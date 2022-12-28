Спланировать досуг, сходить в парикмахерскую и найти друзей: Тинькофф запустил платформу для активных горожан

Тинькофф запустил новую платформу - Тинькофф Город, которая объединяет различные сервисы и услуги Тинькофф для комфортной жизни, претендуя на роль главного гида по развлечениям. С ее помощью можно будет решать различные вопросы, связанные с городской жизнью: совершать покупки, планировать досуг, выбирать путешествия, быть в курсе новостей и даже находить новых друзей.

Главная фишка платформы в том, что она знает своего пользователя и его интересы. Платформа создана на основе технологий искусственного интеллекта. Ее отличительная особенность - персонализация услуг и предложений под каждого клиента с учетом его интересов. Алгоритмы, созданные на основе аналитики больших данных, смогут анализировать транзакции, интересы, просмотренные сторис, потребительское поведение человека, его лайки, дизлайки и отзывы пользователя, которые он оставляет в мобильном приложении Тинькофф. На основе сделанных системой выводов Тинькофф город будет делать релевантные предложения, причем на выгодных условиях - с денежным кэшбэком до 35%.

Например, если человек пишет положительные отзывы на рестораны европейской кухни и посещает их преимущественно в выходные дни, его персональная лента будет содержать подборку похожих ресторанов, а также советы о новых локациях, которые стоит посетить на выходных.Автомобилист увидит напоминание о заправке с кэшбэком в разделе «Тинькофф Топливо», дата которой будет рассчитываться исходя из частоты его заправок.

- Тинькофф запустил платформу Тинькофф Город в рамках нового вектора развития мобильного приложения, о котором мы расскажем более подробно в 2023 году. Мобильное приложение Тинькофф наряду с решением любых задач из сферы финансов будет давать возможность в пару кликов организовать весь процесс планирования досуга - поиск идей, компании, выбор места и покупка билета или заказ продуктов. Широкий выбор товаров и сервисов в одном месте, безопасная оплата в банковском приложении, покупки в один клик, повышенный кэшбэк, быстрая и эффективная служба поддержки - все это Тинькофф Город, - объясняет директор нефинансовых сервисов Тинькофф Дмитрий Константинов.

Для пользователей сервисы Тинькофф Города доступны в приложении Тинькофф на вкладке «Город».