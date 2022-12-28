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Политика28 декабря 2022 7:34

То ли мальчик, а то ли виденье. На Украине придумали новый фейк про "российское варварство", но снова вляпались

Член Верховной рады Украины выдала фото мальчика из книги, вышедшей девять лет назад, за жертву обстрелов
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Противотанковые ежи на улицах Киева.

Противотанковые ежи на улицах Киева.

Фото: REUTERS

О том, что производство фейков поставлено на Украине на поток, СМИ писали не раз. И сами украинцы не дают ни малейшего повода в этом усомниться. На этот раз член Верховной рады Украины сопредседатель Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины Леся Василенко не стала лукаво мудрствовать, а воспользовалась первым, что ей попалось под руку, чтобы представить "доказательство" очередного "ужасного варварства русских".

В своем аккаунте в Twitter она опубликовала фото измазанного и явно несчастного ребенка, который явно несчастлив. Фото явно рассчитано на западную аудиторию, поскольку подпись под ним выполнена на английском.

- Самое печальное, на Украине больше нет детей. Только маленькие человечки с очень взрослыми глазами, даже старые. Устал от жизни, даже еще не прожитой, - подписала Василенко фото. – На фото Марк, 8 лет, только что пережил артиллерийский удар русских.

Мальчонка на фотке действительно несчастен. Может быть оттого, что его зовут не Марк, а Джеймс, или что за 9 прошедших лет с момента его появления на публике он не вырос ни на сантиметр, и не повзрослел ни на месяц.

Объясняем, на фото украинской нардепки в ее аккаунте в Twitter мальчик с обложки книги испанской писательницы Кристины Маккенны "Забытый человек". Книга была издана в 2013-м, особой популярностью не пользуется (до сих пор продается на "Амазон"), и речь в ней идет о тяжелой жизни мальчика Джеймса, оказавшегося в центре усыновления вместе со своей сестрой после смерти родителей.

По всей видимости, именно то, что книга не стала известной широкому кругу читателей (она еще и вышла на испанском) и побудило высокопоставленную украинскую фейкометчицу использовать ее в своих целях.

И в этом нет ничего нового. Еще задолго до вспышки нынешнего конфликта на Украине, западная пропаганда использовала "девочку Бану из Алеппо", чтобы очернить Россию и сирийские власти. Но там хотя бы девочка была настоящей, пусть и полной марионеткой, зачитывавшей надиктованный ей текст! А на Украине додумались до следующего шага в движении по пути к торжеству полного и абсолютного цинизма. Мальчика Джеймса превратили в Марка (хоть не в девочку, но мода на трансгендерство, очевидно, пока еще не в полной мере завоевала Незалежную). А до того водили беременную на сносях в Мариупольском роддоме, пытаясь выдать за жертву российской бомбардировки, хотя правду, что за взрывом стояли ВСУ, как и за взрывом театра в Мариуполе, утаить им так и не удалось.

А еще пытались представить детей, которые в 2014-м в Славянске в подполе прятались от украинских артобстрелов, за украинских детей под Харьковом, якобы спасающихся от российских обстрелов. А еще была Буча, где мирных действительно убили, но не русские. А еще был прилет ракеты "Точка-У" на вокзал в Краматорске. А еще на днях был обстрел Херсона с большим количеством жертв среди гражданских. Причем, за удар россиян попытались выдать прилеты РСЗО "Хаймарс", которых у ВС РФ отродясь не было.

Как-то все уже совсем скучно и примитивно. Абсолютно без выдумки. Собственно, а зачем стараться, если для Запада и так сойдет. Там рады любое дерьмо про Россию скушать. Еще и причмокивать будут от удовольствия.

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