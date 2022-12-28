В России становится больше социальных предпринимателей

Директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева. Фото предоставлено Фондом

15 лет назад в России основали Фонд «Наше будущее». Он призван развивать институт социального предпринимательства. Такой бизнес направлен не только на получение прибыли, но и на достижение общественно полезных целей. Тех, которые способствуют решению социальных проблем граждан и общества.

Однако без поддержки — финансовой, образовательной и законодательной — таким предпринимателям вести бизнес было бы крайне сложно. Для них и работает Фонд. Говорим с директором Фонда «Наше будущее» Наталией Зверевой.

– Назовите субъекты-лидеры по числу СП и качеству мер поддержки?

– На декабрь 2022 года в России насчитывается 7900 социальных предприятий. При этом топ-5 регионов, где их больше всего, остается неизменным. Интересно, что лидеры реестра «задают тон» не только в социальном бизнесе, они также занимают первые строчки в рейтинге субъектов по развитию некоммерческого сектора.

В Реестре СП лидирует Московская область — 801 СП. Также в первой «пятёрке» — Ханты-Мансийский автономный округ, Нижегородская область, Республика Башкортостан, Приморский край.

Среди мер поддержки наиболее эффективными являются:

1. Обеспечение доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере (в частности, к участию в эксперименте по социальному заказу). Например, в Калининградской области негосударственные поставщики привлекаются к оказанию социальных услуг, начиная с 2015 года, и каждый год объём областного финансирования увеличивается. Сейчас он составляет 17% от общего объёма. Деятельность негосударственных поставщиков социальных услуг осуществляется в рамках 442-ФЗ. Сейчас в Реестре поставщиков социальных услуг Калининградской области 96 организаций (из них 6 поставщиков — предприниматели). Они могут участвовать в отборе на оказание социальных услуг за счет средств областного бюджета.

2. Налоговые и имущественные льготы. Наиболее популярная налоговая льгота для социальных предприятий — упрощенная система налогообложения со ставкой налога на доходы в размере 0%, а также предоставление льгот либо компенсаций при аренде помещений, находящихся в региональной или муниципальной собственности. Например, в Приморском крае безвозмездно предоставляется в аренду краевая недвижимость под социальные бизнес-проекты. На срок до 15 лет в аренду можно получить помещение, которое не нуждается в капитальном ремонте. На срок до 30 лет — при условии проведения капремонта.

3. Финансовая поддержка: гранты и льготные кредиты. Наиболее востребованной мерой поддержки являются гранты для социальных предприятий от Минэкономразвития РФ. Размер гранта — до 500 тыс. рублей на одного получателя поддержки (до 1 млн рублей для субъектов МСП, работающих в Арктической зоне). В частности, в Нижегородской области проводится региональный грантовый конкурс Министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области и спонсоров-представителей крупного бизнеса (ПАО «Сбербанк», ПАО «Ростелеком» и др.). Победители — представители социального бизнеса — получают грант до 150 тыс. руб.

4. Образовательная поддержка начинающих и действующих социальных предпринимателей. В ХМАО-Югре с 2014 года Фонд «Наше будущее» проводит ежегодную Школу социального предпринимательства (всего 1988 слушателей). В Астраханской области ежегодно проводится Школа молодого предпринимателя, в рамках которой проводится обучение и социальному предпринимательству. Выпускники Школы подают заявку на вступление в Реестр СП.

5. Коммуникация с муниципалитетами, а также общение с СП непосредственно в муниципальных образованиях. В частности, ХМАО-Югра ежегодно проводит встречи и круглые столы во всех муниципальных образованиях.

– Может ли социальный бизнес быть не просто рентабельным, но и приносить доход, который можно реинвестировать в развитие филиальной сети, расширения компании? Или СП — это удел исключительно малого бизнеса?

– На данный момент социальное предпринимательство — это только малый бизнес, но и он может приносить доход, который реинвестируется. Приведём несколько примеров.

«Опека» — сеть пансионатов для пожилых

Руководитель «Опеки» Алексей Маврин создал и успешно развивает модель, альтернативную государственным домам престарелых, — сеть медико-социальных пансионатов европейского уровня.

Фото предоставлено сетью «Опека»

Сегодня сеть «Опеки» насчитывает 14 пансионатов, расположенных в 5 регионах РФ. Общая мощность сети на сегодняшний день — больше 1100 мест. Кроме сети пансионатов, «Опека» развивает и другие направления помощи пожилым людям. В 2018 году появился патронажный сервис в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Челябинске, который позволяет организовать уход за пожилым человеком на дому. Развивается сервис «Умная опека» — система дистанционного контроля пожилого человека.

Детский центр «Аистенок»

История развития Детского центра начинается с 1992 года. Сейчас «Аистенок» — это учреждение с численностью персонала более 65 человек и ежемесячным посещением более 800 детей. Работают по собственной авторской запатентованной методике. С 2008 г. в «Аистенке» основаны ясли и детский сад. На сегодняшний день в Перми работают 4 филиала, а в 2015 г. открылся первый центр дополнительного образования для детей «Aist» в городе Дубай по франшизе детского центра «Аистенок».

