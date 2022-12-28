Голоса внутренней Украины: «Народ обозлен, нервы на пределе. Все знают - Россию победить нельзя, но на переговоры не идут»

Киевлянка на фоне новогодней елки, устанавливаемой в центре украинской столицы.
Фото: REUTERS
«У нас все так же....одним словом, хреново! Свет дают по часам, очень мало и в основном ночью. Отопление практически на нуле. Дома сырость и холод. Первые лица области рекомендуют всем перебираться в село. Ага! А к кому? В селе сейчас и сарай не снимешь, если в нем печка стоит. К тому же, в наших краях, если ты на русском заговоришь, то тебе не то, что угол не сдадут, а объяснят, куда ты должен идти, сволочь москальская».
Это письмо от русского жителя Киева в одном из телеграмм-каналов. Оно анонимное, что естественно: высказать нечто подобное в столице Украины мало кто рискнет.
«Народ обозлен. У всех нервы на пределе. И терпение тоже, - продолжает автор. - Самые упоротые накупили календарики и теперь дни вычеркивают: типа, надо продержаться девяносто дней до весны. Но у большинства уныние. Сначала держались на ненависти, мол, переможем! А сейчас уныние и опустошение. Если нас вообще без света оставят, то наступит отчаяние. Не представляю, что тогда будет.
Накупил фонариков, гирлянд на батарейках, свечи. Вода в бутылках уже и в гараже стоит. В ванной бочка на двести литров. Достал керосиновый обогреватель – счастлив как слон! Готовимся ко всему.
Между собой всё чаще говорят, что лучше бы русские сразу по Банковой (улица в Киеве, где находится офис президента. - Ред.) вдарили и всю команду вместе с Зелей угробили, тогда, глядишь, и на переговоры пошли бы. Всем же понятно, что Россию не победить. А сражаться с ней можно бесконечно.
Бетонные блоки, раскрашенные к новогодним праздникам, в центре Киева.
Фото: REUTERS
И сколько ещё должно украинцев погибнуть? Фон дер Ляйен сказала про сто тысяч убитых. Для многих это стало шоком. Не хотят верить, но, я думаю, правда. Мимо кладбища едешь – просто лес прапоров на могилах! В моём классе уже двое погибших.
Настроение стараюсь держать в тонусе. Читаю книги. Их при свечах читать можно, как в 19 веке. Мало с кем общаюсь, многие стали чужими, не интересными…»
Мы привели это письмо почти без сокращений, потому что оно уникально. Сегодня в украинских группах соцсетей таких откровений из-за «ленточки» не встретишь. Призвать к ликвидации Зеленского – все равно что вызвать домой бригаду СБУ. Власти на Украине открыто стараются не ругать. Хотя нет-нет, да прорвется. Вот что пишет еще один анонимный киевлянин:
«Только-только начало налаживаться энергоснабжение - как «захисники» (защитники по украински. - Ред.) снова провоцируют РФ на ракетные удары. А потом будут в новостях рассказывать про «все ракеты сбиты», пока ты ищешь, куда приткнуть еду из размерзшегося холодильника, и куда идти срать - в ближайший парк, или все-таки попробовать, как в мемах про пакеты. Встречу когда-нибудь такого «захисника» одного, где вокруг нет ни людей, ни камер (в том же парке, например) - убью. Но пока что они везде ходят стаями».
А вот Oleg Filippov с малой родины Зеленского, из Кривого Рога:
«Народ, посмотрите интервью Гордона с Богданом (экс-глава офиса президента. - Ред.) в котором последний заявил, что они (банда Зе) пришли из другого бизнеса. Понимаете, да? Дядя проговорился по Фрейду - они пришли с одного бизнеса в другой. И теперь их бизнес заключается в том, чтобы лохов разводить, а лохи это мы с вами - это вся Украина. Спасибо вам, 73 процентов горе избиратели (столько процентов проголосовали на выборах президента за Зеленского. - Ред.)».
А вот Днепропетровск (на Украине этот город называют Днепр), где пронеслась новость - хотят снести памятник великому летчику Валерию Чкалову.
«Бред», - лаконично отреагировала на новость жительница города Евгения Сунзуохина. И тут же другой пользователь, некий Алексей Гончарук подсунул «каверзный вопрос»: «Ну и кто этот Чкалов для Днепра?»
«Гончарук, вам «Гугл» в помощь, - ответила Евгения. - Для меня он наша история, учитывая, в составе какой страны находилась Украина с 1919 года. А кто для Днепра Джон Маккейн или Елизавета вторая? Себе ответьте, мне не надо. И почему только памятники? С электростанций, хрущевок и сталинок можно начать, тогда и прилеты не понадобятся. Меня волнует другое: сколько бочек воды можно поставить, сколько купить павербанков для стариков... Или чем это действо или снос памятника Пушкину отличается от сжигания книг в нацистской Германии или разрушения храмов большевиками? Для меня - ничем.»
