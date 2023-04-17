Отца, убитого сестрами Хачатурян, судят по трем статьям: как дело отразится на судьбе его дочерей

Хачатурян был неистово религиозен и часто ходил в церковь. Но жизнь своих дочерей, по их словам, превратил в ад. Фото: СОЦСЕТИ

Если вы каким-то образом пропустили начало этой истории, вы, конечно, сильно удивитесь. Сегодня, 17 апреля, в Бутырском суде Москвы начинается судебный процесс над человеком, который был убит без малого пять лет назад.

На первый взгляд, звучит странно и нелепо. Но мы сейчас все объясним.

УСПЕЛ ВЫСКОЧИТЬ ИЗ КВАРТИРЫ И ИСТЕК КРОВЬЮ

Итак, в июле 2018 года жители многоэтажки на Алтуфьевском шоссе обнаружили труп Михаила Хачатуряна. Тело лежало на лестничной клетке. 57-летний мужчина истек кровью, получив несколько десятков ударов ножом в область шеи и груди. Судя по кровавым следам, Хачатурян выскочил из квартиры, пытался вызвать лифт (кнопка была запачкана красным), но упал, потеряв сознание. В той самой квартире обнаружили трех дочерей убитого. Марию, Ангелину и Крестину. Девушкам на тот момент было, соответственно, 17, 18 и 19 лет. Следователям сестры признались: это мы убили отца!

Всем трем предъявили обвинение по статье «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (для женщин - это до 15 лет колонии), отправили в СИЗО. Однако уже через несколько недель суд изменил меру пресечения: вместо ареста - запрет определенных действий. Это означает, что все сестры Хачатурян должны на время следствия жить отдельно (фигурантам одного и того же уголовного дела запрещено общаться друг с другом), они не могут пользоваться интернетом и любыми средствами связи, включая почту. С чего такие поблажки?

За это время стали известны многие детали биографии Михаила и порядков в семье Хачатурян. Как выяснилось, за несколько лет до этого мужчина выгнал из дома жену, мать девочек, а затем и старшего сына. Дочерям он общаться с «опальными» родственниками запрещал. И сами девочки, и их знакомые рассказывали, что покойный был тираном - не выпускал Крестину, Ангелину и Марию из дома. Потом девочки признались, что отец много раз к ним приставал. Как мужчина. Заставлял ложиться с ним в постель. Одна из девушек после одного из таких эпизодов пыталась покончить с собой. При этом у соседей про Михаила Хачатуряна и своих историй хватает. На одних он кидался с ножами, другим угрожал пистолетом за занятое у подъезда парковочное место.

Защита настаивает, что действия девочек (дождались, когда отец уснет, и напали на него вместе) - необходимая самооборона.

В 2020 году сестер уже начали было судить, даже присяжных выбрали, но процесс прекратили, поскольку убитый Михаил Хачатурян сам стал фигурантом уголовного дела. И вот как раз это расследование сейчас дошло до суда.

ТРИДЦАТЬ СВИДЕТЕЛЕЙ

В материалах суда указано, что Михаила Хачатуряна обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса. В деле несколько эпизодов, которые были квалифицированы как «насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних», один эпизод - когда такие действия повлекли «тяжкий вред здоровью» (это как раз тот случай, когда девочка после приставаний отца пыталась уйти из жизни), «незаконный оборот порнографических материалов» (Хачатурян отправил в мессенджере подружке дочерей откровенную фотографию) и «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух и более лиц» (экспертиза выявила у сестер Хачатурян различные последствия стресса,возникшие в результате действий отца, младшую - Марию - вообще признали невменяемой в момент совершения убийства). Максимальные сроки по этим статьям - до 15 лет, до 6, до 12.

- 17 апреля пройдет предварительное заседание по делу Михаила Хачатуряна, - объяснил «КП» адвокат Алексей Липцер, представляющий интересы старшей из сестер, Крестины. - На нем будут рассматривать ходатайства стороны защиты Михаила в том числе. Адвокаты могут попросить, чтобы процесс вел один судья или тройка судей. В том числе будет рассмотрен вопрос, в каком режиме будут проходить заседания - допускать ли журналистов. Но на 99,9%, что процесс будет в закрытом режиме. Это обычная практика для уголовных дел о преступлениях сексуального характера.

- Обвиняемый мертв. Суд будет изучать результаты экспертиз и прочие материалы уголовного дела. Это значит, что процесс пройдет в максимально сжатые сроки?

- Не думаю. У родственников Михаила Хачатуряна есть свои адвокаты, которые наверняка будут вносить какие-либо коррективы. Кроме того, в суде будут заявлены порядка 30 свидетелей.

К слову, дело самих сестер Хачатурян сейчас находится на доследовании. Многие считают, что по факту оно стоит на паузе - в ожидании приговора по Михаилу Хачатуряну.

- Если суд признает Михаила виновным, дело против сестер Хачатурян будет тут же закрыто?

- Нет. Но приговор будет весомым аргументом для защиты девушек. Мы по-прежнему настаиваем, что Крестина, Ангелина и Мария находились в состоянии необходимой обороны. То есть, что наказывать их не за что. Если же, скажем, статья обвинения будет переквалифицирована на «превышение пределов необходимой самообороны», то срок давности по ней уже истек. (Это статья небольшой тяжести, спустя 2 года по ней уже нельзя привлечь к ответственности. - Авт.)

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А В ЭТО ВРЕМЯ

«Дружит с парнем, попала в больницу после аварии»

В течение уже почти пяти лет сестры Хачатурян друг с другом не общаются. Это запрещено - мол, могут договориться об одних и тех же показаниях. Адвокаты просили следователя отменить это ограничение (столько лет уже прошло!), но получили отказ.

Младшая, Мария, живет на съемной квартире с матерью. Крестина и Ангелина снимают жилье сами. Мама, Аурелия Дундук, общается со старшими дочерями по отдельности. Все три сестры работают.

- Так скажем, в сфере торговли, - коротко сообщил адвокат Алексей Липцер.

Источник, близкий к семье, отмечает, что другую, более высокооплачиваемую работу в положении девушек найти сложно - им по-прежнему запрещено пользоваться мобильными телефонами. А без этого сейчас никуда. При этом периодически место работы приходится менять. Так было, например, у одной из девушек, которую в магазине, куда она устроилась, узнали.

- Начался какой-то нездоровый ажиотаж. С журналистами фигурантам уголовных дел общаться тоже нельзя. Поэтому пришлось уволиться.

После смерти отца Крестина бросила медицинский колледж, в котором училась. Ангелина и Мария сдавали ЕГЭ, уже находясь под следствием, но поступать никуда не стали.

- Сложно загадывать что-то наперед, что-то планировать, если есть вероятность, что тебя в итоге отправят за решетку, - объясняет адвокат.

Как в одном из своих недавних и очень редких интервью рассказала Аурелия Дундук, молодой человек на данный момент есть только у Крестины. Несколько месяцев назад в машину, в которой ехали Крестина и ее парень, влетела иномарка. Оба серьезно пострадали - девушке даже пришлось провести несколько дней в больнице с переломами. Но все в итоге обошлось.

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