«Белые китята» — сеть детских акваклубов

Сеть детских акваклубов «Белые китята» организует занятия оздоровительным плаванием для детей от рождения до 10 лет, аквагимнастику в бассейне для будущих мам.

На сегодняшний день в Белгороде работает 8 филиалов детских бассейнов «Белые китята». Ежедневно проводится 150+ занятий для малышей, есть льготные занятия и бесплатные — для детей с особенностями здоровья и для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Компания РОББО — разработчик и производитель робототехнических EdTech наборов. Производственные площадки расположены в Санкт-Петербурге.

Фото предоставлено Фондом «Наше будущее».

«РОББО Класс» — это комплекты для образовательных учреждений, включающие в себя оборудование, программное обеспечение и методические материалы для подготовки юных инженеров-инноваторов будущего по специальностям: креативное программирование, схемотехника и микроэлектроника, робототехника, интернет вещей (IoT) и умный дом, 3D-прототипирование и 3D-печать. С помощью РОББО обучается 100 000+ детей в школах и кружках 34 стран мира. На 2022 год продано 150+ франшиз «РОББО Клуб», 470+ инновационных инженерных РОББО Классов.

– Меры поддержки СП в России отличаются от региона к региону. Это создает некоторые трудности для информирования и понимания бизнесом того, на что он может рассчитывать. Дайте совет, откуда соцпредпринимателю черпать информацию о мерах поддержки в своем регионе?

– В этом году появилось много ресурсов, которые аккумулируют информацию, полезную социальному предпринимателю. Мы бы рекомендовали обращаться к проверенным источникам, потому что там данные структурируются последовательно и удобно. Портал «Новый бизнес» постоянно делает обзоры действующих мер. Из официальных источников, прежде всего, нужно отслеживать сайт Минэкономразвития. Активно развивается Платформа МСП. Традиционно меры поддержки можно увидеть на Госуслугах, комментарии почитать на Объясняем.РФ. Многие порталы имеют удобные Телеграм-каналы и аккаунты в социальных сетях.

– Общаясь с соцпредпринимателями, слышал мнение: мы — маргинальные представители бизнеса. Маргинальные — не в смысле «плохие». Они стоят особняком от традиционного бизнеса. Как в плане оборотов и выручки, так и своей направленностью, зачастую — на уязвленные категории населения. Как вы считаете, сможет ли соцпредпринимательство в РФ когда-нибудь существовать на равных с прочим бизнесом, быть конкурентоспособным?

– В вопросе есть два слова, которые совсем не относятся к социальному предпринимательству: уязвленный и маргинальный. В российском законодательстве употребляется термин «социально незащищенный». Это относится к людям, которым сложнее, по сравнению с другими, найти работу, встроиться в общество, найти свое место в жизни. И как раз в работе с этими людьми участвуют совместно государство, социальный бизнес и некоммерческие организации. Я думаю, в такой компании невозможно чувствовать себя «маргинальным».

Кроме того, в социальном предпринимательстве есть направления, которые призваны приносить пользу всем членам общества, а не только социально незащищенным группам. Речь идёт об основном, дошкольном и дополнительном образовании, отдыхе и оздоровлении детей, культурно-просветительской деятельности и так далее. Социальное предпринимательство — это всегда работа с людьми, их нуждами и потребностями. Социальным предпринимателям не нужно навязывать людям свои товары и услуги. Как правило, они работают с уже осознанными и значимыми социальными потребностями людей. Но им важно быть лучшими или одними из лучших в своей сфере. А это не меньший повод для гордости, чем объем выручки или уровень рентабельности.

Социальное предпринимательство — это не бизнес ради бизнеса, это осознанное дело ради удовлетворения потребности человека. Это бизнес с высокой миссией. Он лежит в основе трансформационных процессов, которые мы сейчас наблюдаем.

– Год от года меры поддержки субъектов СП ширятся. Можете поделиться планами на 2023 год в этой сфере?

– Новые обязательства Правительства РФ несколько сужают возможности сектора МСП влиять на регулирование сферы и обсуждать налоговые послабления и инвестиции.

Вместе с тем меры поддержки социальных предпринимателей, и сектора МСП в целом, продолжат действовать. Будут пролонгированы на следующий год действующие меры поддержки (например, мораторий на плановые проверки).

Корпорация МСП планирует расширить доступ к кредитам на льготных условиях, а также унифицировать и систематизировать меры поддержки регионов, разместив их на цифровой платформе МСП.РФ.

Правительство РФ планирует сделать акцент в поддержке бизнеса на льготном финансировании микробизнеса, участии малого и среднего бизнеса в закупках крупнейших заказчиков, экспортной деятельности МСП и др.

– До создания Фонда, существовал ли институт СП в России? Или это были разрозненные и никак не контактирующие друг с другом инициативы?

– Института социального предпринимательства не существовало до появления Фонда. Существовал негосударственный сектор, который был представлен некоммерческими и благотворительными организациями, которые пытались решать проблемы конкретной целевой группы с помощью фандрайзинга.