«Чтобы при длительном отключении электроэнергии в холодильнике не портились продукты, разложите по полкам заранее замороженные бутылки с водой», - советует Елена Колесникова из Кривого Рога.
«Доигралось с диверсиями наше правительство, - пишет в ответ киевлянин Андрей Ступак. - Они то со светом. Мы отдуваемся.»
Электричество, тепло, генераторы, - сейчас главная тема для всей Украины. В веерных отключениях света многие жители видят вопиющую несправедливость. Они замечают, что веер проходится далеко не по всем. Подозревают, что пока они сидят в темноте, власти продолжают продавать электричествоо за границу, получая барыши.
«Отключайте и те дома, которые вообще никогда не отключаются. А то душат темнотой одних и тех же», - пишет Ольга Замковец из Полтавы. Согласно распространенному мнению, не отключают здания и офисы, в которых, например, расположены майнинговые фермы, которые «растят» криптовалюту. Эти дельцы, дескать, откупаются от отключений в режиме онлайн.
«Ул. Генерала Захарченко 14 (Днепропетровск. - Ред.), - пишет Ольга Широкова. - Дом состоит из 4 подъездов, в 1-й и 2-й подъезды электроэнергия подаётся круглые сутки, а 3-й и 4-й регулярно сидят без света, отключения есть всегда! Как то несправедливо выходит!»
Одесский электротранспорт заменят на автобусы, которым электричество не нужно? Вот ответ одессита под ником Shura Balaganoff: «Не вешайте на уши лапшу и не держите одесситов за идиотов. Проезд в автобусах дороже, и нет льготного проезда для пенсионеров.»
«Дисбаланс в энергосистемах создан вашей жадностью и безхозяйственностью на протяжении незалежних рокив (независимых лет – ред.). Трансформаторы горят, провода искрят, спецов поувольняли, зато колл-центры размножаются, чтоб не дай бог самим не пришлось с абонентами разговаривать!», - это пишет одесситка.
Вот «Полтаватеплоэнерго» с радостью докладывает, что планирует обеспечить все котельные генераторами. Кроме самой большой – котельной «Аврора», ей нужна целая миниэлектростанция.
«Так вы что, предлагаете, чтобы люди скинулись на электростанцию, что ли? – вопрошает Вера Каремушка. - Пусть начальство меньше по карманам гребет и на все будет хватать.
Бюст президента Зеленского на уличном базаре во Львове.
Фото: REUTERS
Генераторы – это не только свет, но и проблемы.
«Крик о помощи! Во дворе по ул. Богдана Хмельницкого 65 соседи установили бензгенераторы в гаражах. Гул стоит сумасшедший, гремит так, что в квартире с закрытыми окнами дрожит стекло. В полиции не реагируют. Куда обращаться, кто поможет?»
Никто! На обладателей генераторов сморят с единственным чувством - завистью. Такие агрегаты даже в квартирах запускают, весь дом заволакивает дымом, и ничего…
Людей больше волнует другая опасность:
«Вчера на Генерала Петрова из фитнес-клуба утащили генератор. Сегодня та же ситуация в кафе на Семена Палия, там украли сразу два устройства, - пишет Ирина из Одессы. – Так и знала, что их начнут воровать. Они ж на улице стоят без присмотра. Да еще такие дорогие сейчас».
Полиция призывает принимать меры, чтобы сделать невозможным доступ к устройствам. Но делают это далеко не все:
«Уважаемые жители Краснополья, у нас завелись воры! Вчера со двора у нас украли генератор на Новопартизанской улице. Большая просьба ко всем, кто знает или слышал, что кто-то продаёт генератор, сообщить нам. Ведь они завтра могут залезть к вам во двор».
Вот еще криминальные новости: Кривой Рог. Какой-то парень бросает гранату в общежитие. Когда это только случилось, все подумали, что «прилет». Приготовились клясть Россию. Но оказалось, неудачливый любовник решил поквитаться ловеласом-конкурентом. А оружия сейчас на Украине — пруд пруди. И комментариев кучи. «С такими придурками и русские не нужны», - это самый безобидный.
Но есть и сообщения, которые отводят все другие обсуждения на второй план:
«Помогите найти сыночка, молю. Коваленко Ярослав Игорович, 1991 р. 57 бригада, 34 бат. Потерялся в районе Бахмута, не на связи с 30.11».
Таких стенаний отчаявшихся людей день ото дня все больше.