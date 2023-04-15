«А что это вы тут делаете?»: большой белый медведь пришел к лагерю Большой Арктической экспедиции на Таймыре

15 апреля стартовала Большая Арктическая экспедиция под руководством всемирно известного полярника и кавалера Ордена Мужества Матвея Шпаро. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

15 апреля стартовала Большая Арктическая экспедиция под руководством всемирно известного полярника и кавалера Ордена Мужества Матвея Шпаро. Экспедиция состоит из двух групп: первая, научная, на протяжении недели будет работать на метеостанции имени Федорова, которая расположена на мысе Челюскина, изучая природу Севера. Вторая, туристическая группа, повторит путь первооткрывателя Севера - Семена Ивановича Челюскина - и на лыжах дойдет до самой северной точки Евразии, которую он открыл 281 год назад. В состав второй группы вошли столичные школьники: 14 человек отобрали из 25 тысяч кандидатов. В покорении Арктики участвует и специальный корреспондент «Комсомольской правды» Евгений Сазонов.

- Сегодняшнее утро встретило нас метелью, было даже подозрение, что мы не сможем улететь. Однако отряд первопроходцев вышел на маршрут, - передает Евгений Сазонов из Арктики. - Около двух часов дня вертолет доставил нас на мыс Щербинина. И, как оказалось, мы высадились прямо на тропу белых медведей.

На снегу остались следы трапезы, и туристы вздохнули с облегчением: сытый медведь – миролюбивый медведь. Однако не тут-то было. Несмотря на то, что за день группа прошла около 12 км, звери настигли ее.

- Мы разбили палатку около острова Фигурный в 200 м от берега, - передает Евгений Сазонов. – И вечером к нам зашел медведь. Не матерый, но довольно крупный. Вел себя нагло, шел прямо на лагерь, принюхивался и проявлял неприкрытый интерес. Пришлось отгонять его ракетницей.

Зверь ушел в сторону открытого моря, никто не пострадал, но все «взбодрились». Участники экспедиции надеются, что проведут ночь спокойно без новых нежданных визитов. Оправдаются ли ожидания узнаем совсем скоро – обо всех своих приключениях Евгений Сазонов каждый день рассказывает в дневниках Большой Арктической экспедиции, записанных специально для радио «Комсомольская правда».