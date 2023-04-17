На Пасху Донецк подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Фото: REUTERS

Американские РЛС горят как спички

Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нивелировала до 80 «воинов света», бронемашину, два автомобиля и гаубицу Д-30. «Западная» группировка войск на Купянском направлении вывела из строя три украинские ДРГ, до 35 бойцов ВСУ, два автомобиля, гаубицу Д-20 и три склада боеприпасов. Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» освободили два квартала в северо-западной и юго-восточной части Артемовска при поддержке сил ВДВ на флангах. «Южная» группировки войск нанесла такой урон противнику: до полутора рот, два танка, БМП, две бронемашины, три пикапа, два автомобиля, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20 и РСЗО «Ураган». Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила свыше 45 бойцов ВСУ, 2 автомобиля, гаубица Д-30. И американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. На Херсонском направлении противник потерял более взвода, три автомобиля и САУ «Гвоздика». Наши ПВО за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «HIMARS» и «Смерч», противорадиолокационные ракеты «HARM» и 4 украинских беспилотника. Низенько-низенько надо летать.

На Донецком направлении не повезло «Иностранному легиону»

На Донецком направлении в районе поселка Архангельское российские военные поразили пункт временной дислокации «Иностранного легиона». Также артиллеристы уничтожили склад боеприпасов 12-го отдельного десантно-штурмового батальона 110-й мехбригады ВСУ в районе Очередино и пункт дислокации 129-й бригады теробороны в поселке Керамик. В районе населенного пункта Победа экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили опорный пункт противника вместе с личным составом. Легионерам — прятаться по норам.

Французы готовы снять провокационные сюжеты в Гуляйполе

Александр Гордеев, глава пресс-центра группировки войск «Восток», сообщил о подготовке провокационных материалов западными СМИ. Гордеев заявил: «По данным радиоразведки, в районе Гуляйполя работает группа журналистов из Франции. Есть сведения, что их цель - подготовка провокационных видеосюжетов о нанесении группировкой «Восток» ударов по объектам гражданской инфраструктуры и районам проживания мирных жителей». Но вообще бойцы подразделений этой группировки бьют по позициям ВСУ возле Угледара и Новоселки в ДНР. А в районе Новодонецкого пресекли деятельность группы украинских диверсантов. Если надо ударить по частям ВСУ в Гуляйполе — выражайтесь яснее, не по- французски, и мирных не втягивайте.

ВСУ в пасхальную ночь ударили по Спаса-Преображенскому храму

Беспилотник ВСУ был замечен у Спасо-Преображенского собора Донецка перед тем, как в этот район был нанесен удар с украинских позиций. Храм находится на одной из центральных площадей города, по которому в ночь на 16 апреля был выпущено не менее 20 снарядов и, кроме собора, пострадали детсад и рынок. И вообще в эту праздничную для православных ночь украинские военные активно вели аэроразведку в нескольких районах столицы Донбасса. Российская ПВО работала до утра. Тем не менее, часть украинских снарядов достигла своей мерзкой цели - погибла женщина, не менее шесть мирных жителей были ранены. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, были приняты меры, чтобы выявить и наказать артиллеристов ВСУ, обстреливавших измученный город в эту священную для верующих ночь. Они и кресты давно сняли, и трусы не надели.

Пасхальный обмен по-украински

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что в незалежную в результате пасхального обмена пленными возвращаются 130 человек. По его данным, обмен проходил в апрельские дни в несколько этапов. Среди включенных в обмен украинцев — бойцы ВСУ, пограничники, представители Нацгвардии, моряки и сотрудники Государственной спецслужбы транспорта. Среди возвращенных - рядовые и сержанты, попавшие в плен на бахмутском (артемовском), соледарском, запорожском и херсонском направлениях. А вы, в благодарность и в ответ, обстреливаете собор в Донецке? Бесы топят котлы.

Тернопольская область теряет школьников

Директор Тернопольского областного департамента образования Ольга Хома сообщила, что в регионе высок риск остаться без учеников школ. Чиновник заявила: «Сейчас есть 9 727 учеников, которые находятся за границей. Часть из них забрала заявления из наших учебных заведений — таких на сегодня 2 225 учеников. И сейчас они учатся в заведениях разных стран. Почти 6 тысяч учеников учатся у нас дистанционно, экстернатом или по семейной форме» Ну, а в целом, с начала нового учебного года регион покинули более 12 тысяч школьников. Потому некоторые из средних учебных заведений придется просто закрыть. А в Министерстве образования Украины есть планы вообще уменьшить учебную программу в школах. Да и зачем учиться, когда в умах бардак творится.

Украинские беженцы недовольны условиями на голландской базе

Информресурс GLD.nl сообщает, что беженцы из незалежной провели акцию протеста на военной базе в голландской провинции Гелдерланд. Их возмущают плохие условия проживания в стране тюльпанов и каналов. На что жалуются? На отсутствие приватности, на низкий уровень обучения детей и отвратительные санитарные условия. Украинка Татьяна Капикян возмущена: «Мы хотим нормальной жизни. Этот приют может быть пригодным местом лишь на короткое время». Ее соотечественник подчеркнул, что люди здесь живут «как в армии». Другие беженцы добавляют, что беспокоятся за детей, потому что поблизости проводят военные учения. В лагере мучаются более 300 человек, и с востока еще прибывают. А зачем мучаться — возвращайтесь домой! Туда, где и уровень обучения высок, и санусловия отличные, и всюду соблюдается приватность.

На Украине продолжают рваться гранаты в городах

По данным управления полиции Киева, мужчина и его знакомая пострадали в результате взрыва гранаты в украинской столице. Взрыв произошел в Деснянском районе Киева. Пострадавшие госпитализированы. По горячим следам никто не обвинил в произошедшем «русских диверсантов». То есть все же понимают, что сами у себя вырастили достаточное количество дебилов. Так минувшим летом в Днепропетровске (Днепре) очередной идиот кинул в детей гранату из окна своей квартиры. А в январе в том же городе, бывшей столице ракетостроения, пьяный гражданин самостийной показывал высокий класс в искусстве жонглирования «лимонками». И после этого вы отказываетесь от характеристики «обезьяна с гранатой»?

Польше и Венгрии не нужно украинское зерно

В министерстве аграрной политики и продовольствия Украины заявили, что решение Польши как минимум до 30 июня ограничить ввоз сельхозтоваров с Украины, в том числе для транзита в другие страны, нарушает договоренности Киева и Варшавы. При том в Киеве заявили, что «всегда с пониманием относились» к трудностям, с которыми сталкиваются польские фермеры. Почти одновременно с этим аналогичные ограничения ввела Венгрия. Еще и крестьяне Румынии с Болгарией не хотят видеть продукцию самостийного агропрома. Обложили киевский режим восточно-европейские союзнички.