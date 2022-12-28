У процесса украинской трагедии богатая история: Стенограмма интервью Сергея Лаврова 28 декабря 2022

Сайт KP.RU публикует полную стенограмму российского дипломата. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

28 декабря 2022 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров дал интервью программе "Большая игра" на "Первом канале" в Москве. Сайт KP.RU публикует полную стенограмму российского дипломата.

Вопрос: Несколько лет назад разговаривал с бывшим Государственным секретарем США Г.Киссинджером. Тогда я только вернулся из Москвы и сказал ему, что если политика США и НАТО – игнорирование российских озабоченностей, причем с довольным «причмокиванием» – будет продолжаться, то России придется применить силу. Г.Киссинджер ответил, мол, если мы это сделаем, то понесем большой ущерб, и против нас объединится вся НАТО.

Он оказался прав: «коллективный Запад» объединился в ответ на специальную военную операцию и продемонстрировал даже большую монолитность, чем многие из нас ожидали. Россия стоит гордо и уверенно. Москва однозначно не производит впечатление «города», которой дрогнул и сомневается в своей правоте и силах.

Какие Вы видите перспективы эскалации военных действий, с одной стороны, а с другой – серьезных переговоров в следующем году?

С.В.Лавров: Вы правы в том, как «коллективный Запад» сплотил ряды. Но это произошло не по «зову сердца» каждого участника альянса. Их сплотили, прежде всего, США. Менталитет доминирования никуда не исчез.

Пару недель назад я обратил внимание на заявление одного из профессоров Стэнфорда, что США должны быть глобальным жандармом, чтобы спасти мир. Не только НАТО, но и Евросоюз как объединение, которое еще не так давно в своих речах претендовало на стратегическую автономию, полностью подчинился единой западной линии. Создаются центры координации действий НАТО и ЕС, втягиваются нейтральные государства (Финляндия, Швеция). Задолго до этого начала внедряться программа «мобильности», позволявшая по своему предназначению использовать транспортную и иную инфраструктуру не натовских стран для продвижения техники альянса на восток, поближе к нашим границам.

На днях в «Большой игре» обсуждалась тема глубинных перемен, происходящих в Европейском союзе и в Европе в целом, относительно смещения центра тяжести в пользу блага европейцев, прежде всего Польши, стран Балтии, Чехии, Словакии. Еврогранды в этой ситуации теряются. Президент Франции Э.Макрон четыре года назад говорил о необходимости для Европы полагаться на собственные силы, иметь свою армию. Был изобретен «Стратегический компас» как шаг на пути к стратегической автономии. Э.Макрон говорил о смерти мозга НАТО, показывая свою разочарованность в процессах, навязанных из-за океана. Сейчас об этом речи не идет. Президент Франции заявлял, что когда-то придется строить архитектуру безопасности в Европе с учетом интересов всех стран, включая Россию. Но его тут же одернули «младшие» члены западного альянса. Это воспринимается всеми как естественный ход вещей.

Относительно того, как Россию воспринимали все эти годы, включая период, когда Вы с Г.Киссинджером затрагивали эту тему. Западные коллеги приговаривали, что «Россия должна знать свое место». Делали это с удовольствием. Меткое наблюдение. «Удовольствие» проявлялось практически во все годы после исчезновения Советского Союза. Сначала нас хлопали по плечу в буквальном и переносном смысле. Считали, что мы в кармане у «золотого миллиарда», становимся частью западной системы глобализации. Сейчас ее называют системой «правил», на которых должен основываться миропорядок. Нас видели в качестве обычного «младшего» партнера, владеющего нужными Западу ресурсами и кому Запад будет давать технологии, сохраняя и закрепляя положения партнера в своей системе координат. Там «музыку заказывают» западные лидеры, прежде всего США и их ближайшие союзники в Европе, расправившие плечи и считающие себя вправе диктовать дальнейшие пути развития этого континента.

Недавно вызвала много комментариев статья Г.Киссинджера. Обратили внимание на оценки, прогнозы, включая варианты, как ему видится окончательное урегулирование. Удивительно, что никто не обратил внимание на фразу, которая в этой статье упоминается как нечто самой собой разумеющееся. Она гласит: «две ядерные державы соперничают за страну (Украину), имеющую в своем распоряжении лишь обычные вооружения». Наверное, по Фрейду. Хотя Г.Киссинджер мудрый человек, ничего зря не говорит.

Но это откровенное признание того, кто с кем воюет. С нами воюет «коллективный Запад» во главе с ядерной державой – США. Эта война нам была давно объявлена: после завершения госпереворота на Украине, оркестрованного США и поддержанного Евросоюзом, после того, как Минские договоренности (как окончательно выясняется) никто не собирался выполнять. А.Меркель вновь это подтвердила.

