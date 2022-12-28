Открытие движения на перегоне Аносовская – Пурикан на БАМе

Источник: ОАО «РЖД»

Они были начаты в июне 2022 года в рамках второго этапа развития Восточного полигона железных дорог по национальному проекту «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Строительство шло в сложнейших климатических условиях. Тем не менее, проект удалось завершить более чем на год раньше нормативного срока.

Движение по второму пути в режиме телемоста открыли первый заместитель председателя Правительства России Андрей Белоусов и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

Источник: ОАО «РЖД»

«Этот перегон вместе с другими проектами, которые мы завершили в этом году, решает важную для железнодорожников задачу исключения пересекающихся маршрутов. В результате провозная и пропускная способности здесь возрастают вдвое. Это позволяет увеличить объем грузов не только с западного, но и с восточного участка Байкало-Амурской магистрали», – подчеркнул Олег Белозёров.

В ходе строительства проведена реконструкция станции Аносовская, уложено 10 стрелочных переводов и 18,5 км железнодорожного пути. Также строители возвели 10 мостов и 8 водопропускных труб. Для управления движением на участке смонтирована современная отечественная система микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ.

Источник: ОАО «РЖД»

Перегон Аносовская – Пурикан является частью рокады Бамовская – Тында, соединяющей БАМ и Транссиб. Модернизация линии продолжается. Сейчас работы идут на перегонах Ефремов — Беленькая, Беленькая – Федосеев, Федосеев – Сети, Побожий — Тында. До конца 2024 года предстоит построить еще около 100 км вторых путей, порядка 80 мостов и водопропускных труб.

Цель второго этапа развития Восточного полигона – обеспечение дополнительного объема перевозок грузов российских компаний и увеличение провозной способности магистралей в 2024 году до 180 млн тонн, а также роста транзитных контейнерных перевозок железнодорожным транспортом в 4 раза и сокращение времени перевозки с Дальнего Востока до западной границы Российской Федерации до 7 дней.