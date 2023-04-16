Беспокойная ночь: в лагере Большой Арктической экспедиции сработала антимедвежья сигнализация

Второй день московские школьники во главе с заслуженным полярником Матвеем Шпаро покоряют Арктику. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Второй день московские школьники во главе с заслуженным полярником Матвеем Шпаро покоряют Арктику. Они идут по маршруту первопроходца Семена Ивановича Челюскина с Таймыра к крайней северной точке Евразии. Вместе с ними в путешествия отправился спецкор «Комсомольской правды» Евгений Сазонов, в своих дневниках Большой Арктической экспедиции он рассказывает о том, с чем пришлось столкнуться путешественникам.

Вчера, к примеру, группа неожиданно пересекла тропу белых медведей, а к вечеру один из «местных» - большой, любопытный и нагловатый медведь забрел в лагерь. «Выпроваживать» его пришлось при помощи ракетницы.

Ночью тоже не обошлось без происшествий:

- У нас сработала антимедвежья сигнализация, мы проснулись, конечно, решили, что это опять медведь, - передает спецкор «Комсомольской правды» Евгений Сазонов. – Открыли «окошко для проветривания» в палатке и выстрелили в том направлении, откуда шел звук. Позже ребята вышли с ружьем проверить, что как. Оказалось, что просто упала лыжа, задела веревку, так и сработала сигнализация. Тревога оказалась ложной, но есть и плюс: сигнализация работает, а значит, если медведь придет, мы это услышим.

После пережитых волнений путешественники были вознаграждены: второй день экспедиции прошел спокойно. 16 апреля на мыс Челюскина, куда движется группа Матвея Шпаро, должна был прибыть вторая часть экспедиции – на местной метеостанции она будут проводить научные исследования, изучая мир Арктики. Воссоединятся обе группы примерно через неделю.

Мы продолжаем следить за ходом Большой Арктической экспедиции, о пройденном пути Евгений Сазонов рассказывает в своих дневниках, записанных специально для Радио «Комсомольская правда».