За несколько лет до завершения своего канцлерства в разговоре с Президентом России В.В.Путиным, когда он в очередной раз привлекал ее внимание к тому, что было написано черным по белому, – о необходимости решения вопросов особого статуса в прямом диалоге между Киевом, Донецком и Луганском, – она сказала, что это «конструктивная двусмысленность». Дескать, Россия решает всё в Донбассе, она и должна договариваться с Киевом. Это совсем не прозрение, не желание в последний момент не отстать от «поезда», набирающего русофобские темпы. Это было глубоко укоренено.

На саммит «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 г. эксперты из Администрации Президента и МИД подготовили согласованный текст договоренностей, подтверждавший принципиальные положения Минских соглашений. «Первым номером» значилось прекращение огня и разведение сил по всей протяженности линии соприкосновения. Это было согласовано всеми.

Когда четыре лидера сели за круглый стол в Елисейском дворце, а сопровождавшие расположились по периметру, Президент Украины В.А.Зеленский сказал, что не будет выполнять и подписываться под разведением сил вдоль всей линии соприкосновения. Максимум – выбрать три экспериментальных участка и там попробовать осуществить разведение. Подозрения возникли мгновенно, но мы прояснили причину, по которой между консенсусом экспертов и его разрушением на уровне глав государств произошла такая метаморфоза. Американцы послали «сигнал», что если В.А.Зеленский разведет силы по всей линии соприкосновения, то русские Донбасс никогда не отдадут.

Вопрос: Вы знаете это как факт, что он получил такого рода совет, инструкцию от США?

С.В.Лавров: Не знаю, от кого конкретно. Но они ему сказали то, о чем я упомянул: если разведет силы, то резко сократит свои шансы забрать силой эти территории. Они хотели забирать силой по одной причине – не желали выполнять Минские договоренности в части, содержащей условия восстановления территориальной целостности Украины. Они простые: русский язык, своя местная полиция (как в США в разных штатах), обязанность центральной власти проводить консультации при назначении судей и прокуроров, особые экономические связи с соседними регионами России.

Такое есть у Республики Сербской в Боснии и Герцеговине, а также предусмотрено договоренностью Приштины и Белграда (достигнутой «под фанфары» при посредничестве Евросоюза в 2013 г.) о создании Сообщества сербских муниципалитетов Косово. Примерно те же права предоставлялись сербам на севере этого края, как и в Минских соглашениях русским, проживающим на территориях, о которых тогда шла речь.

В.А.Зеленский отказался от восстановления территориальной целостности Украины путем предоставления части своего населения прав, закрепленных в многочисленных международных конвенциях и конституции страны, где до сих пор прописана обязанность государства обеспечивать права национальных меньшинств, а русские упомянуты отдельно. План «Б» существовал давно, еще в Париже в 2019 г. Иногда украинские лидеры проговаривались, что Минские договоренности не в их интересах, предлагали забрать силой.

У процесса украинской трагедии богатая история. Сейчас её часть, объясняющую происходящее пытаются отменить, как и многое другое. Русскую культуру на Украине отменяют уже долгие годы. Законы начали принимать при П.А.Порошенко и продолжают штамповать при В.А.Зеленском. Пару лет назад они одобрили закон о статусе украинского языка как государственного. Это вызывало тревогу даже в Венецианской комиссии Совета Европы, в Евросоюзе, в ОБСЕ. Но максимум, на что тогда смогли пойти эти уважаемые институты, – это сказать украинцам, что закон можно оставить, но тогда обновить существующее законодательство о национальных меньшинствах.

Несколько недель назад Верховная Рада во втором чтении приняла закон о национальных меньшинствах. Это образец украинского законотворчества. Там сказано, что государство гарантирует права всех меньшинств в объеме, вытекающем из действующего законодательства. Все то, что уже было порушено (образование, СМИ, культура), в новом законе о нацменьшнствах признано в качестве базы прав, которыми киевский режим готов наделить национальные меньшинства. Уже возбудилось румынское руководство. Стали громко говорить о необходимости консультаций, что их никто не спрашивал. Хорошо известно об отношении к венграм и о том, как киевский режим относится к венгерскому меньшинству. Про русских и говорить нечего.

Простите, что делаю такую преамбулу к ответу на Ваш вопрос. Речь идет об утверждении или неутверждении неоколониального миропорядка, о котором говорил Президент России В.В.Путин. Запад скрывает его под лозунгом уважения «миропорядка, основанного на правилах». Когда появился этот термин, я просил западных коллег (тогда мы еще общались) передать список, перечень «правил», где это закреплено. Удивляться бессмысленно. Никто никогда не передавал никаких ссылок на конкретные «правила», где можно было бы прочесть, как себя вести. Ответ простой: эти «правила» означают, что все должны подчиняться США.

