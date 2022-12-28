Алла Бархатнова: Социальная помощь расширяется

Алла Бархатнова.

На какую поддержку от государства могут рассчитывать жители новых территорий? Что изменится в 2023 году? Говорим об этом с министром социальной защиты администрации Херсонской области Аллой Бархатновой.

- Алла Викторовна, на что люди могли рассчитывать изначально?

- Пенсия - она одинаковая для всех, в размере 10 тысяч. Любой человек, достигший возраста 60 лет, женщина, мужчина, имеет право на получение пенсии. Если у человека есть трудовой стаж более 15 лет - он получает пенсию в Пенсионном фонде. Если нет трудового стажа - приходит к нам в министерство и получает социальную пенсию также в размере 10 тысяч.

- Давайте начнем с самых распространенных и популярных - с детских выплат.

- Для семей предлагают поддержку при следующих условиях - в случае беременности, при рождении ребенка, во время ухода за малышом, малообеспеченным, маткапитал. Такие пособия увеличатся с 1 января и с 1 февраля 2023 года, изменятся их размер и условия получения.

При назначении пособия по беременности и родам будет учитываться базовый заработок женщины за предыдущие два года. Минимум, на что она может рассчитывать, - МРОТ по региону, максимум - 2735 рублей в день. При постановке на учет по беременности женщина будет получать до 50 процентов прожиточного минимума по региону. Единовременное пособие при рождении ребенка - 20 тысяч 472 рубля. Не забываем прибавлять и региональный коэффициент. Обязательна индексация этих выплат, предварительно на 3 - 4 процента. В результате мамочка сможет рассчитывать на сумму около 21 тысячи рублей. При расчете пособия по уходу за ребенком до полутора лет учитывается базовая зарплата - 40% от среднемесячного дохода за последние 2 года. Считаем - минимум 7670 (+ региональный коэффициент), также эта выплата индексируется.

- Малообеспеченным семьям тоже серьезно помогают. В таких семьях на ребенка до трех лет положено 100 процентов детского прожиточного минимума по региону. Если в семье школьник до 7 лет - от 50 до 100 процентов, до 18 лет - тоже.

- Не забудем и о материнском капитале…

- То, что привычно для жителей остальной России, на новых территориях раньше не применялось. Таким новшеством в Херсонской области с 1 января 2023 года станет материнский капитал. После рождения первого ребенка можно будет получить почти 590 тысяч рублей, на второго - дополнительно 190 тысяч. Если родился второй ребенок, то всю сумму - 780 тысяч рублей.

- По другим пособиям выплаты тоже увеличатся?

- Да. Пособие по временной утрате трудоспособности будет увеличено с 1 февраля примерно на 12 процентов, то есть на уровень инфляции. Также есть натуральная льгота для этой категории жителей - это бесплатное подключение газа, телефона, льготный проезд в общественном транспорте, в санаторий.

Социальные пособия также будут увеличены. В частности, речь идет о спецпособии на погребение, оно составляет 10 тысяч рублей. Еще одна специальная выплата связана с пенсиями. После смерти пожилого человека часть средств, которые он не смог получить, передается родственникам, живущим с ним в момент его кончины. Они не индексируются в привычном понимании, но сами по себе пенсии растут, и компенсация родственникам тоже будет увеличиваться.