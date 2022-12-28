Чудо-птички: Насколько круты Су-57, как будут использоваться и как улучшат боеготовность российской армии

Су-57 создан для замены Су-27, и его эксплуатация началась в 2020 году. Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Авиационный завод имени Ю. А. Гагарина передал Минобороны РФ очередную партию серийных самолетов пятого поколения Су-57 и многоцелевых истребителей Су-35С.

Су-57 создан для замены Су-27, и его эксплуатация началась в 2020 году. Но сейчас начался массовый серийный выпуск этих истребителей. В эфире радио «КП» поговорили о возможностях самолетов с военным обозревателем Александром Жилиным.

- Александр Иванович, интересные очень машины, пятое поколение, чем они принципиально отличаются от предыдущего? Как помогут нашим вооруженным силам, особенно сейчас? Есть понимание, сколько их передали? Или это засекреченная информация?

- С самого начала. Су-57 – самолет не рассекреченный. Поэтому будем говорить аккуратно, но максимально, что возможно. Это уже даже не истребитель. Это самолет пятого поколения, он универсален и такие крылатые машины нужно скорее называть авиационными комплексами. Поскольку решает практически все задачи, которые требуются от авиации.

- Может уничтожать воздушные, наземные, надводные цели?

- Морские, надводные, да. Ударная мощь колоссальная. Что принципиально важно? В свое время когда-то мы несколько отставали по авионике, по прицелам и т.д. Сегодня наши ученые, я считаю, совершили подвиг. Потому что та радиолокационная начинка, которая ставится на Су-57, она действительно уникальна. Представляете, планер машины – я грубо сейчас говорю – он, что называется, усеян датчиками и он из себя представляет информационную панель. То есть, облучается ли самолет или подвержен каким-то другим воздействиям, пилот сразу получает всю исчерпывающую информацию. Больше того, надо отметить, что, начиная с Су-35, наши машины используют, условно говоря, искусственный интеллект и работают по системе «стайер». То есть, если цель обнаружил один самолет, он может передавать все координаты на остальную группу самолетов и таким образом бортовая вычислительная система начинает выдавать пилоту разные решения выполнения той или иной задачи. И летчик, конечно, из этих выбирает. Поскольку он пока остается главным в системе человек-машина. И еще. У Су-57 планер уникальный еще и тем, что он очень прочный. Поэтому фактически по перегрузкам по планеру ограничения нет.

Сейчас идут ограничения только по летчику. И то нашим конструкторам удалось довести перегрузку. Раньше максимальная перегрузка была 9 джи, а сейчас 11 джи. Что это значит? Что маневренность самолета увеличилась просто на порядок. Этому же способствуют двигатели с управляемым вектором тяги.