Вопрос: Эти правила были выдвинуты Западом, но никогда не утверждались в ООН.

С.В.Лавров: Нигде и никогда. Никто их не видел. Когда они впервые стали вбрасывать это в международный дискурс, мы сразу озадачились и пытались их втянуть в какое-то вменяемое обсуждение. Но ничего этого они делать не хотели.

Эти «правила» лучше всего отражает заявление профессора из Стенфорда, что США должны быть мировым жандармом, чтобы спасти мир. Во многих американских доктринальных документах Россия объявлена немедленной угрозой. Не из-за того, что мы каким-то образом на кого-то собираемся нападать, а потому что бросили вызов этому миропорядку. Следующий на очереди Китай. Системный, наиболее грозный вызов долгосрочного характера. Единственная держава, которая может обогнать США практически во всех областях. Пекин по запасам ядерного оружия, по развитию ядерного потенциала скоро выйдет на уровень Москвы и Вашингтона.

Ответ на вопрос ожидать ли эскалации, можно искать в разных высказываниях, оценках политологов. Руководство России не говорит о намеренности продвигать подход, предполагающий эскалацию. Настроены обеспечить выполнение целей специальной военной операции. Как подчеркнул Президент В.В.Путин, наш абсолютный приоритет – четыре новых региона Российской Федерации. Они должны быть освобождены от угроз нацификации, которым подвергались долгие годы. Необходимо обеспечить безопасность всех живущих там людей, соблюдение их прав.

Еще одна важнейшая цель – недопущение создания и сохранения на украинской территории каких-либо угроз нашей безопасности. Сейчас говорят, что Запад не пытался каким-то образом подталкивать Украину к боевым действиям против России, но удушение русскоговорящего населения Украины считаю настоящей агрессией.

Вопрос: Хочу уточнить. Когда Вы говорите о четырёх регионах, Вы говорите об их административных границах или той части территории, которая сегодня находится под реальным контролем государства «Россия»?

С.В.Лавров: Нет. Говорю об их границах в составе Российской Федерации в соответствии с Конституцией нашей страны. Это очевидная вещь.

Вопрос: То есть, эти территории ещё должны будут Россией освобождены?

С.В.Лавров: Конечно. Это требование волеизъявления, которое состоялось во всех четырёх регионах. В ДНР и ЛНР давно, а в Запорожской и Херсонской областях осенью 2022 г.

Вопрос: То, что Вы ожидаете добиться в конце процесса переговоров или признание этого факта Украиной является условием начала переговоров?

С.В.Лавров: Президент России В.В.Путин неоднократно говорил о том, что мы никогда не отвергаем предложение достигать дипломатических договорённостей. Условия, на которых мы готовы их обсуждать, хорошо известны. Неотъемлемой частью этих условий является принадлежность четырёх территорий, регионов Российской Федерации. Это не всё, что требуется обсуждать.

Второй большой блок проблем, помимо судьбы граждан, которые не хотят жить под властью нынешнего режима с откровенной нацисткой и расистской направленностью и философией – это безопасность всей Российской Федерации, которая была подвержена многочисленным угрозам, создававшимся на украинской территории. Когда сейчас кто-то говорит, что это совсем не так, что все эти учения, проводимые на Украине, в том числе на Чёрном море, это было «военное сотрудничество в мирных целях». Территорию Украины достаточно активно «осваивали», включая планирование (мы это тоже знаем) и создание военно-морской базы на Азовском море. Сами понимаете, что тогда это море было морем двух государств. Появление там военно-морской базы англосаксонского происхождения радикально меняло ситуацию в сфере безопасности. Точно так же, как вынашивались до госпереворота и до состоявшегося референдума планы создания военной базы в тогда ещё украинском Крыму с прицелом на нейтрализацию наших возможностей в Чёрном море.

Не ведём дело какими-то спонтанными, наступательными и яркими операциями, как это практикует украинская сторона, как правило, не считаясь с потерями. Лишь бы только медийный эффект был достигнут здесь и сегодня, Запад продолжал бы «воспевать» нынешнее руководство, как представителей истинной демократии, В.А.Зеленский – герой на все времена, поэтому ему нельзя ни в чем отказать. В чём-то ему отказывают. На Западе есть умные люди, понимающие, что этим людям и этому режиму нельзя передавать в руки какие-то виды вооружения.

