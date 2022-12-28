Внучка Чарли Чаплина поддержала россиян

Уна Чаплин заявила, что выступает против вечного образа русских в кино, «как плохих парней». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Внучка великого американского комика, выдающегося киноактера и режиссера Чарли Чаплина, Уна Чаплин заявила, что выступает против вечного образа русских в кино, «как плохих парней».

Она считает, что таким образом ведется «идеологическая война с Россией», против которой Уна Чаплин, связавшая, как и дед, свою жизнь с кино, категорически возражает.

Заявление Чаплин прозвучало в интервью, в котором она рассказывала о выходе на экраны сериала «Измена». В этой картине Уна сыграла одну из главных ролей – супругу агента британской разведки, крутящего тайный роман с русской шпионкой, пишет The Independent.

- Я так устала от того, что русские – плохие парни… Может ли кто-нибудь придумать лучший стереотип, с которым мы могли бы работать? – сказала она.

Чаплин также рассказала, что режиссеры и продюсеры «Измены» поначалу вообще не думали о «русском» следе в сценарии сериала. И добавили «русских» злодеев уже после начала специальной военной операции российских войск на Украине.

Она так оценила произошедшие по ходу съемок изменения: «Это просто подняло ставки… Будет здорово, когда идеологическая война, которую мы ведем с Россией, останется в прошлом».