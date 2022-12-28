Информированность и доверие россиян к технологиям ИИ повысились за последний год

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Уровень информированности о технологиях ИИ влияет на степень доверия искусственному интеллекту: среди неосведомленных выше опасения, связанные с применением технологий ИИ. Такие выводы содержатся в социологическом исследовании «Восприятие технологий искусственного интеллекта», проведенном ВЦИОМ в партнерстве с АНО «Национальные приоритеты» среди 1,6 тыс. россиян от 18 лет в конце ноября 2022 года.

По данным исследования, общая информированность россиян о технологиях искусственного интеллекта (ИИ) за год выросла на 6 п.п. и составила 87%. Слышали о данном понятии и могут его объяснить 36% опрошенных, еще 51% имеют поверхностное знание об этой сфере. Уверенная информированность о технологиях искусственного интеллекта выше среди мужчин (49% против 25% женщин), людей с высшим образованием (50%), молодежи 18-24 лет и 25-34 лет (52% и 45% соответственно).

Уровень доверия технологиям ИИ в целом вырос на 7 п.п. и составил 55%. Чаще технологиям ИИ доверяет молодежь 18-24 лет (75%, +6 п.п.), имеющие высшее образование (61%, +7 п.п.), материально обеспеченные (65%, +6 п.п.), а также осведомленные (57%, +1 п.п.).

Ключевые причины доверия – возможность передачи ИИ опасных для человека видов работ, объективность искусственного интеллекта (отсутствие личных интересов), а также улучшение и упрощение жизни и работы человека (32-35%). Настороженность к внедрению технологий ИИ чаще наблюдаются среди женщин, старшего поколения, менее образованных респондентов, а также среди жителей малых городов и сел. Опасения чаще связаны с внедрением технологии ИИ в профессиональные сферы, что потенциально может породить конкуренцию и заменить человека искусственным интеллектом.

Когда респондентов просили сравнить ИИ с каким-то животным, то основные ассоциации были с домашними животными: 31% ассоциировали его с собакой и 12% с котом. Это показывает, что всё же ИИ воспринимается как подконтрольный человеку помощник.

Технологии искусственного интеллекта, которые еще вчера казались фантастикой, все более уверенно внедряются в различные сферы общественной жизни. Спектр применения готовых ИИ-решений включает, но не ограничивается банковским сектором, здравоохранением, образованием, транспортной отраслью. Сегодня государство и бизнес активно инвестируют в развитие современных технологий в области искусственного интеллекта. Россия – не исключение

В России искусственный интеллект активно разрабатывают и используют в различных отраслях. Этому уделяется большое внимание как со стороны бизнеса, так и со стороны государства. Благодаря федеральному проекту «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика» в 2021 году началась поддержка проектов. Большое внимание уделяется также развитию кадрового потенциала – знания и компетенции в сфере ИИ на различных программах получают как школьники, так и взрослое население. Специалисты в области искусственного интеллекта востребованы сейчас, будут востребованы и в перспективе.

За последний год люди стали чаще замечать применение технологии ИИ в различных сферах жизни. Чаще всего опрошенные отмечают применение ИИ в системах видеонаблюдения и робототехнике (79% и 74% соответственно).

Наибольший уровень одобрения использования технологии ИИ респонденты высказывают относительно сфер промышленности (82%), науки (79%) и строительства (76%). Положительное отношение к технологиям ИИ: в сфере транспорта - 69%; в экономике и банковской сфере - 68%; в ЖКХ - 68%; в сфере досуга и развлечении - 66%; в сфере безопасности - 64%; в сфере здравоохранения - 64%; в сфере образования – 58%.

Каждый второй респондент проявляет интерес к сфере технологии искусственного интеллекта. Так, 52% опрошенных сказали, что хотели бы в течение ближайших 2-3 лет пройти обучение в сфере технологии ИИ. Мотивация чаще связана с расширением кругозора (34%), еще 12% желают получить квалификацию в данной сфере, а еще 6% хотели бы повысить имеющуюся квалификацию. Причем получение квалификации чаще интересно младшей молодежной группе в возрасте 18-24 лет (26%), работающему населению (17%) и имеющим высшее образование (16%).

Респонденты отводят искусственному интеллекту второстепенную роль и готовы доверить ему только функцию помощника человека в принятии решений.

