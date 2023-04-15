В Польше готовят силовой захват Белоруссии: для чего это делают и в чем проявляется

Из Варшавы все громче зазвучали голоса о возрождении Речи Посполитой в новом виде Фото: REUTERS

Как свидетельствуют информированные источники на Украине, премьер-министр Польши Моравецкий в ходе визита в США обсуждал, прежде всего, вопрос гарантий польской безопасности в случае обострения ситуации. В данном случае обострение предполагает прямое столкновение с Россией в целях "защиты Украины". Кстати, одновременно стало известно, что во время последнего визита Зеленского в Варшаву и братско-сестринских объятий Дуды и президента Украины было решено доукомплектовать так называемую литовско-польско-украинскую бригаду, которая дислоцируется в Люблине, до корпуса, имеющего в составе три дивизии. И понятно, что сделано это будет для использования в российско-украинском конфликте.

Это очень серьезное по своим масштабам соединение, но использовать его на юге Украины или на Донбассе чрезвычайно затруднительно. В первую очередь, главной проблемой является логистика. Переброска такого количества личного состава и техники займет немало времени и поглотит большое количество ресурсов. А, между тем, по соседству есть объект приложения таких сил, который должен отвлечь российские войска и снять напряжение для украинцев в районе Донбасса. И это Белоруссия. При этом, естественно, вторжение в Польшу этот корпус будет осуществлять с территории не Польши, а Западной Украины. А начнется все с вооруженного выступления какой-нибудь банды в пограничном районе или бойцов "полка Кастуся Калиновского", на помощь которым быстро придут "украинско-европейские добровольцы".

Фантастика? Не совсем. Дело в том, что Евросоюз, который постепенно подходит к расколу по целому ряду вопросов, не может похвастаться единством и в отношении к Белоруссии. Если в Брюсселе все уже давно поняли, что Александр Лукашенко останется президентом, как минимум, до 2025 года, а внутренняя оппозиция в республике серьезно ослаблена действиями белорусских силовиков (кстати, на днях в Белоруссии было ужесточено наказание за госизмену – для чиновников вплоть до смертной казни, а вместо ожидаемой амнистии политзаключенных сейчас идут судебные процессы над подстрекателями и участниками массовых беспорядков), и не представляет собой значительной силы, то в Польше и республиках Прибалтики, особенно, в Литве с таким положением дел мириться не желают.

Варшава и Вильнюс требуют от Брюсселя более активно поднимать белорусский вопрос на всех международных площадках, продвигать всюду "Объединенный переходный кабинет" (ОПК) Светланы Тихановской и готовить ее команду к смене власти в Белоруссии.

Впрочем, требования Польши и Литвы есть не только к Брюсселю, но и к самой Тихановской. Ей и ее подельникам поставлена задача добиваться официального признания правительствами европейских стран в качестве полноправных представителей белорусского народа, участвовать в мероприятиях ООН, ОБСЕ, формировать "народные посольства", готовить управленческие кадры для различных постов в государственных службах и ведомствах.

Налицо классический перевыбор не цели (она осталась прежней – власть в РБ), а инструментария. Если раньше ставка делалась на поддержку несистемной оппозиции и ее победу в ходе выборов, то сейчас приоритет отдан силовому захвату власти. В самой Польше готовятся активисты для заброски в Белоруссию, в том числе и "Белорусским молодежным хабом", обрабатывающим молодежь, покинувшую РБ.

Поляки и литовцы продолжают пытаться сделать из Тихановской лидера "второй Украины", взяв первую за образец и точно так же делая ставку на "белорусизацию" республики, как на проевропейскую ориентацию против пророссийской. Благо, определенная почва для этого имеется в лице националистов среди преподавателей БГУ, других вузов и членов Национальной академии наук.

Впрочем, они выбрали фаворитом и поставили явно не на ту лошадь. Тихановская не является авторитетом для других лидеров несистемной оппозиции, находящихся за рубежом. Бывший кандидат в президенты Позняк продолжает считать, что "Тихановская будет сидеть в тюрьме", и ей место именно там, а не на посту президента. Другие персоны, вроде Болкунца, Цепкало, Котова и других считают себя истинными представителями "демократии западного типа" представителями "демократических сил", а Тихановскую – узурпаторшей, замкнувшей Запад на свою персону. Кстати, те же самые "калиновцы" уверены, что главная роль в "свержении режима Лукашенко" должна принадлежать им, а Тихановскую, вообще, за человека не считают. Соответственно, и все "плюшки" от "смены власти" они считают своей добычей.

На данном этапе весь этот пестрый сброд пока играет вразнобой на руку Минску. Но поляки не собираются сдаваться просто так. Особенно сейчас, когда из Варшавы все громче зазвучали голоса о возрождении Речи Посполитой в новом виде. В которую входили, напомним, не только области Западной Украины, но и Западной Белоруссии и даже Литвы. Вот только в Брюсселе такие планы вряд ли получат одобрение. Но для Варшавы Брюссель, в отличие от Вашингтона, уже не указ.

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