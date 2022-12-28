Проблемы со здоровьем у Валерия Николаева начались давно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Валерий Николаев в начале 2022 года оказался в эпицентре скандала, после которого его отправили на лечение в психиатрическую больницу. 57-летний артист несколько месяцев проходил лечение. Мужчина жаловался на угнетенное состояние. Затем случилось обострение.

Проблемы со здоровьем у Валерия Николаева начались давно. Первый серьезный срыв с ним случился, когда умерли родители. Актер начал пить. Потом продал родительскую квартиру более чем за 10 миллионов рублей и взял кредит, чтобы создать свою киностудию. Но ничего не вышло. В феврале 2016-го случился большой скандал. Нетрезвый Николаев сбил пешехода. Дальше - больше.

В течение длительного времени он находился в состоянии глубокого стресса, страдал бессонницей, нервным напряжением. А несколько месяцев назад Николаева поймали за рулем без прав, доставили в спецприемник, где он должен был отбывать 15 суток. Однако Валерий стал вести себя неадекватно: громко лаял, смеялся, раздевался… Поэтому и был госпитализирован в психиатрическую больницу.

Тяжелобольной актер Валерий Николаев изменился до неузнаваемости Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сам он сообщил, что его состояние ухудшилось после кончины близкой подруги. "Вот это состояние, когда ты гасишь в себе какие-то стрессовые вещи, оно накопилось. И друзья, которые оказались рядом, слава Богу, сказали: «Старик, тебе нужно обратиться к специалистам, которые помогут тебе реабилитироваться, стабилизируют твое состояние». Так и получилось", - поделился актер с Андреем Малаховым.

Он рассказал, как живет после дебоша и выписки из клинической психиатрической больницы №1. Предварительный диагноз при госпитализации: биполярное расстройство - психическое заболевание. "Я долго находился в иллюзии, у меня были какие-то переживания, я их купировал, откладывая на потом", - поделился Валерий.

С работой сейчас у него не клеится. "Появляется апатия, тебя опять пытаются попросить сыграть то, что ты делал уже много раз. А хочется другое, еще раскрыться. В результате ты гаснешь и становишься лучшим другом дивана", - посетовал мужчина.

За месяцы лечения он изменился - располнел. Звезда экрана благодарит близких, которые помогали ему в трудные минуты: "Не будь этой помощи не знаю, что было бы".

Сейчас рядом с ним жена Эльмира Земскова. Воздушная гимнастка младше актера на 19 лет, родила ему долгожданного сына.