Подавляющее большинство опрошенных считают, что решения в сфере безопасности с помощью искусственного интеллекта должны приниматься в интересах всего общества (80%). Более половины опрошенных полагают, что замена человека-водителя искусственным интеллектом при управлении транспортными средствами недопустима (59%). 74% респондентов склоняются к тому, что при оказании медицинских услуг допустимо использование врачом ИИ при условии, что решение принимает человек. 62% опрошенных согласны с тем, что при оказании образовательных услуг допустимо использование технологии ИИ при условии, что ИИ только помогает учителю. Каждый второй опрошенный согласен с тем, что использование технологии распознавания лиц в целях обеспечения правопорядка допустимо при условии сохранения личных данных и прав граждан на личную жизнь (57%).

В сфере государственного управления применение технологии искусственного интеллекта, по мнению респондентов, в первую очередь должно быть направлено на улучшение качества жизни граждан (60%). При этом подавляющее большинство россиян убеждены, что государство должно способствовать развитию технологии искусственного интеллекта 86%. Наиболее часто артикулируемая мера – предоставление финансовой поддержки компаниям, разрабатывающим технологии ИИ (51%).

Респонденты видят как позитивные, так и негативные последствия применения и развития технологии искусственного интеллекта.

Среди положительных эффектов: сокращение временных затрат на выполнение рутиннои и однообразной работы, повышение производительности труда (по 65%), облегчение решения сложных задач и повышение комфортности жизни (по 58%), повышение уровня безопасности (57%). Самая младшая возрастная группа при этом чаще отмечает бонусы в виде более комфортной жизни: повысится комфортность жизни (71%), снизятся затраты на товары и услуги (57%), вырастет благосостояние (45%), вырастет продолжительность жизни (38%).

Среди отрицательных эффектов: риск мошеннических деи ствий, похищение данных (62%), использование ИИ в корыстных целях (61%), отсутствие ответственных за принимаемые решения (58%), а также риск принятия ошибочных решении (54%). Причем младшая молодежная группа до 24 лет чаще беспокоится об утечке данных (71%), а взрослое трудоспособное население (потенциальный возраст родительства) чаще обеспокоено переходом образования в онлайн (43%). Самое старшее поколение чаще опасается чипирования людей (42%).

Анна Мещерякова, генеральный директор компании «Платформа Третье Мнение»:

Наши наблюдения в целом подтверждают результаты опроса. Работая с практикующими врачами и заведующими отделений, мы в «Третье Мнение» также фиксируем закономерность: по мере повышения информированности пользователей растет и уровень доверия к технологии. Это касается всех областей применения алгоритмов компьютерного зрения: лучевой и лабораторной диагностики, офтальмологии.

Растет доверие со стороны врачей-рентгенологов, лаборантов, клиницистов и среднего медперсонала. Связано это с тем, что, соприкасаясь с ИИ-решением, врачи, по их же словам, начинают ощущать пользу и убеждаются, что оно не несет угрозы и не приводит к потере работы. Первые эффекты, которые отметили наши партнеры и клиенты из самых разных регионов это: высвобождение времени, уход от рутинных процедур, например, визуального поиска патологий, что сберегает время и силы для оценки более сложных и спорных случаев, увеличение точности диагностики за счет встроенных в программу измерителей. В случае с системой умной видеоаналитики заведующие отмечают повышение скорости реакции медсестер с часов до секунд, возможность контроля за работой персонала.

Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs:

Любая развивающаяся технология поначалу вызывает недоверие и не сразу становится массовой. Для того, чтобы удобство и польза от неё перевесили страхи, должно пройти какое-то время. Например, десятилетие назад у людей было много опасений по поводу использования банковских карт, сейчас же безналичные платежи – основной способ совершения покупок.

Искусственный интеллект – это еще один инструмент, который позволяет улучшить нашу жизнь. Он работает не сам по себе, а по заданному алгоритму с установленными критериями качества. Главное преимущество ИИ – это то, что он не подвержен влиянию внешних факторов и способен все свои ресурсы сосредоточить на одной конкретной задаче. Поэтому в обозримом будущем алгоритмы не заменят человека полностью, но автоматизируют рутинные процессы и станут основой для принятия решений.

Повысить доверие к технологиям поможет их применение в повседневной жизни. Оплата проезда и покупок в магазинах по лицу, Face ID для разблокировки смартфона, верификации в банковских приложениях – во всех этих сервисах используется компьютерное зрение, одна из наиболее активно развивающихся ИИ-технологий. Также стоит чаще говорить о том, как работают технологии, чтобы пользователям было понятно их устройство и области использования.

