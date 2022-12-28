Владимир Путин открыл химический завод, который сможет на два года продлить срок годности еды

Открывать производство полимерной пленки пришлось по видеосвязи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изначально планировалось, что в Псковскую область, на завод «Титан-полимер», Владимир Путин приедет лично. Он как раз сейчас после саммита глав СНГ в Петербурге — там близко. Но погода даже президентские планы способна изменить. В итоге, открывать производство полимерной пленки пришлось по видеосвязи.

- Проектная мощность завода – порядка 72 тысяч тонн различных видов полимерной продукции в год, которая востребована в фармацевтике, при изготовлении медицинских препаратов и пищевой упаковки, в других областях, - заявил глава страны в начале церемонии.

Но одно дело — признать важность для промышленности в целом, а другое — понять, что же конкретно делает предприятие.

Поэтому, когда на связь вышел владелец бизнеса, Владимир Владимирович задал ему прямой вопрос:

- Чем новая пленка отличается от других подобных материалов?

- Барьерными свойствами! Кислород не проникает внутрь упаковки и не дает портиться продуктам. Скоропортящиеся вещи будут храниться на 21 день дольше, а замороженные — на два года дольше, - заверил основатель группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский.

- Чем хороша ваша технология? - спросил президент.

Промышленник ответил, что станки за раз могут добавлять пленке несколько свойств.

Вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что малотоннажная химия в этом году выросла на 12%. Бизнес активно замещает импортные поставки. Материалы нужны для фармацевтики, пищевой промышленности, радиоэлектроники.

- В добрый час. Начнем работать! Надеюсь, в следующем году будет не меньше таких пусков, - сказал в завершении церемонии Путин.