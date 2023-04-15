Киев ввел санкции в отношении дочери министра обороны России Ксении Шойгу

Ксении Шойгу не раз помогала детям на освобожденных территориях. Фото: Проект «Лига героев»

Глава киевского режима Зеленский ввел на Украине санкции против дочери министра обороны России Ксении Шойгу. Санкции персональные и весьма самонадеянные, аж на 50 лет. Как говорится на сайте Зеленского «санкции предусматривают блокировку активов, полную остановку торговых операций, а также транзита, полетов и перевозок товаров на территории Украины».

Президент федерации триатлона России Ксения Шойгу оказалась в санкционном списке в компании 87 активных, спортивных, достойных граждан и патриотов нашей страны.

Среди них тренер и хореограф по фигурному катанию Илья Авербух, футболисты московского ЦСКА Игорь Акинфеев, Юрий Газинский, Данияр Билялетдинов, фигуристы Иван Букин, Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева, Дмитрий Алиев, гимнасты Артур Далалоян, Светлана Хоркина, лыжница Вероника Степанова и многие другие...

В СМИ отмечают, что Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о введении санкций против Ксении Шойгу вовсе не за то, что она любит триатлон, а за ее неравнодушную позицию по Донбассу и гуманитарную поддержку граждан на новых территориях России.

В минувшие новогодние праздники Ксения побывала на территории новых регионов России с гуманитарной миссией. Как руководитель проекта «Лига героев», она проинспектировала ход доставки гуманитарной помощи и новогодних подарков в интернат и учебно-реабилитационном центре для слабовидящих детей, что находятся на новых российских территориях, а также навестила в госпитале раненых военнослужащих - участников спецоперации (СВО).

Фото: Проект «Лига героев»

«Лига героев» регулярно направляет гумпомощь и своих представителей на территории новых регионов России. Каждую колонну с грузом сопровождает медийное лицо, а процесс доставки и раздачи груза фиксируется на фото и видео. Это делается не только для строгой отчетности.

При этом участники проекта «Лига героев», которым руководит Ксения Шойгу, не просто участвуют в раздаче гуманитарной помощи и подарков, а помогают воспитателям и медикам решить многие острые вопросы на месте, оперативно привлекая к меценатов и спонсоров.

Часто такие вопросы связаны с оказанием помощи в доставке строительных материалов, новой сантехники или предметов первой необходимости.

К этому Новому году слабовидящие дети на новых российских территориях получили спецоборудование, а их учебные классы оснастили принтерами для печати шрифтом Брайля. Малыши получили звенящие мячи для голбола и специальные развивающие конструкторы.

Вот, как мало-то нужно, чтобы вывести из равновесия Зеленского…

Повлияют ли все эти санкции на Ксению или проект «Лига Героев», которым она увлечена? Конечно нет. Они лишь еще раз указывают на признаки агонии киевского режима, и подчеркивают, что команда Шойгу на верном пути.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Вот как отреагировала на санкции Федерация триатлона России, президентом которой является Ксения Шойгу:

"Внесение в санкционные списки президента Федерации триатлона России не поддается разумному объяснению. Если только кому-то сильно свербит, что Ксения Шойгу занимается доставкой адресной помощи и поддержкой детского спорта в новых регионах. Однозначно гуманитарная миссия, в том числе при участии ФТР - будет продолжена. Поддержка, в которой люди сейчас особенно нуждаются, была и будет для нас важнее каких-то бредовых списков. А решения, которые в Киеве пытаются привязать к спорту - ничего общего с ним не имеют. Спорт должен оставаться вне политики".