Сергей Наквасин, Директор Национального центра развития искусственного интеллекта при Правительстве РФ:

«Формирование доверия общества к новым технологиям является важнейшей составляющей для их имплементации во все сферы жизни. Примечательно, что результаты исследования показывают рост уровня информированности и общественного доверия к технологиям в области искусственного интеллекта. За этот год государство и бизнес приложили значительные усилия для формирования механизмов безопасного и ответственного использования ИИ-технологий. Как раз в декабре 2022 г. в рамках общественной дискуссии, посвященной вопросам этики применения ИИ, эксперты подвели итоги и отметили существенный прогресс в развитии этического регулирования, повышении технологической грамотности населения и возникновении ценностных факторов при разработке, применении и внедрении ИИ-технологий. К настоящему моменту более 160 коммерческих, государственных и научных организаций присоединились к Кодексу этики в сфере ИИ, который призван обеспечить безопасное и комфортное использование ИИ-технологий для каждого человека».

Алексей Сидорюк, директор по направлению «Цифровая трансформация отраслей» АНО «Цифровая экономика»:

В этом году мы провели широкомасштабное исследование по внедрению искусственного интеллекта в ключевых отраслях экономики. Мы выявили большое количество отечественных решений, которые повышают рентабельность бизнеса, качество и скорость оказания медицинских услуг, помогают высококвалифицированным специалистам в принятии решений, а также снимают с них рабочую рутину, делают бизнес организаций более прогнозируемым и прозрачным. Сегодня ИИ выступает помощником человека и чем больше полезных сценариев применения появляется на рынке, тем больше растет информированность людей и формируется доверие к новым технологиям.

Несомненно, немаловажным фактором также является то, что тематика искусственного интеллекта сегодня обсуждается практически на всех крупных площадках и форумах, и наша организация не является исключением. Кстати, в этом году рабочая группа «Искусственный интеллект» в АНО «Цифровая экономика» отметила 3 года существования, и мы считаем крайне важным диалог между бизнесом, экспертами, учеными и государством по вопросам стратегического развития отрасли, нормативно-правового регулирования, мер поддержки и обсуждению потенциальных рисков технологии.

Положительно влияет на доверие граждан и то, что 150 лидирующих цифровых компаний в России уже подписали кодекс этики, в основе которых лежат гуманистические принципы.

Георгий Зуев, основатель компании «Биорг», отечественного разработчика решений для оцифровки документов и распознавания изображений с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ):

С 2022 года особую роль в экономическом развитии России будут играть собственные разработки на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ). Они помогут значительно повысить производительность труда, дадут прирост в экономике. Не случайно в течение года Президент РФ Владимир Путин несколько раз отмечал, что ИИ-решения необходимо внедрять во все сферы жизни.

ИИ не вытеснит людей с рабочих мест. Скорее, он их создаст. Система, в отличие от человека-профессионала, не умеет действовать в нестандартных ситуациях. Люди будут использовать ИИ как вспомогательный инструмент, контролируя результат его деятельности. Сотрудничество человека и машины ускоряет многие привычные нам процессы.

Так машина в 2-4 раза быстрее человека справляется с оцифровкой документов при более высоком качестве работы. Это создает очевидное преимущество при обработке любых обращений – будь то заявка на кредит или госуслугу. Например, Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с помощью нашего ИИ для обработки документов повысил лояльность своих клиентов и нарастил объём выдачи ипотечных займов в 1,5 раза. Людям нравится, что их заявки стали рассматривать в 4 раза быстрее. Это реальный рыночный пример успешного внедрения ИИ-технологийю

Другой пример раз бюрократизации повседневной деятельности - цифровые помощники госслужащих. Такую систему мы в 2022 году разработали для Росреестра. ИИ снизит число отказов или приостановок регистраций прав на недвижимость и постановки на кадастровый учет. «Помощник» за 2 минуты автоматически проверит комплекты документов на регистрацию сделок и в процессе формирования самих заявлений. Раньше на это уходило 20-30 минут. Граждане подадут заявление на регистрацию недвижимости за 5 минут вместо 15-20. Это важно и для государства, как исполнителя: на услугу по регистрации прав на недвижимое имущество приходится 46% всех обращений по федеральным услугам, поступающих в МФЦ. Значит ли, что ИИ заменит человека-регистратора? Нет, во всяком случае, не на современном этапе развития технологий. Нестандартная ситуация способна поставить ИИ в тупик или заставить его ошибиться. Обученный профессиональный сотрудник может легко с ней справиться, используя ИИ-автоматизацию для ускорения рабочей текучки.

В целом, понятно, что ИИ открывает много возможностей, однако не стоит забывать об ограничениях технологии. Даже беспилотный транспорт, в который вкладывают огромные силы и средства, до сих пор не стал чем-то реальным. Во всяком случае, не на дорогах и не на маршрутах общественного пользования. Это ещё один пример того, что ИИ, скорее будет помощником, а не заменой человека.