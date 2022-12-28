Мародерство, трупы в сугробах и испорченное Рождество: рекордные заморозки погрузили США в хаос

Более пяти тысяч рейсов было отменено в пятницу 23 декабря, 24 числа не смогли вылететь почти 3,5 тысячи рейсов, а непосредственно в Рождество их число составило почти три тысячи. Фото: REUTERS

60% жителей США столкнулись с последствиями арктических холодов, которые охватили Америку в канун рождественских каникул. Жертвами непогоды, которая сопровождалась снежной бурей, ледяным дождем и сильнейшим порывистым ветром, стали более 60 человек. До сих пор жители пострадавших штатов, раскапывая сугробы, находят тела замерших на смерть американцев.

Из-за обледенения и налипания снега на провода, а также резко возросшей нагрузки на электросистему, миллионы жителей остались без электричества. Некоторые домохозяйства оставались без тепла и света более 50 часов.

Воспользоваться погодным бедствием решили и криминальные элементы. Пока Баффало утопал в снегах, по городу орудовали мародеры.

- Люди, которые мародерствуют, когда другие гибнут, заслуживают осуждения, - заявил мэр Баффало Байрон Браун. - Я не знаю, как эти люди могут спокойно жить дальше, как они могут смотреть на себя в зеркало.

- Это не люди, которые воруют еду, лекарства и подгузники. Они грабят магазины. Они воруют телевизоры, диваны и все, что попадется им под руку, - заявил в ходе пресс-конференции комиссар полиции Буффало Джозеф Грамалья. - Вы разрушаете свое же общество, уничтожаете ресурсы, обкрадывая магазины. Это недопустимо.

Воспользоваться погодным бедствием решили и криминальные элементы. Пока Баффало утопал в снегах, по городу орудовали мародеры. Фото: EPA/ТАСС

Для борьбы с мародерами полицейское управление Баффало в штате Нью-Йорк создало спецподразделение. Полицейские уже провели восемь арестов. По словам комиссара, офицеры, чтобы не привлекать внимания, работают в штатском. Для контроля за соблюдением запрета на использование автотранспорта власти Буффало привлекли военных. Это требование было введено для того, чтобы дать возможность коммунальным службам оперативно очистить дороги от снега.

Вечером в понедельник губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул сообщила, что президент США Джо Байден согласился с ее предложение объявить чрезвычайное положение в стране в связи с непогодой и ее последствиями.

Помимо этого, Белый дом решил свести счеты с авиакомпаниями, которые отменили рейсы в связи с непогодой накануне Рождества. Более пяти тысяч рейсов было отменено в пятницу 23 декабря, 24 числа не смогли вылететь почти 3,5 тысячи рейсов, а непосредственно в Рождество их число составило почти три тысячи. Отмены продолжитесь и в начале этой недели. В понедельник 26 декабря было отменено около четырех тысяч внутренних рейсов. Почти половина из этого числа принадлежат авиакомпании Southwest Airlines.

«Тысячи рейсов по всей стране были отменены в период праздников. Наша администрация работает над тем, чтобы авиакомпании несли ответственность за это», - написал в своем Твиттере Байден, посоветовав пострадавшим обращаться за компенсацией.

Министерство транспорта пригрозило авиакомпании Southwest Airlines проверками, в том числе, качеством работы с клиентами. В Сенате также собираются расследовать причины отмены рейсов.

- Многие авиакомпании не в состоянии адекватно общаться с потребителями во время отмены рейсов. Потребители заслуживают надежной защиты, в том числе обновленного правила возмещения потребительских расходов, - пояснила сенатор Мария Кантуэлл.