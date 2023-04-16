Александр Балуев: «Я фаталист: если людям суждено сойтись, они обязательно встретятся»

Актер Александр Балуев Фото: Борис КУДРЯВОВ

В главной роли — Александр Балуев. Незадолго до премьеры мы поговорили с артистом о его новой роли, о непростом пути в «Современник» и о том, почему он убежденный противник всяческих званий.

- Александр, сейчас вы репетируете спектакль «Мещане». Что вас заставило вернуться в репертуарный театр, откуда вы ушли много лет назад, и, по-моему, один из первых возглавили антрепризное движение?

- Да, был у его истоков, - подтвердил Балуев. - Еще со Школы-студии МХАТ, которую закончил, я мечтал попасть в «Современник». Даже приходил показываться Галине Борисовне Волчек и худсовету театра. После окончания Школы-студии мы бродили, как цыгане, по разным театрам – посмотрите нас. В «Современнике» с успехом провалился, точнее, - остался незамеченным. Меня не взяли ни во МХАТ, ни в «Ленком». Взяли только в Театр Армии.

Уже жизнь спустя, мы однажды встретились с Галиной Борисовной в Италии, и я ей сказал: «Ну как же несправедливо…», имея в виду тот свой показ. Она развела руками: «Ну бывает». Кстати, когда мы с Марком Анатольевичем Захаровым начали репетировать в «Ленкоме» спектакль «Небесные странники», я в шутку спросил: «Марк Анатольевич, зачем вы тогда со мной так обошлись?». Он посмотрел удивленно - давно забыл, что когда-то меня в свой театр не взял. Из моей памяти этот факт не стирается. Правда я осуществил свою мечту: поработал с Марком Анатольевичем. Увидев, какой это замечательный режиссер, даже в тот период его творческой жизни. К сожалению, с Галиной Борисовной Волчек поработать вместе не случилось. Но я фаталист: если людям суждено сойтись, они обязательно встретятся. У меня так всегда происходит. И то, что худсовет «Современника» меня пригласил на постановку «Мещан», тому подтверждение. Судьба все равно привела меня в этот театр.

Режиссер спектакля «Мещане» - Павел Сафонов, сценограф – Максим Обрезков. Я репетирую Бессемёнова, главу семьи. Света Иванова и Виктория Романенко в разных составах будут играть мою дочь. Елену Николаевну Кривцову репетирует Марина Лебедева. В роли Нила, моего воспитанника, - Иван Стебунов. Надеюсь, 2-3 мая мы покажем премьеру.

- Вы много снимаетесь в сериалах. Раньше артисты с пренебрежением к сериалам относились, мол, это только ради денег. А сейчас охотно идут. Что изменилось?

- Наверное, появилось больше хороших сериалов. Хотя и деньги никто не отменял. В сериалах, даже не в самых удачных, ты все-таки занимаешься своей профессией в отличие, скажем, от рекламы. Вот где присутствует исключительно коммерческая составляющая. И это сильно обесценивает прежние заслуги артиста, на мой взгляд.

- Вы суеверный артист?

- Мне кажется, что не очень. Но в кадре в гроб не ложусь.

- А если текст упадет на пол, поднимите и сядете на него потом?

- Обязательно.

- И семечки не грызете на сцене?

- Не грызу никогда.

- Ещё, я слышала, вы противник разных званий и титулов. Хотя это непрактично: звание заслуженный/народный артист дает весомую прибавку к пенсии, например…

- Наверное, если бы не мое легкомыслие, пенсия у меня была бы шикарной сейчас.

- Всё вы иронизируете... А, кстати, какая у вас пенсия, если не секрет?

- Такая же, как у большинства москвичей, в районе 22 тысяч рублей. Конечно, при наличии звания, она могла быть большей. Но ни награды, ни регалии, ничего, что исходит от чиновников, я не принимаю.

- Народный артист – это же тот, кого любит народ. При чём здесь чиновники?

- Звания-то они дают. Народная любовь – это наши с народом личные взаимоотношения, не регулируемые никем, в том числе чиновниками.

- И в этом вы очень похожи с артистом Максимом Сухановым. Он тоже против званий.

- Да, с Максимом мы похожи. И не только в этом, а еще лысиной и ростом…