Фото предоставлено Фондом «Наше будущее».

Мы гордимся тем, что Фонд стал локомотивом развития социального предпринимательства в нашей стране 15 лет назад. Мы начали выявлять существующие инициативы и практики, а также стимулировать создание новых социальных предприятий, систематизировать и популяризировать социальное предпринимательство, поддерживать его с финансовой, консультационной, образовательной и сбытовой точек зрения. Но мы также рады тому, что скоро к нам присоединились единомышленники, что государство заметило и поддержало зарождающуюся новую отрасль социально-экономической системы.

Мы и дальше будем стараться открывать новые и расширять существующие возможности работы социальных предприятий в России, помогать государству и партнерским организациям добиваться большего, нежели каждый из нас сделал бы в одиночку.

– Фонду уже 15 лет. Три главных, на ваш взгляд, достижения.

– 1) Нам удалось «легализовать» понятие социального предпринимательства, инициировав поправки в 209-ФЗ. Благодаря этому появился Реестр социальных предприятий, органам государственной власти стало проще разрабатывать систему работы и меры поддержки.

2) Мы сразу сделали акцент на региональном развитии и представительстве. Благодаря такому подходу социальное предпринимательство как явление и модель быстро получило распространение по всей России.

3) Нам удалось заинтересовать федеральные и региональные органы власти этой темой и, соответственно, продумать конкретные механизмы развития темы социального предпринимательства в нашей стране.

– Можете ли вы привести портрет социального предпринимателя? На основе, например, статистики. Кто он, сколько ему лет, в какой сфере ведет бизнес?

– По заказу Фонда «Наше будущее» в 2018 году состоялось исследование, посвященное изучению ценностей и мотивации современного российского социального предпринимателя.

Результаты показали, что социальные предприниматели — это особая группа предпринимателей, которая имеет серьёзные отличия от «традиционных» бизнесменов.

Наиболее сильным драйвером деятельности выступает желание реализовать определенную идею, лежащую, как правило, в области актуальных социальных проблем, а также стремление к самостоятельности и независимости, к развитию собственного пространства для самореализации. При этом в мотивации предпринимателя ярко выражена ценность заботы о других людях.

Часто мотивом к созданию своего предприятия оказывается невозможность получить какую-то очень важную и нужную услугу или товар надлежащего качества.

Важно понимать, что социальное предпринимательство зачастую имеет характер семейного бизнеса. При этом среди социальных предпринимателей преобладают женщины.

Так, среди социальных предпринимателей, поддержанных Фондом «Наше будущее», женщины составляют 61%, мужчины — 39%.

Социальное предпринимательство требует определенного жизненного опыта, профессиональных навыков вместе с энергией и готовностью рисковать. Поэтому большинство поддержанных нами предпринимателей — люди среднего возраста. Предприниматели в возрасте с 36 до 55 лет составляют 70% от общего числа получателей поддержки. При этом доля молодых людей в возрасте до 35 лет составляет 15%, также 15% составляют и те, кому больше 55 лет.

Социальные предприниматели, как правило, открывают частные детские сады и школы, ведут спортивные кружки, создают частные клиники.

– Сейчас очень распространена интернет-торговля на маркетплейсах. Отечественные площадки-лидеры как-то выходят на диалог с Фондом? Кажется, было бы хорошей идеей предложить льготные условия торговли для субъектов СП на маркетплейсах.

– Такие условия есть, независимо от того, выходит на площадку социальный предприниматель или обычный. Очень хорошо работают консультационные услуги в поддержку тех, кто впервые пытается продавать на маркетплейсе. Любой бизнесмен имеет возможность получить исчерпывающие инструкции о том, как себя позиционировать на электронной площадке. Мы оказывали содействие нашим предпринимателям — сотрудничали с Wildberries, но они и без нашей помощи осваивали новые каналы продаж. Инфраструктурой уже предусмотрена первоначальная помощь, поскольку самим маркетплейсам нужны охваты, нужно привлекать клиентов, они активно помогают предпринимателям.

– Последние два года в стране сложная экономическая ситуация. Но, насколько можно судить по составу Реестра СП, число субъектов растет. С чем связываете такую тенденцию? Запрос общества «на добрые дела»? Или кратно выросшие возможности для бизнеса?

– С одной стороны, да, это запрос на добрые дела. Тема становится популярнее, количество субъектов СП растёт. На конец 2022 года в реестре уже почти 8 тысяч предприятий. При этом, по нашим данным, в России более 30 тысяч субъектов социального бизнеса, они работают в разных организационно-правовых формах.

С другой стороны, есть «сухие» факторы, влияющие на увеличение количества социальных предпринимателей:

1) утверждение дополнительного критерия отбора СП — предприниматели-инвалиды (в полной мере начнет действовать с 2023 года);

2) увеличение мер поддержки СП на федеральном (смягчение условий предоставления гранта Минэкономразвития) и региональном уровнях;

3) информирование и разъяснение условий вступления в Реестр СП, преимуществ для действующих участников — здесь заметна работа сотрудников центров инноваций социальной сферы, «Моего бизнеса», различных фондов, в том числе нашего.