Восстановившаяся после инсульта Елена Проклова получила 1,5 миллиона за новую роль в театре

Актриса Елена Проклова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Елена Проклова вернулась на сцену после перенесённого в прошлом году инсульта и сложного перелома ноги со смещением. Небольшая хромота, оставшаяся после операции и реабилитации, не помешала артистке играть в театре. И руководство это ценит.

Так, на днях у Прокловой состоялась премьера спектакля "Семейный шкаф и его обитатели" в Московском театре "Школа современной пьесы". В постановке о сложных отношениях детей и родителей у актрисы главная роль, а ее наряды с эффектными цветочными аппликациями и головными уборами заслуживают отдельного внимания.

Между тем, в труппе театра Елена Проклова не состоит: она - приглашенный артист, который трудится не за оклад (зачастую довольно скромный, в редких случаях - до 100-200 тысяч рублей), а гонорар. И, как выяснил сайт KP.RU, вознаграждение Проклова получает весьма внушительное.

Так, на сайте Госзакупок появился контракт между актрисой и руководством "Школы современной пьесы" на 1,5 млн рублей: именно столько Заслуженная артистка получила за исполнение своей роли до конца 2023 года. При этом каждый выход на сцену оценивается в 76 тысяч рублей, то есть с апреля по декабрь Елена Игоревна должна отыграть 20 спектаклей. Для сравнения: театральный гонорар Марины Зудиной составляет 54 тысячи; Елизаветы Арзамасовой - около 27 тысяч. Самый внушительный заработок за спектакль имела Ольга Бузова, которая пару лет назад играла в нашумевшей постановке "Чудесный грузин": 117 тысяч за каждый выход плюс отдельные деньги за каждую репетицию - по 35 тысяч.

Обязанности по этому договору у Прокловой стандартные: соблюдать правила театра, бережно относиться к реквизиту, вовремя приходить на прогоны, не срывать спектакли и т.д.