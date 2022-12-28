Голоса внутренней Украины: «Народ обозлен, нервы на пределе. Все знают - Россию победить нельзя, но на переговоры не идут»

Киевлянка на фоне новогодней елки, устанавливаемой в центре украинской столицы. Фото: REUTERS

«ЛУЧШЕ БЫ СРАЗУ ПО БАНКОВОЙ ВДАРИЛИ»

«У нас все так же....одним словом, хреново! Свет дают по часам, очень мало и в основном ночью. Отопление практически на нуле. Дома сырость и холод. Первые лица области рекомендуют всем перебираться в село. Ага! А к кому? В селе сейчас и сарай не снимешь, если в нем печка стоит. К тому же, в наших краях, если ты на русском заговоришь, то тебе не то, что угол не сдадут, а объяснят, куда ты должен идти, сволочь москальская».

Это письмо от русского жителя Киева в одном из телеграмм-каналов. Оно анонимное, что естественно: высказать нечто подобное в столице Украины мало кто рискнет.

«Народ обозлен. У всех нервы на пределе. И терпение тоже, - продолжает автор. - Самые упоротые накупили календарики и теперь дни вычеркивают: типа, надо продержаться девяносто дней до весны. Но у большинства уныние. Сначала держались на ненависти, мол, переможем! А сейчас уныние и опустошение. Если нас вообще без света оставят, то наступит отчаяние. Не представляю, что тогда будет.

Накупил фонариков, гирлянд на батарейках, свечи. Вода в бутылках уже и в гараже стоит. В ванной бочка на двести литров. Достал керосиновый обогреватель – счастлив как слон! Готовимся ко всему.

Между собой всё чаще говорят, что лучше бы русские сразу по Банковой (улица в Киеве, где находится офис президента. - Ред.) вдарили и всю команду вместе с Зелей угробили, тогда, глядишь, и на переговоры пошли бы. Всем же понятно, что Россию не победить. А сражаться с ней можно бесконечно.

Бетонные блоки, раскрашенные к новогодним праздникам, в центре Киева. Фото: REUTERS

И сколько ещё должно украинцев погибнуть? Фон дер Ляйен сказала про сто тысяч убитых. Для многих это стало шоком. Не хотят верить, но, я думаю, правда. Мимо кладбища едешь – просто лес прапоров на могилах! В моём классе уже двое погибших.

Настроение стараюсь держать в тонусе. Читаю книги. Их при свечах читать можно, как в 19 веке. Мало с кем общаюсь, многие стали чужими, не интересными…»

ЛОХИ – ЭТО ВСЯ УКРАИНА

Мы привели это письмо почти без сокращений, потому что оно уникально. Сегодня в украинских группах соцсетей таких откровений из-за «ленточки» не встретишь. Призвать к ликвидации Зеленского – все равно что вызвать домой бригаду СБУ. Власти на Украине открыто стараются не ругать. Хотя нет-нет, да прорвется. Вот что пишет еще один анонимный киевлянин:

«Только-только начало налаживаться энергоснабжение - как «захисники» (защитники по украински. - Ред.) снова провоцируют РФ на ракетные удары. А потом будут в новостях рассказывать про «все ракеты сбиты», пока ты ищешь, куда приткнуть еду из размерзшегося холодильника, и куда идти срать - в ближайший парк, или все-таки попробовать, как в мемах про пакеты. Встречу когда-нибудь такого «захисника» одного, где вокруг нет ни людей, ни камер (в том же парке, например) - убью. Но пока что они везде ходят стаями».

А вот Oleg Filippov с малой родины Зеленского, из Кривого Рога:

«Народ, посмотрите интервью Гордона с Богданом (экс-глава офиса президента. - Ред.) в котором последний заявил, что они (банда Зе) пришли из другого бизнеса. Понимаете, да? Дядя проговорился по Фрейду - они пришли с одного бизнеса в другой. И теперь их бизнес заключается в том, чтобы лохов разводить, а лохи это мы с вами - это вся Украина. Спасибо вам, 73 процентов горе избиратели (столько процентов проголосовали на выборах президента за Зеленского. - Ред.)».

А вот Днепропетровск (на Украине этот город называют Днепр), где пронеслась новость - хотят снести памятник великому летчику Валерию Чкалову.

«Бред», - лаконично отреагировала на новость жительница города Евгения Сунзуохина. И тут же другой пользователь, некий Алексей Гончарук подсунул «каверзный вопрос»: «Ну и кто этот Чкалов для Днепра?»

«Гончарук, вам «Гугл» в помощь, - ответила Евгения. - Для меня он наша история, учитывая, в составе какой страны находилась Украина с 1919 года. А кто для Днепра Джон Маккейн или Елизавета вторая? Себе ответьте, мне не надо. И почему только памятники? С электростанций, хрущевок и сталинок можно начать, тогда и прилеты не понадобятся. Меня волнует другое: сколько бочек воды можно поставить, сколько купить павербанков для стариков... Или чем это действо или снос памятника Пушкину отличается от сжигания книг в нацистской Германии или разрушения храмов большевиками? Для меня - ничем.»

