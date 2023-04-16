В мире началась эпидемия бесплодия: угрожает ли она россиянам

За 10 лет распространенность женского бесплодия в России выросла на треть, мужского - почти в два раза Фото: pixabay.com

Согласно новому докладу ВОЗ, бесплодием страдает около 17,5% взрослого населения, то есть примерно каждый шестой человек в мире. От 48,5 до 72,4 миллионов пар, а это от 12,6% до 17,5% способных к зачатию мужчин и женщин, которые хотели бы иметь ребенка, не могут обзавестись собственными детьми. Какая ситуация в России и в чем главная причина того, что люди теряют способность иметь детей и наживают себе сложности с зачатием? KP.RU поговорил с акушером-гинекологом, эндокринологом, кандидатом медицинских наук и ведущим научным сотрудником ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Екатериной Шереметьевой и андрологом, доктором медицинских наук, главным научным сотрудником ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Романом Роживановым.

- К сожалению, по данным статистических анализов по различным регионам России и по наблюдениям «НМИЦ эндокринологии», число супружеских пар с диагнозом «бесплодие» растет, - говорит Екатерина Шереметьева. – У нас в стране частота бесплодия колеблется от 17,2% до 24% в различных регионах (на 2021 год). Причем в 2022-м году распространенность женского бесплодия выросла на треть, мужского — почти в два раза по сравнению с 2011-м годом.

Фундаментальная проблема роста бесплодия в современном обществе – это перенос деторождения на более поздний возраст, считает Роман Роживанов.

- Любой биологический вид, каждая зверюшка, кроме человека, начинает размножаться сразу, как только завершился период полового развития. Человек же, став взрослым, переносит свои репродуктивные планы на бог знает когда. Кто-то ближе к тридцати, кто-то ближе к сорока, а кто-то считает, что только в пятьдесят лет для детей найдутся время и возможности, - говорит андролог.

ПОЧЕМУ РАССТРАИВАЕТСЯ ЖЕНЩИНА?

Женский организм – тонко настраиваемый инструмент, и расстроить его могут различные стрессы и нагрузки. Сейчас у нас в стране женщины сталкиваются с проблемой нарушения менструального цикла в 7,5 раз чаще, чем это было в конце 80-х годов.

Нагрузку добавляет и «тихая» неинфекционная пандемия человечества - ожирение, и регулярные длительные стрессы, и различные виды нарушения синтеза мелатонина, гормона, отвечающего за регуляцию ритмов сна и бодрствования.

Губительным для способности женщины к зачатию может стать ненормированный рабочий день, например, непосильная нагрузка, когда молодые женщины днем работают, а вечером учатся или выбирают профессии с ночными сменами, как у диспетчеров. Добавьте в эту же «темную дыру» для здоровья отсутствие достаточной физической нагрузки, экстремальное снижение веса в угоду навязанным «идеалам красоты» и получится примерная картина того, почему женщина сталкивается со сложностями при желании стать матерью.

- Избыточный вес и ожирение связаны с такими последствиями, как бесплодие, выкидыши, преждевременные роды, мертворождение, врожденные аномалии и недоношенность, а также с высоким риском кесарева сечения и сокращением периода грудного вскармливания, - говорит Екатерина Шереметьева.

ПОЧЕМУ СЛАБЕЕТ МУЖЧИНА?

Однако и у мужчин биологические часики тикают. Около 30 лет у мужчин ухудшается выработка тестостерона, сперматозоидов.

- При прочих равных условиях, даже если мужчина ведет здоровый образ жизни, после 30 лет его репродуктивная способность будет ухудшаться, даже в условиях идеальной внешней среды, - говорит Роман Роживанов.

А ведь есть еще два удара «по мужскому достоинству» – ожирение, которое сейчас активно молодеет, и гиподинамия.

- Когда мужчина сидит несколько часов в скрюченной позе у него происходит перегрев мошонки, а это – угнетает выработку сперматозоидов и ухудшает их качество. А у мужчин за сорок есть риск того, что к этому добавится еще и диабет второго типа. Если еще учтем и разнообразие половой жизни к этому моменту, то есть вероятность, что там и потенциальные урогенитальные инфекции, простатит, пусть даже и излеченные болячки, но в любом случае, это уже не та предстательная железа, которая была в двадцать лет, - считает врач-андролог.

Непросто мужчине и в большом городе. К счастью, стресс не так губителен для сильного пола в аспекте любви и деторождения, как для женщины. Но мужчина в стрессе просто реже хочет заниматься сексом, организм его занят решением других вопросов.

А ЧТО ПОМОЖЕТ

- Конечно, любовь, это не медицинский фактор, но играет ли роль влюбленность и спокойствие женщины с ее мужчиной в благополучном зачатии и вынашивании?

- Я бы назвала это гармоничными отношениями, когда и мужчина, и женщина доверяют друг другу, когда желание иметь ребенка обоюдное, когда оба понимают, что к рождению детей необходимо готовиться, - говорит Екатерина Шереметьева. - Ему стоит прийти на консультацию к андрологу, ей – к гинекологу-эндокринологу. Тогда оба пройдут обследования, получат все рекомендации, в том числе и по приему важнейших микроэлементов и витаминов на этапе подготовки к беременности, а это – минимум за три месяца до предполагаемого зачатия. Вот тогда оба взрослых и будут уверены друг в друге, осознанно и спокойно пройдут путь подготовки к зачатию, беременность и непростой послеродовый период.