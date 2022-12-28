«Помогут смартфон и самовознаграждение»: 5 советов для тех, кому предстоит работать в Новый год

Психотерапевт Петелин посоветовал работающим в Новогоднюю ночь отметить праздник в другой день Фото: Shutterstock

Вообще-то, это не такая уж редкость. Врачи, аптекари, пожарные, сотрудники торговых и развлекательных центров, журналисты и много кто еще будет вместе с вами трудиться в новогоднюю ночь и другие праздничные дни. Так что как минимум должна греть мысль, что вы не один слушаете бой курантов на рабочем месте. Чем еще поднять настроение себе и близким, расстроенным из-за вашего отсутствия за семейным столом? По просьбе «КП» советы дал психотерапевт, врач-психиатр Клиники психосоматической медицины Сеченовского университета Дмитрий Петелин.

1. Назначаем повторное празднование в другой день.

- В целом для психического здоровья не очень полезно радоваться только в те периоды и моменты, когда традиционно принято испытывать положительные эмоции. Такая привязка легко может выбить из колеи, если ожидания не оправдались. Гораздо лучше для психики более гибкое отношение к праздникам и любым другим событиям, - говорит эксперт.

Если ваше рабочее дежурство выпало на новогодние праздники, просто выделите другое время, которое сможете хорошо провести с семьей, друзьями и близкими. Домочадцы точно обрадуются предложению отпраздновать с ними Новый год повторно. А если все-таки так уж необходима привязка к датам, то есть еще и Старый Новый год, и китайский.

2. Больше поздравлений!

Один из лучших способов поддержки и подъема настроения - общение с приятными вам людьми.

- Сейчас много мессенджеров, каналов связи. Даже находясь на работе в новогоднюю ночь, всегда можно найти время, чтобы поговорить или списаться с близкими, поздравить и получить поздравления, пообщаться с теми, с кем вы давно не виделись. Благодаря этому вы почувствуете мощную моральную поддержку, - обнадеживает Дмитрий Петелин.

3. Придумываем самовознаграждение.

Подарки от родных само собой. А чтобы ощущение праздника стало еще ярче, пусть и в рабочем кабинете, стоит подумать о самовознаграждении, советуют психологи. Представьте, чем вы себя порадуете за новогоднее дежурство. Желанная покупка, поход в кино, театр, в СПА и т. д. Согласитесь, уже сам процесс обдумывания приятен!

4. Решаем, как распорядиться компенсацией.

Метод поддержки есть и в Трудовом кодексе. За дежурство в выходные или праздники работникам полагается двойная оплата или отгулы. Так что у вас появятся дополнительные деньги или свободное время. Это же здорово! Можно прикинуть, как ими распорядиться - это тоже добавит положительных эмоций.

5. Совет «на крайний случай».

Если настроение совсем подавленное, дежурство в Новый год оказалось неприятным сюрпризом и серьезно нарушило ваши планы, может пригодиться совет «на крайний случай». Тем, кто особенно расстроен, стоит подумать, что есть ситуации намного хуже работы в праздники. Например, вообще ее отсутствие. Тяжелые болезни и другие бедствия. Конечно, не самое приятное занятие размышлять об этом в новогоднюю ночь. Но когда ничего другое не помогает и надо встряхнуться, принцип «все познается в сравнении» может эффективно сработать, отмечают психотерапевты.

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