«ДОИГРАЛИСЬ С ДИВЕРСИЯМИ»

«Чтобы при длительном отключении электроэнергии в холодильнике не портились продукты, разложите по полкам заранее замороженные бутылки с водой», - советует Елена Колесникова из Кривого Рога.

«Доигралось с диверсиями наше правительство, - пишет в ответ киевлянин Андрей Ступак. - Они то со светом. Мы отдуваемся.»

Электричество, тепло, генераторы, - сейчас главная тема для всей Украины. В веерных отключениях света многие жители видят вопиющую несправедливость. Они замечают, что веер проходится далеко не по всем. Подозревают, что пока они сидят в темноте, власти продолжают продавать электричествоо за границу, получая барыши.

«Отключайте и те дома, которые вообще никогда не отключаются. А то душат темнотой одних и тех же», - пишет Ольга Замковец из Полтавы. Согласно распространенному мнению, не отключают здания и офисы, в которых, например, расположены майнинговые фермы, которые «растят» криптовалюту. Эти дельцы, дескать, откупаются от отключений в режиме онлайн.

«Ул. Генерала Захарченко 14 (Днепропетровск. - Ред.), - пишет Ольга Широкова. - Дом состоит из 4 подъездов, в 1-й и 2-й подъезды электроэнергия подаётся круглые сутки, а 3-й и 4-й регулярно сидят без света, отключения есть всегда! Как то несправедливо выходит!»

«НЕ ДЕРЖИТЕ ОДЕССИТОВ ЗА ИДИОТОВ»

Одесский электротранспорт заменят на автобусы, которым электричество не нужно? Вот ответ одессита под ником Shura Balaganoff: «Не вешайте на уши лапшу и не держите одесситов за идиотов. Проезд в автобусах дороже, и нет льготного проезда для пенсионеров.»

«Дисбаланс в энергосистемах создан вашей жадностью и безхозяйственностью на протяжении незалежних рокив (независимых лет – ред.). Трансформаторы горят, провода искрят, спецов поувольняли, зато колл-центры размножаются, чтоб не дай бог самим не пришлось с абонентами разговаривать!», - это пишет одесситка.

Вот «Полтаватеплоэнерго» с радостью докладывает, что планирует обеспечить все котельные генераторами. Кроме самой большой – котельной «Аврора», ей нужна целая миниэлектростанция.

«Так вы что, предлагаете, чтобы люди скинулись на электростанцию, что ли? – вопрошает Вера Каремушка. - Пусть начальство меньше по карманам гребет и на все будет хватать.

Бюст президента Зеленского на уличном базаре во Львове. Фото: REUTERS

«БЕДА - УКРАЛИ ГЕНЕРАТОР»

Генераторы – это не только свет, но и проблемы.

«Крик о помощи! Во дворе по ул. Богдана Хмельницкого 65 соседи установили бензгенераторы в гаражах. Гул стоит сумасшедший, гремит так, что в квартире с закрытыми окнами дрожит стекло. В полиции не реагируют. Куда обращаться, кто поможет?»

Никто! На обладателей генераторов сморят с единственным чувством - завистью. Такие агрегаты даже в квартирах запускают, весь дом заволакивает дымом, и ничего…

Людей больше волнует другая опасность:

«Вчера на Генерала Петрова из фитнес-клуба утащили генератор. Сегодня та же ситуация в кафе на Семена Палия, там украли сразу два устройства, - пишет Ирина из Одессы. – Так и знала, что их начнут воровать. Они ж на улице стоят без присмотра. Да еще такие дорогие сейчас».

Полиция призывает принимать меры, чтобы сделать невозможным доступ к устройствам. Но делают это далеко не все:

«Уважаемые жители Краснополья, у нас завелись воры! Вчера со двора у нас украли генератор на Новопартизанской улице. Большая просьба ко всем, кто знает или слышал, что кто-то продаёт генератор, сообщить нам. Ведь они завтра могут залезть к вам во двор».

Вот еще криминальные новости: Кривой Рог. Какой-то парень бросает гранату в общежитие. Когда это только случилось, все подумали, что «прилет». Приготовились клясть Россию. Но оказалось, неудачливый любовник решил поквитаться ловеласом-конкурентом. А оружия сейчас на Украине — пруд пруди. И комментариев кучи. «С такими придурками и русские не нужны», - это самый безобидный.

Но есть и сообщения, которые отводят все другие обсуждения на второй план:

«Помогите найти сыночка, молю. Коваленко Ярослав Игорович, 1991 р. 57 бригада, 34 бат. Потерялся в районе Бахмута, не на связи с 30.11».

Таких стенаний отчаявшихся людей день ото дня все больше.