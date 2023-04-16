Исхудавшая Бузова похвасталась вокальными талантами: "У меня красивый голос и абсолютный слух!"

Накануне презентации нового клипа Ольга Бузова встретилась с журналистами. Фото: Кадр видео

На музыкальном фестивале «Муз-тв» «Новый МузОN» 37-летняя Ольга Бузова впервые представила хит поэта Михаила Гуцериева «Верни».

А накануне презентации артистка встретилась с журналистами.

- Мы сейчас снимаем клип на песню Михаила Гуцериева. Это не просто клип, это кино, саундтрек к моей жизни, - считает Бузова. - Это история про большую любовь, которая у меня была. Я вспоминаю ее, возвращаюсь в прошлое. 90-е, бандитский Санкт-Петербург. Я задаю много вопросов себе. Как мы раньше жили? Все было искренне, мы даже не знали такие слова как «фальшь».

Артистка уверена, мол, за последнее время она сильно прибавила в вокальном плане.

- Я даже не знала о своих музыкальных возможностях и способностях. Так затюкали меня за все эти годы,-вздыхает Оля. - Замечательный автор и педагог Даша Кузнецова сказала мне : «Ты знаешь, что у тебя три октавы?» Я спросила : «А что такое октава?» В общем, я теперь знаю, что у меня три октавы. Стихи Михаила Сафарбековича Гуцериева проникли в меня так глубоко, что некоторые фразы я пела со слезами на глазах. То, что у меня красивый голос и абсолютный слух - это я знала всегда, - скромно заметила Бузова.

Оля поделилась с «акулами пера», дескать, ради съемок ей пришлось сесть на диету.

- Я худела. Сидела на соках, гречке и огурцах, чтобы прогнать все лишнее. Тут лишнего, как бы нет, но все равно: спорт, диета,-отчиталась перед журналистами Бузова. - Я сейчас ношу 34 размер. 36 ношу, когда я себе нравлюсь, 38-мой обычный размер. Но мне нравится моя форма. Да, есть за что потрогать, но я в тонусе, я слежу за собой, за своим телом и лицом. Мне никто не дает мой возраст, хотя я его и не скрываю. За границей, например, когда я без косметики и в купальнике, мне дают 26-27 лет. Мне не надо ничего прятать, есть что показать, - заявила Ольга Бузова.