«Анонимные специалисты» из Пентагона не раз говорили, что они не имеют права запрещать В.А.Зеленскому наносить удары по территориям, которые международно признаны как Украина, в том числе прямо называя и Крым. Было несколько анонимных, но достоверных свидетельств того, что модернизация соответствующих ракетных систем залпового огня с тем, чтобы они обрели дальность до 1000 км, напрямую делали американские специалисты. Никто не скрывает, что данные со спутников, как военных, так и с гражданских, принадлежащих американским собственникам, активно используются в режиме реального времени для корректировки огня. Целеполагание напрямую осуществляется с вовлечением американских специалистов. Поинтересовались у американцев по каналам, которые пока у нашего посольства сохраняются: означает ли решение передать батарею «Пэтриот», учитывая сложность в её использовании, что там будут американские специалисты. Нам достаточно пространно объясняли, что этого не планируется, т.к. США не хочет и не будет воевать напрямую против России. «Пэтриот» будет вводиться в действие в течение нескольких месяцев, пока украинские военнослужащие не освоят эту технологию. Но десятки, а может быть даже и сотни американских военнослужащих там есть. Они были на Украине ещё до госпереворота. Сотрудники ЦРУ занимали минимум один этаж в Службе Безопасности Украины. Сейчас там есть значительный аппарат военного атташе. Военные специалисты явно занимаются не только нанесением визитов в Министерство обороны Украины. Так или иначе оказывают прямые консультативные (может и более, чем консультативные) услуги. Там есть и группа специалистов, которая (как объяснил Пентагон в Конгрессе США) все эти месяцы контролировала, как используется американское вооружение. Поэтому, когда в Конгрессе попытались потребовать создать специальный механизм, Пентагон ответил, что «они» уже там за всем этим следят. Это довольно интересная ситуация. Фактов о том, как западное оружие всплывает на «чёрных рынках» Европы (пока ещё, может быть уже и в других регионах) предостаточно. Попросил своих сотрудников сделать подборку из открытых источников для того, чтобы показывали нашим собеседникам то, что пока «заметается под ковёр».

Мы не спешим. Об этом сказал Президент России В.В.Путин. Хочется как можно раньше закончить эту войну, которую Запад готовил и в итоге через Украину против нас развязал. Приоритет для нас – жизни солдат и мирных граждан, которые остаются в зоне боевых действий. Мы – народ терпеливый. Будем защищать наших соотечественников, граждан и земли, которые столетиями были русскими, исходя из этих приоритетов.

Вопрос: Вы совершенно справедливо сказали, что Запад ведёт против нас войну через Украину и не только. Но Запад и США лицемерно утверждают (поскольку они официально не направляют свои войска открыто воевать против России на территории Украины), что они не являются стороной этого конфликта. Следовательно, не опасаясь третьей мировой войны, в том числе ядерной, они могут направлять Украине какие угодно вооружения, предоставлять им разведданные, консультировать на поле боя. Видим, что и количество, и качество вооружений, которые Запад предоставляет Украине, растёт. Запад преодолевает собственные табу, установленные ещё несколько месяцев назад. Что Россия делает и что будет делать в 2023 г., чтобы убедить Запад отказаться от этой опасной логики и приостановить эту тенденцию?

С.В.Лавров: Считаю, что должны продолжать нашу линию, которая была обозначена Президентом России В.В.Путином «на земле», укреплять свои возможности, как технологические, так и с точки зрения военнослужащих, которые после частичной мобилизации прошли серьёзную подготовку. Значительная часть из них уже находится там, но большинство не на передовой (где воюют профессионалы, контрактники). Значительная часть находится в резерве. Будем продолжать укреплять нашу группировку. Это решение было принято в сентябре 2022 г. Был назначен командующий группировкой объединённых сил. Занимаемся действиями, которые нам позволят в самое ближайшее время гораздо более эффективно «работать» на этих территориях. У меня нет на этот счёт никаких сомнений.

Также обращаем внимание на то, о чём Вы сказали, – накачивание Украины всё большим количеством западного современного оружия. Слежу за дискуссией в нашем обществе и в Вашей программе, и в других политологических кругах и форматах.

Отставные профессиональные военные говорят о необходимости перекрывать каналы поставок западных вооружений. Имею в виду железные дороги, мосты и тоннели. Исхожу из того, что профессионалы не могут на это не обращать внимания. Делают это достаточно давно. Им принимать профессиональные решения о том, какими методами можно затруднить, а в идеале прервать эти поставки. Один из методов применялся и применяется – это нанесение ущерба инфраструктуре, в том числе энергетической, которая обслуживает поставки этого вооружения. Убеждён, что есть и другие планы, которые будут задействованы на это счёт.

