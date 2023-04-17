Ура, Юля в космосе*

Благодаря уникальным съемкам в «Вызове» Юлия Пересильд вошла в историю кино. Фото: Кадр из фильма

Более полувека назад космический стриптиз Джейн Фонды в фильме «Барбарелла» порвал сознание и вошел во все энциклопедии поп-кино (дураки, не в том смысле, а в смысле популярного). Времена в Голливуде были еще монашеские, раздевать актрис в полный ноль стали только год спустя, и в чудный миг расставания с последней тряпочкой по ягодным местам Джейн поплыли космические титры. Полвека спустя космический стриптиз Юлии Пересильд на МКС (спокойно, мужики, до белья, 6+) порвал историю поп-кино и стал последним гудбаем Барбарелле, чьи фривольные подвиги отныне перечеркнуты навсегда.

Почти в тот же год юный пионер Костя Эрнст пошел в космический кружок и задумал фильм о магическом ужасе реального запуска, снятого с самой близи, до какой технология позволит, чтоб не обгореть. «На Байконур пустят к самому соплу, я знаю, с кем говорить», - клялся он в 92-м. Отправить своих людей в космос он тогда и не помышлял, потому что не знал, с кем о таком можно говорить.

Ну что, теперь знает (все встают).

По сюжету обломком некстати сбитого спутника зашибает в открытом космосе командира, и чинить ему легкое направляют в челноке барышню-хирурга, у которой мама-сердечница, дочь дерется в школе, а муж погиб в ДТП. Девушку отбирают из восьми претендентов, из которых у одного зрение, у другого вестибулярка, у третьего высотобоязнь, у четвертого жена рожает, пятый помятый, а шестой самый большой и не лезет в капсулу (фильм явно рассчитан на внешний спрос, где непременным правилом является, что мужики чмо, а девки молодцы). Эпизодом на центрифуге, где хорошее самочувствие приходится симулировать фальшивой оскаленной улыбкой, Эрнст планировал закончить фильм еще 30 лет назад, а теперь вставил по ходу. Фальшиво позитивный оскал в фильме у всех. Лошадиными сантиментами сценарист Бакурадзе, кажется, решил отзеркалить «Экипаж». Там сцены в воздухе были такой несусветной пургой, что сценаристы Дунский и Фрид намеренно смещали внимание к земной жизни экипажа. Сцены космического экстремала в «Вызове», напротив, глушат такой натуральностью, что на земную половинку надо слить всю нежность мира для чувствительных тетушек. Разбитого мужа. Сердечно-сосудистую маму. Школьницу-дочь под статьей. Дылду-собаку для прогулок. Песню «Покроется небо пылинками звезд». И дежурную американскую фразу «Я люблю тебя» девять раз за фильм. Командиру под наркозом велено читать стихи - что он может прочитать, кроме «Я узнал, что у меня есть огромная семья»? У нас что, еще какие-то стихи есть?

Все искупает движение вверх, буквально все. 35 минут экранного времени в натуральной невесомости прибивают не по-детски, честно. Когда у докторши перегрузка - это не кривлянье в павильоне, это актрису трясет. Когда она с волосами вразлет ныряет по рукавам корабля, как в кишках подлодки, - все всерьез, а не понарошку. У нее скальпели виснут и пациент кончается. И когда вертолеты цепью идут к точке приземления - это большая страна и ее кино решают большие задачи.

Мы отправили к звездам первых собак, первого человека и даже первого негра - кубинца Мендеса. Первые кинолюди в космосе - тоже наши. Даже в самые скверные времена под началом Эрнста на Первом вышел пакет социальной рекламы, где космонавты на орбите играли в города и спорили, где девушки лучше (Машков тогда рубился за Новгород, а теперь стал главным конструктором и узнал, что лучшие девушки - во Пскове: Пересильд оттуда).

Лозунгом проекта было «Все у Вас получится» - именно так, с заглавной буквы.

Все у Нас и получилось.

*Во всех учебниках занимательной лингвистики помянуто новое имя 1961 года Урюрвкос, что в переводе значит «Ура, Юра в космосе».

«ВЫЗОВ»

2023 г.

Реж. Клим Шипенко.