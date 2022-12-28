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Политика28 декабря 2022 14:12

Владимир Путин открыл химический завод, который сможет на два года продлить срок годности еды

Но буран не дал президенту лично посетить предприятие
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Открывать производство полимерной пленки пришлось по видеосвязи

Открывать производство полимерной пленки пришлось по видеосвязи

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изначально планировалось, что в Псковскую область, на завод «Титан-полимер», Владимир Путин приедет лично. Он как раз сейчас после саммита глав СНГ в Петербурге — там близко. Но погода даже президентские планы способна изменить. В итоге, открывать производство полимерной пленки пришлось по видеосвязи.

- Проектная мощность завода – порядка 72 тысяч тонн различных видов полимерной продукции в год, которая востребована в фармацевтике, при изготовлении медицинских препаратов и пищевой упаковки, в других областях, - заявил глава страны в начале церемонии.

Но одно дело — признать важность для промышленности в целом, а другое — понять, что же конкретно делает предприятие.

Поэтому, когда на связь вышел владелец бизнеса, Владимир Владимирович задал ему прямой вопрос:

- Чем новая пленка отличается от других подобных материалов?

- Барьерными свойствами! Кислород не проникает внутрь упаковки и не дает портиться продуктам. Скоропортящиеся вещи будут храниться на 21 день дольше, а замороженные — на два года дольше, - заверил основатель группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский.

- Чем хороша ваша технология? - спросил президент.

Промышленник ответил, что станки за раз могут добавлять пленке несколько свойств.

Вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что малотоннажная химия в этом году выросла на 12%. Бизнес активно замещает импортные поставки. Материалы нужны для фармацевтики, пищевой промышленности, радиоэлектроники.

- В добрый час. Начнем работать! Надеюсь, в следующем году будет не меньше таких пусков, - сказал в завершении церемонии Путин.

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