У нас сейчас мало возможностей разговаривать с Западом. Желания особого не возникает, когда читаешь заявления министров иностранных дел, премьеров, президентов о том, что нужно заниматься безопасностью Европы против России. Раньше говорили «без России», а теперь уже «против» неё. Идея Президента Франции Э.Макрона о создании Европейского политического сообщества, если грубо, – это ОБСЕ минус Россия и Белоруссия. Это сказал человек, который чуть позже заявил о том, что важно не потерять возможность выстраивать с Россией какие-то структуры безопасности. Но Европейское политическое сообщество будет укрепляться. Они планируют на весну очередной саммит и пытаются туда втянуть всех наших соседей кроме Белоруссии.

На этом фоне у нас особого желания разговаривать с Западом нет. Когда возникает конкретная ситуация и Запад в открытую делает противоправные вещи, то мы задаём вопросы. Недавно прошла информация о том, что Греция собирается передать Украине свои С-300. Дали поручение нашему послу, он обратился в МИД и Министерство обороны Греции и напомнил, что эти системы переданы Греции. Помните, когда была история, когда они должны были быть поставлены на Кипр, но тогда Запад стал делать всё, чтобы этого не допустить, учитывая островное положение Кипра и то, что он не был членом НАТО. В итоге был достигнут компромисс, который всех устроил. Эту систему купила Греция. По контракту, который обеспечил эту сделку, страна не имеет права никому их передавать без нашего согласия. Напомнили об этом грекам. Они сказали, что они о своём обязательстве помнят. Тщательно следим за такого рода вещами. Тем более что та же проблема положения о запрете на передачу наших вооружений кому бы то ни было касается большинства вооружений, находившихся в Восточной Европе, где они по лицензиям производились (в странах бывшего Варшавского договора). Приходится быть начеку. Много противоправного совершается под лозунгом «спасём Украину», потому что «Украина – это Европа», а «Европа це Украина».

Вопрос: США ошибаются, когда они исходят из того, что они находятся в ситуации безопасности, им не стоит опасаться никакой эскалации, прямого военного столкновения с Россией и следовательно они до вступления непосредственно в войну с Россией могут делать всё, что угодно в плане оказания военной помощи Украине?

С.В.Лавров: Об этом не так давно говорил Президент России В.В.Путин, выступая на расширенной Коллегии Министерства обороны. Он, как главнокомандующий, сформулировал нашу позицию (не буду ничего добавлять) в отношении новых систем для нашего военно-морского флота, которые сейчас были введены в строй.

Вопрос: Д.Саймс начал наш разговор с того, что «Запад консолидировался». Мне кажется, что прошедший год показал ещё более важную тенденцию. Это формирование мирового большинства. Страны Востока и Юга, которые не согласны с западной гегемонией и отказались присоединиться к Западу против России. Воспринимаю этот год, как момент истины в плане отношений с Западом, и с «не Западом». Действительно ли наш поворот в сторону мирового большинства – это не конъюнктурное, а стратегическое направление российской внешней политики, которая сохранится и усилится в наступающем 2023 г. Что Россия будет делать в 2023 г., чтобы укрепить свои связи с мировым большинством и его роль в мировых делах?

С.В.Лавров: Согласен с теми аналитиками, которые упоминают, анализируя уходящий год, о том, что разлад между Западом, претендующим на гегемонию и контроль за выполнением «своих правил» повсюду, с одной стороны, и мировым большинством с другой стороны, носит объективный характер. Он вызревал и рано или поздно всё равно бы обрёл материальные очертания. Наше решение о том, что мы больше не можем терпеть как унижают русских и создают на Украине угрозы безопасности нашей страны, поэтому мы начали специальную военную операцию, послужило катализатором и резко ускорило этот процесс.

Мне кажется, что большинство «не западных» стран уже видели к тому времени после санкций, которые вводились вслед за спровоцированным госпереворотом против России, после крымского референдума, ненадёжность системы, в которой они находятся, как и все остальные. Это система международной валюты, финансов, глобализации, логистических цепочек, страхования международных перевозок, фрахтовые ставки, и технологические вещи, которые горстка стран производит. Те же проводники, на которые сейчас американцы пытаются тоже наложить вето. Ввели санкции против китайских компаний, производящих проводники, явно стремясь замедлить развитие КНР. Произошло всё гораздо быстрее.

Многие страны оказались перед необходимостью выбирать здесь и сейчас. Делать это, наверное, сложно, учитывая то, насколько все были завязаны на систему глобализации, созданной американцами и ими же дискредитированную, потому что Вашингтон доказал свою ненадёжность, как куратор и оператор этой системы.

Да, мы слышали заявления китайского руководства о том, что они против гегемонии и надо выстраивать справедливый миропорядок; заявления индийского руководства о том, что они будут руководствоваться интересами Индии и бессмысленно их уговаривать ради американских геополитических интересов забывать про свои собственные. Турция, Алжир, не говоря про Венесуэлу, Кубу, Никарагуа. Мексика с Аргентиной и Бразилией тоже не присоединяются к санкциям. Процесс формирования нового миропорядка, конечно, ускорится и уже ускоряется. Он объективно будет целой исторической эпохой.

