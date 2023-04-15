У Главного храма ВС РФ дан старт поисковому сезону в рамках «Вахты памяти 2023»

Главный храм Вооруженных сил России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«В музейно-храмовом комплексе ВС РФ Минобороны России, у стен Главного храма Вооруженных сил России, состоялась торжественная церемония открытия поискового сезона Московской области в рамках всероссийской акции «Вахта памяти 2023». В новом сезоне поисковики Подмосковья запланировали проведение более 380 экспедиций на территории сражений Великой Отечественной войны, 154 из них пройдут в Московской области, - прокомментировали в Минобороны России.

По данным ведомства в рамках проекта «Битва за Москву» планируется проведение 10 экспедиций и 50 «Уроков Мужества» в образовательных учреждениях области и на базе музейных экспозиций, созданных поисковиками.

За 2022 год поисковиками Подмосковья проведено 113 поисковых экспедиций в регионах сражений Великой Отечественной войны и 95 экспедиций на территории Московской области, где были обнаружены и с почестями преданы земле останки 217 защитников Родины, судьбы семи человек установлены.

В рамках Всероссийского проекта «Судьба Солдата» поисковикам поступило более 800 обращений по установлению судьбы воина.

КСТАТИ

Организатором подмосковной «Вахты памяти 2023» традиционно выступает Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области. На сегодняшний день в Подмосковье функционирует 12 поисковых объединений, которые включают в себя 113 поисковых отрядов — это более 3 тыс. поисковиков, вовлеченных в проведение поисковых работ и увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории области и других регионов России.