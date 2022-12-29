Единственный выход России: почему страна должна перейти на мобилизационную экономику

Сейчас ведь уже нет «просто промышленности», сейчас промышленность высокотехнологичная Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Наступающий год для российской экономики будет гораздо легче, чем уходящий – такое заявление в эфире телеканала «Россия 24» сделал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Это мнение, а также ситуацию в экономике страны в целом ведущие Игорь Виттель и Иван Панкин обсудили в эфире «Радио «КП» со старшим научным сотрудником МГУ кандидатом философских наук Александром Сегалом.

ЕСЛИ НЕ РАЗВИВАТЬ НАУКУ, НЕ БУДЕТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

- Александр Петрович, вы согласны с господином Белоусовым? 2023 год будет для экономики более благоприятным?

- Знаете, я не склонен к радостному оптимизму. Слава богу, что те пертурбации, которые были в прошлом году, оказались не такими страшными, как нам обещали. Мне кажется, что гадости, которые можно сделать в отношении России, еще не все придумали.

- Андрей Белоусов говорит, что создавать мобилизационную экономику в России сегодня нет никакого смысла, у страны есть резервы.

-. Все же думают, что мобилизационная экономика – это экономика, которой будут управлять военные. Но это не так. Это экономика, в которой, скажем так, спрямлены замысловатые способы управления. Непосредственный заказчик - государство, а исполнителями выступают государственные же предприятия. Вот, собственно, о чем идет речь. Удачный опыт мобилизационной экономики – это «Манхэттенский проект».

- То есть проект по созданию атомной бомбы?

- Совершенно верно. Там на самом деле собирали людей, сажали их в определенное, грубо говоря, замкнутое пространство, чтобы не вытекала информация, и люди работали. Это была система, которая работала под контролем государства.

- А нужна ли нам сейчас мобилизационная экономика?

- Я считаю, что нужна. Это единственный выход. Обратите внимание, мы продолжаем работать в той же парадигме, в которой работали в тучные мирные дни. То есть мы сейчас выйдем на мировой рынок, накупим там всякие красивые электронные штучки, и будем жить хорошо. Но уже ведь наступили на эти грабли, уже выяснилось, что нам могут перекрыть высокие технологии, нам могут перекрыть высокотехнологичные продукты…

И что, и теперь не будем вкладывать в свою науку и промышленность? Сейчас ведь уже нет «просто промышленности», сейчас промышленность высокотехнологичная. Поэтому если не развивать науку, то не будет развиваться промышленность.

У РОССИИ ВРЕМЕНИ МАЛО

- Давайте уточним. Понятно, что не лечить больного нельзя. Нам нужно нагонять и, безусловно, инвестировать в образование, в науку, во всё. Но нам сейчас нужен большой скачок, чтобы мы ускоренными темпами это всё прошли в рамках мобилизационной экономики. Такой, условно, маоцзэдуновский скачок, где мы перелетим через пропасть, найдем свои новые ниши, в которых мир будет зависеть от нас, и опять они все к нам пойдут, потому что без русских никак. Но теперь вместо энергоносителей будут новые технологии, гениальные русские мозги.

- «Перелетим через пропасть» - это мне напоминает анекдот. Когда в горном ауле были соревнования по прыжкам через ущелье, и первое место занял тот, кто всего два метра не долетел до другого края. Вот этого нам не надо! Большой скачок китайский не нужен. На мой взгляд, если мы хотим что-то сделать, то экономика России должна быть: а -мобилизационной, б – автаркичной (самодостаточной, - Ред.). Потому что мы сейчас работаем все в той же парадигме, по-прежнему размышляем с точки зрения России, которая всю свою промышленность развалила и думает, где бы что купить. Всё, заканчивается это время. И либо мы начинаем что-то свое производить – как китайцы, либо…

- У китайцев ушло все-таки очень много лет. Минимум лет 30 последних. У нас этого времени нет. Один из гостей нашего эфира на днях сказал: «Если все так будет продолжаться с точки зрения экономики, то следующий год Россия в том виде, в котором она существует, и мы с вами просто не переживем».

- Ну, насчет того, что не переживем, я бы не стал так страшно говорить, но времени действительно мало. Поэтому ситуация должна решаться гораздо более жесткими мерами. Жесткими экономическими мерами.