья запланировали проведение более 380 экспедиций на территории сражений Великой Отечественной войны, 154 из них пройдут в Московской области, - прокомментировали в Минобороны России.

По данным ведомства в рамках проекта «Битва за Москву» планируется проведение 10 экспедиций и 50 «Уроков Мужества» в образовательных учреждениях области и на базе музейных экспозиций, созданных поисковиками.

За 2022 год поисковиками Подмосковья проведено 113 поисковых экспедиций в регионах сражений Великой Отечественной войны и 95 экспедиций на территории Московской области, где были обнаружены и с почестями преданы земле останки 217 защитников Родины, судьбы семи человек установлены.

В рамках Всероссийского проекта «Судьба Солдата» поисковикам поступило более 800 обращений по установлению судьбы воина.

КСТАТИ

Организатором подмосковной «Вахты памяти 2023» традиционно выступает Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области. На сегодняшний день в Подмосковье функционирует 12 поисковых объединений, которые включают в себя 113 поисковых отрядов — это более 3 тыс. поисковиков, вовлеченных в проведение поисковых работ и увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории области и других регионов России.

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