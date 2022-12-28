ВКонтакте посчитала k-pop-аудиторию соцсети и рассказала, как поддерживает фанатов корейской культуры

По полученным данным, в основном в этом году интерес к k-pop проявляли девушки — это 85% всей аудитории тематических пабликов, а средний возраст подписчиков составил от 18 до 24 лет. Чаще всего на сообщества корейской культуры подписывались пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Алма-Аты и Сеула: общая аудитория пабликов выросла на 10%.

Весь 2022 год ВКонтакте поддерживала фанатов корейской поп-культуры и регулярно проводила тематические акции и конкурсы с привлечением популярных блогеров. Например, соцсеть организовала масштабный батл, среди участников которого были Тен Юджин, Лисса Авеми, Влад Хошин и Алёна Швец. Вместе с подписчиками они соревновались за главный приз — поездку в Астану на концерт корейских поп-идолов Everglow, личную встречу с группой и билеты в фан-зону.

Благодаря активной поддержке ВКонтакте и регулярным конкурсам общая аудитория поклонников k-pop в соцсети перешагнула отметку в 9,1 миллиона, а количество тематических сообществ составило более 1500 пабликов.

Лисса Авеми, артист, блогер:

«ВКонтакте очень много k-pop-сообществ! Администраторы каждый день погружают своих подписчиков в удивительный мир корейской культуры, а соцсеть им в этом активно помогает. Так круто, что прямо ВКонтакте можно читать новости о любимых группах, листать фотки, смотреть уникальный контент с фанатскими переводами, общаться с единомышленниками, слушать и обсуждать новинки корейского попа. Благодаря такому вниманию k-pop-комьюнити в соцсети процветает: именно ВКонтакте дала шанс оказаться на концерте Everglow. Было очень здорово! Надеюсь, следующий год для поклонников корейской культуры ВКонтакте пройдёт ещё более насыщенно».

По результатам итогов 2022 года, фронтмен BTS — самой популярной корейской поп-группы в мире — Чон Чонгук занял второе место в рейтинге самых влиятельных инфлюенсеров ВКонтакте, а его музыкальный коллектив получил рекордное количество упоминаний в социальной сети. Повышенное внимание пользователей получили и другие представители южнокорейской поп-сцены: например, группы BLACKPINK и Stray Kids.

Кроме того, ВКонтакте доступна лента «Актуальное» с сюжетами о главных трендах корейской поп-культуры. Специально для поклонников k-pop алгоритмы социальной сети круглосуточно собирают все события из жизни корейских музыкантов: новые песни, клипы, чарты, скандалы и мемы.