В одной из ваших программ, я обратил внимание на чьё-то высказывание о том, что заканчивается глобализация, начинается регионализация, что будет несколько крупных блоков, формирующихся вокруг региональных лидеров. В рамках этих блоков будет создаваться замена всем инструментам и механизмам, имеющим сейчас глобальный характер, но злоупотребляющим теми, кто эти инструменты создавал. Спор был о том, понимают ли это США. Кто-то упомянул, что да. Более того американцы хотели бы ускорить процесс этой регионализации мирового хозяйства и в целом международных отношений. А Китай, также понимая необходимость такой регионализации и ничего не имея против, создавая свои собственные инструменты и структуры, хотел бы, чтобы этот процесс занял побольше времени.

Когда я это услышал, мне показалось, что это интересное наблюдение. Надо в нем лучше разобраться. Но если бы американцы действительно хотели ускорить процесс регионализации мировой системы, то это означало бы, что они максимально хотят как можно скорее договориться. Чем скорее ты будешь договариваться и договоришься, тем больше шансов сохранить рычаги, которые у них были и которые имели глобальный охват.

То, что процесс пошёл, сомнений нет. Здесь даже дело не в выборе между мировым большинством и Западом, мы выбираем тех, кто надёжен и договороспособен, кто перспективен с точки зрения долгосрочных проектов, кто не будет конъюнктурно смотреть, где можно извлечь выгоду, а где нельзя.

Я обсуждал это в своё время с американскими коллегами (когда у нас были каналы для регулярного диалога). Многие в американской Администрации после начала пандемии признавали, что у демократии в западном понимании есть ограничения и есть преимущества у тех, кого американцы называют «автократией». «Автократия» – это по большому счету централизованное государство с сильной вертикалью, которое может быстро и оперативно принимать решения, исполнимые на всей территории. Безусловно, если сравнивать, как справлялись с COVID-19 различные страны, есть много примеров в одну и в другую сторону. Наши китайские товарищи признали в конечном итоге, что сразу полностью закрываться было не совсем правильно, т.к. это помешало выработке коллективного иммунитета. Сейчас они исправляют этот огрех. Но по количеству пострадавших, США далеко впереди всех.

У меня об этом заходил разговор еще с бывшим Госсекретарём США К.Райс. Я спрашивал, не мешает ли руководить огромной великой страной, разноликой (несмотря на то, что плавильный котёл превращает всех в американцев) отвлечение каждые два года на президентскую или «парламентскую» избирательную кампанию? Она сказала, что, конечно, отвлекает. Система у них громоздкая, но это их проблемы. Они знают, как их решать. С одной стороны это их проблемы, но и проблемы остального мира. Потому что каждый раз, когда идут какие-то избирательные кампании, американцам нужно выдумывать некую внешнюю тему – либо угрозу, либо задачу. Тогда, учитывая их вес на мировой арене, глобальные процессы становятся «заложниками» под сильнейшим влиянием их внутренних «разговоров» и внутриполитической борьбы. У автократических государств (как их характеризуют США), с централизованной системой власти, как минимум есть преимущество в том, что «горизонт» гораздо более предсказуем. Например, в Китае. Можно спорить, насколько это отвечает принципам демократии, но кто сказал, что демократия в американском исполнении лучшая форма правления?

Может быть, У.Черчилль был частично прав, когда сказал, что «демократия – это худшая форма правления». Дальше он добавил, что «не считая всех остальных, придуманных до сих пор». Мир-то не стоит на месте, может что-то изобретётся.

Вопрос: Мне кажется, У.Черчиллю еще приписывают другое интересное изречение, что «лучший аргумент против демократии – пятиминутная беседа со средним избирателем». Я бы хотел сказать, что, если хочешь понять неправильность американской демократии, поговори со средним конгрессменом и многое станет ясно.

Несколько дней назад Вы упомянули, что в американской печати были сообщения («Нью-Йорк таймс» в числе прочих) о том, что в Администрации Дж.Байдена есть люди, которые всерьез думают о нанесении превентивного удара по высшему руководству России. Я позвонил в Вашингтон и поговорил с двумя людьми в Администрации, которые предпочли остаться анонимными.

С.В.Лавров: Я тоже цитировал анонимный источник.

Вопрос: Они сказали, что не могут ручаться за всех в Администрации (она большая), но, конечно, таких планов нанести удар по высшему российскому руководству нет и быть не может. Верите ли Вы, на основе того, что знаете, что действительно в Вашингтоне кто-то, имеющий реальную власть, разрабатывает планы удара по российскому руководству?

