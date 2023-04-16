Минобороны России сообщило о взятии двух кварталов Артемовска

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Фото: стоп-кадр МО РФ

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на прошедшем брифинге сообщил данные по числу ликвидированных за сутки военнослужащих ВСУ: на Купянском направлении уничтожены до 35 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 80, на Южно-Донецком и Запорожском до 45 украинских военнослужащих, на Херсонском свыше 30, на Донецком до 145.

Генерал-лейтенант отметил, что штурмовыми отрядами «Вагнер» в ходе наступательных действий освобождены два квартала в северо-западной и юго-восточной части города Артемовск. В это время с флангов их прикрывали подразделения Воздушно-десантных войск.

С неба по Артемовске работала оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия «Южной» группировки войск. Они поразили подразделения 77-й аэромобильной бригады ВСУ, пытавшиеся контратаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Малоильиновка, а также 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Сакко и Ванцетти Донецкой народной республики.

«В течение суток авиацией в данном районе совершенно 6 самолетовылетов. Ракетными войсками и артиллерией группировки выполнены 43 огневые задачи», - подчеркнул Конашенков.

По всей линии соприкосновения наши воины ликвидировали более 400 наемников киевского режима, диверсионно-разведывательную группу противника, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 (США), а также десятки танков, бронемашин, гаубиц и самоходок ВСУ.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нашей группировки нанесено поражение командным пунктам 125-й и 102-й бригад территориальной обороны, 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.

Конашенков отметил подразделения противовоздушной обороны, что за сутки перехватили 10 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч», а также три противорадиолокационные ракеты «HARM» и четыре украинских беспилотника.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

407 - самолетов.

228 - вертолетов.

3760 - беспилотных летательных аппаратов.

415 - зенитных ракетных комплексов.

8689 - танков и других боевых бронированных машин.

1086 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4600 - орудий полевой артиллерии и минометов.

9542 - единицы специальной военной автомобильной техники.