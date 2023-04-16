Растрёпанная и без косметики: Пугачева в свой день рождения показала свежее фото из Израиля

Алла Пугачева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алла Пугачева 15 апреля принимала поздравления с днем рождения: певице исполнилось 74 года. Судя по всему, новый год своей жизни покинувшая Россию артистка встретила не в самом счастливом настроении. В свой день рождения певица поделилась свежим снимком, сделанным в Израиле, и подписала его грустным стихотворением.

Новое фото Пугачевой показал музыкальный критик Артемий Троицкий (признан в России иноагентом). В соцсетях он сообщил, что поздравил Пугачеву с днем рождения, а она ответила ему весьма необычным образом. По словам Троицкого, артистка прислала ему четверостишие:

«Нет ничего зазорного / Встать у столба “позорного” / Во времена двуличия / Он придаёт величия», - написала Пугачева.

К своему ответу Алла Борисовна приложила фото, сделанное на израильской улице. В солнечный день певица стоит у фонарного столба и обнимает его. Одета Пугачева очень просто, по-будничному – джинсы, кеды, клетчатая рубашка. Волосы певицы растрепаны, и, кажется, она забыла накраситься. Встретишь ее в таком виде на улице – и не признаешь, что перед тобой звезда.

Пугачева в свой день рождения показала свежее фото из Израиля. Фото: соцсети.

Неизвестно, что повергло Пугачеву в такое уныние. Возможно, грустное настроение на певицу нагнали поздравления друзей и знакомых, которых она оставила в России. Раньше в этот день Пугачева устраивала шумный праздник и зазывала в свой дом самых близких приятелей. Но в этом году, судя по всему, Алла Борисовна отметила день рождения без семьи и друзей. Муж певицы шоумен Максим Галкин (признан в России иноагентом) уехал в Германию – на 15 и 16 апреля у него были запланированы концерты в этой стране.

Дочь артистки Кристина Орбакайте и ее внучка Клавдия еще недавно были в США. Неизвестно, выбрались ли они на другой континент, чтобы поздравить Аллу Борисовну и провести с ней ее праздник. Старший внук Пугачевой Никита Пресняков сейчас тоже живет в США и постоянно жалуется, что по горло завален работой. Никита работает клипмейкером, снимает клипы для американских звезд. Вряд ли при таком плотном графике он нашел время, чтобы слетать навестить бабушку. А вот чтобы продать бабушкину дачу в Подмосковье у Никиты, похоже, время есть. Дом Пугачевой на Истре, который она несколько лет назад подарила внуку, сейчас можно купить за 225 миллионов рублей.