Второй вопрос. В Вашингтоне неоднократно Госсекретарь Э.Блинкен и Советник по национальной безопасности Дж.Салливан говорили о том, как Вашингтон предупреждает Россию о том, что она не должна идти по какому-то пути, иначе будут самые серьезные последствия. Не хотите ли Вы воспользоваться этой возможностью, чтобы сказать Администрации, что бы произошло, если бы кто-то такой удар попытался нанести?

С.В.Лавров: Я пользовался анонимным источником, но в отличие от Вас (Вы ведь знаете Ваших анонимов), я его не знаю. Знаю, что он был «прорекламирован» как высокопоставленный.

Вопрос: «Нью-Йорк таймс» прорекламировал?

С.В.Лавров: Да.

Вопрос: То есть «Нью-Йорк таймс» воспринимал его всерьёз?

С.В.Лавров: Мы привыкли, что это серьезная журналистика. Хотя всё больше указаний на то, что это не всегда бывает так, но тем не менее. Я хотел сознательно гипертрофировать эту анонимную утечку, потому что этот источник сказал (может это была и она, сейчас надо политкорректно говорить он или она или оно), что такая угроза прозвучала, и в принципе Кремль не должен себя чувствовать в безопасности. Как-то так. Там не было ничего лично про В.В.Путина. Но всё было понятно. Я решил акцентировать это сознательно, потому что прозвучало это на фоне не замолкающих «говорящих голов». «Говорящая голова» – это, видимо, которая только говорить умеет. Думать не очень. Из Киева тот же А.М.Данилов…

Вопрос: Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

С.В.Лавров: Да, большой специалист по международным делам. М.М.Подоляк…

Вопрос: Советник главы Администрации Президента Украины.

С.В.Лавров: «Крым отвоюем» и «Кремль пусть знает, что до них долетим и там побросаем свои бомбы». Они же это всё говорят каждый день.

Когда похожий, но чуть менее вульгарный тезис прозвучал от «анонимного источника в Вашингтоне», это всё воспринималось без какой-либо реакции самой Администрации. Журналисты не спрашивали на брифинге у г-жи К.Жан-Пьер, что они об этом думают. Когда спрашивали про Крым, был ответ анонимного представителя Пентагона, что они не могут запретить украинцам работать своими вооруженными силами по территории, которую они считают Украиной. Это серьезное изменение позиции.

В апреле 2014 г. после госпереворота и референдума в Крыму (уже упоминал об этом, не должно быть секретом), мы собирались в Женеве. Госсекретарь США Дж.Керри, Ваш покорный слуга, глава дипломатии Евросоюза К.Эштон, и А.Б.Дещица, исполнявший у путчистов обязанности куратора внешнеполитического ведомства. Мы сидели и обсуждали бумагу, состоящую из одной страницы, в которой главным тезисом была поддержка федерализации Украины и начала процесса с участием всех регионов Украины. Это воспринималось абсолютно естественным образом евросоюзовским делегатом и Дж.Керри. Потом никуда эта «бумажка» не делась. Но она не обрела какой-то статус. Параллельно мы с Дж.Керри проводили двусторонние долгие беседы. В одной из них он сказал, что они прекрасно понимают, что выбор крымчан искренен и никаких сомнений здесь не возникает. Но, мол, надо как-то оформить, еще разок провести референдум, заранее пригласив ОБСЕ, ООН, еще кого-то. А то всё «впопыхах» сделали. Я ему объяснил, что это было так сделано, потому что состоялось сразу после того, как путчисты бросили на Крым «поезда дружбы» с вооруженными молодчиками, «Правый сектор» и прочие неонацистские ультрарадикальные группировки, которые штурмовали здание Верховного Совета Крыма. Население не хотело ждать повторения подобного рода агрессивных провокаций.

Президент Дж.Байден постоянно говорит, что для того чтобы избежать третьей мировой войны, надо чтобы Украина «победила». Он совсем недавно это произнёс. Не очень понимаю логику потому что потом он же говорит, что «мы не будем напрямую сражаться с Россией, иначе это будет третья мировая война». А через какое-то время добавил, чтобы избежать этого, «надо чтобы Украина победила». У нас нет канала диалога. Периодически председатель Объединенного комитета начальников штабов М.Милли звонит начальнику Генерального штаба Вооруженных сил России В.В.Герасимову, Министр обороны США Л.Остин общался с нашим Министром С.Г.Шойгу пару раз за это время. Это хорошо и полезно. Но всё ограничивается тем, что надо быть осторожными.

