То ли мальчик, а то ли виденье. На Украине придумали новый фейк про "российское варварство", но снова вляпались

Противотанковые ежи на улицах Киева. Фото: REUTERS

О том, что производство фейков поставлено на Украине на поток, СМИ писали не раз. И сами украинцы не дают ни малейшего повода в этом усомниться. На этот раз член Верховной рады Украины сопредседатель Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины Леся Василенко не стала лукаво мудрствовать, а воспользовалась первым, что ей попалось под руку, чтобы представить "доказательство" очередного "ужасного варварства русских".

В своем аккаунте в Twitter она опубликовала фото измазанного и явно несчастного ребенка, который явно несчастлив. Фото явно рассчитано на западную аудиторию, поскольку подпись под ним выполнена на английском.

- Самое печальное, на Украине больше нет детей. Только маленькие человечки с очень взрослыми глазами, даже старые. Устал от жизни, даже еще не прожитой, - подписала Василенко фото. – На фото Марк, 8 лет, только что пережил артиллерийский удар русских.

Мальчонка на фотке действительно несчастен. Может быть оттого, что его зовут не Марк, а Джеймс, или что за 9 прошедших лет с момента его появления на публике он не вырос ни на сантиметр, и не повзрослел ни на месяц.

Объясняем, на фото украинской нардепки в ее аккаунте в Twitter мальчик с обложки книги испанской писательницы Кристины Маккенны "Забытый человек". Книга была издана в 2013-м, особой популярностью не пользуется (до сих пор продается на "Амазон"), и речь в ней идет о тяжелой жизни мальчика Джеймса, оказавшегося в центре усыновления вместе со своей сестрой после смерти родителей.

По всей видимости, именно то, что книга не стала известной широкому кругу читателей (она еще и вышла на испанском) и побудило высокопоставленную украинскую фейкометчицу использовать ее в своих целях.

И в этом нет ничего нового. Еще задолго до вспышки нынешнего конфликта на Украине, западная пропаганда использовала "девочку Бану из Алеппо", чтобы очернить Россию и сирийские власти. Но там хотя бы девочка была настоящей, пусть и полной марионеткой, зачитывавшей надиктованный ей текст! А на Украине додумались до следующего шага в движении по пути к торжеству полного и абсолютного цинизма. Мальчика Джеймса превратили в Марка (хоть не в девочку, но мода на трансгендерство, очевидно, пока еще не в полной мере завоевала Незалежную). А до того водили беременную на сносях в Мариупольском роддоме, пытаясь выдать за жертву российской бомбардировки, хотя правду, что за взрывом стояли ВСУ, как и за взрывом театра в Мариуполе, утаить им так и не удалось.

А еще пытались представить детей, которые в 2014-м в Славянске в подполе прятались от украинских артобстрелов, за украинских детей под Харьковом, якобы спасающихся от российских обстрелов. А еще была Буча, где мирных действительно убили, но не русские. А еще был прилет ракеты "Точка-У" на вокзал в Краматорске. А еще на днях был обстрел Херсона с большим количеством жертв среди гражданских. Причем, за удар россиян попытались выдать прилеты РСЗО "Хаймарс", которых у ВС РФ отродясь не было.

Как-то все уже совсем скучно и примитивно. Абсолютно без выдумки. Собственно, а зачем стараться, если для Запада и так сойдет. Там рады любое дерьмо про Россию скушать. Еще и причмокивать будут от удовольствия.