Бедных в России стало меньше. Как так вышло и на что народ тратит деньги

Сильнее всего на снижение числа бедных повлиял рост социальных выплат. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число бедных в России уменьшается. С одной стороны, это парадоксальное заключение. В условиях санкций и кризиса доходы населения обычно падают. Это неизменно приводит к росту числа бедных. Тем не менее в последний год произошла обратная ситуация. И тому есть рациональное объяснение.

РОСТ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

Бедность – понятие расплывчатое. Кому-то из 100 тысяч рублей в месяц будет недостаточно. Тем не менее, чаще всего бедность считают с помощью прожиточного минимума. Если доход на одного члена семьи выше этого уровня, тогда человек автоматически не считается бедным. Граница проходит на уровне 13 тысяч 545 рублей в месяц.

По последним данным Росстата, за чертой бедности в России живут 15,3 млн человек. Это 10,5% от населения страны. Примечательно, что за последний год из тисков бедности вырвались 700 тысяч человек. Это минимальный показатель с 1992 года.

При этом причудами статистики это назвать нельзя. Сильнее всего на снижение числа бедных повлиял рост социальных выплат. Малообеспеченные семьи с детьми сейчас получают пособия от государства. В прошлом году Минфин выделил на эти цели триллион рублей. В итоге доля социальных выплат в доходах россиян превысила 20%.

Кроме того, доходы россиян практически не упали. Во многих сферах образовался дефицит кадров. Это привело к тому, что работодатели были вынуждены повышать зарплаты сотрудникам.

ОСНОВНЫЕ ТРАТЫ – НА ЕДУ

Подтверждают эту динамику и социологические опросы. В Центре исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики на днях презентовали исследование, посвященное материальному благополучию российских семей.

Оказалось, что снизился уровень экстремальной бедности. Так, если в 2019 году около 7% опрошенных признались, что их доходов им не хватает даже на еду, то в прошлом году таких было почти вдвое меньше – 4% (подробнее – см. графику).

При этом число богатых уменьшилось. Так, позволить себе купить прямо сейчас квартиру уменьшилось с 6% до 5%. Но это вполне объяснимо. За последние три года стоимость жилья выросла почти вдвое. Это, естественно, отразилось на его доступности.

Тем не менее доля тех семей, где доля продуктов питания составляет половину доходов или даже больше, превышает 70%. Для сравнения, в развитых странах этот показатель значительно ниже. С точки зрения потенциала для роста экономики это не очень хорошо. Чем больше излишков у населения остается после покупки самых необходимых вещей, тем больше возможностей создается для бизнеса в разных сферах.

Поэтому снижение числа бедных – это хорошо. Но рост доли среднего класса – еще лучше. А вот с этим у нас пока сложнее.

Сколько у россиян уходит на еду

Меньше половины - 28%

Около половины дохода - 42%

Две трети заработка - 15%

Все деньги - 10%

Затруднились ответить - 5%

По данным опроса Высшей школы экономики.

Что может позволить себе семья

Недвижимость - 6%

Автомобиль, а на квартиру уже не хватит - 7%

Все, кроме автомобиля и квартиры - 25%

Еда и одежда, а на холодильник надо копить - 38%

Только продукты питания - 3%

Даже на еду не хватает - 4%

Затруднились ответить - 7%

По данным Высшей школы экономики.