Вопрос: В своё время Х.Клинтон, когда была госсекретарем США, сформулировала принцип американской дипломатии, действующий до сих пор. Это «идти и жевать жвачку одновременно». В данном случае, если говорить о российско-американских отношениях, он подразумевает, что США сдерживают Россию, помогают Украине во всём, пытаются помочь Украине «победить Россию на поле боя». Но в то же самое они время хотят разговаривать с Россией по тем вопросам, которые им интересны. Сейчас им интересно говорить с Россией по поводу возобновления инспекций на ядерные объекты в рамках реализации договора СНВ-3. Соединенные штаты апеллируют к тому, что мы ядерные сверхдержавы и ради стратегической стабильности нужно, чтобы были инспекции. На мой взгляд, это весьма лицемерно. Я вижу главную угрозу стратегической стабильности как раз в той гибридной войне, которую США ведут против нас, а не в том, есть или нет инспекции. В любом случае, нам это надо? Да, это одна из возможностей диалога с США, но в том контексте, как это преподносят США, надо ли?

С.В.Лавров: В молодости я легко ходил, жуя жвачку и не испытывал никакого неудобства. Это американский образ. У нас говорят иными идиомами, включая то, как ведут себя любители рыбной продукции.

Вы абсолютно правы. Их интересует возобновление инспекций. Естественно мы анализируем ситуацию. По нашей оценке, это им нужно для того, чтобы понять, «а если вдруг», то чего им ожидать. Это при всех «заклинаниях» о недопустимости ядерной войны, которым мы по-прежнему привержены на сто процентов. Недавно вновь это подтвердили в нашем специальном заявлении, сославшись на инициированные Россией заявления ядерной «пятерки» о том, что в ядерной войне не может быть победителя, и она никогда не может быть развязана. В июне 2021 г. на саммите президенты Дж.Байден и В.В.Путин по нашей инициативе обновили и переподтвердили соответствующие заявления конца 1980-х гг. Р.Рейгана и М.С.Горбачева.

Им хочется проводить эти инспекции. Они нам направляют сигналы, звонят представители Совета национальной безопасности и очень хотят всё возобновить. Мы (абсолютно в русле Вашего анализа о том, что стабильность обеспечивается не инспекциями) цитируем этот договор. В преамбуле этого договора сказано, что Российская Федерация и США, «работая в этой связи над упрочением новых стратегических отношений, основанных на взаимном доверии, открытости, предсказуемости и сотрудничестве» и т.д. Сейчас это всё перечёркнуто США. Мы практически названы врагом. Никакого доверия не существует. Они нам об этом говорят прямо. В той же преамбуле говорится, что стороны признают неразрывную связь между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями. Да, это был максимум на что американцы были готовы пойти для того, чтобы обозначить понимание наших озабоченностей по их планам в противоракетной обороне, по созданию глобальной противоракетной обороны, но, тем не менее, эта связь в договоре закреплена. Ещё на предыдущем этапе, до нынешних событий, в рамках консультаций по исполнению договора мы привлекали их внимание к тому, что связь есть. Там добавлено, что связь не просто существует, а имеет решающее значение для будущих разговоров о сокращении стратегических вооружений. Они говорят, что «это же преамбула». Мы привлекаем их внимание к тому, что наша Государственная дума при ратификации договора сделала заявление о том, что без упоминания тесной неразрывной взаимосвязи между наступательными и оборонительными стратегическими вооружениями ратификация была бы невозможной. Это не какая-то «прелюдия» к чему-то, не имеющая большого значения, это юридический факт. Конечно, они нарушают это обязательство. Глобальная противоракетная оборона выстраивается по периметру наших и китайских границ. Все разговоры о том, что «не беспокойтесь, это всё против Ирана и КНДР» ушли в прошлое. Никто об этом уже не вспоминает. Открыто декларируется, что противоракетные системы должна помогать «сдерживать» Россию и Китай.

В этих условиях, если они видят в этом договоре только одну важную для себя вещь: «дайте нам приехать и посмотреть», это не очень честно. С технической точки зрения, санкции серьёзно осложнили наши возможности осуществлять встречные инспекции. Даже если будет разрешение на пролет самолета через все территории стран на пути (гипотетически) к Женеве, члены делегации и экипажи, как мы проанализировали, будут испытывать серьезные трудности с платежами за гостиницу, питание, заправку самолета. Ничего этого они не могут гарантировать. «Давайте возобновим, а там по ходу посмотрим». Техническая тема абсолютно второстепенная, и даже третьестепенная.

Стратегически принципиальный вопрос – они подорвали все основы, на которых этот договор зиждется. Тем не менее, мы, изложив все это нашим американским коллегам, сказали, что мы полностью привержены нашим обязательствам по договору в той части, в которой они могут быть реализованы на равноправной основе: будем своевременно и в полном объеме предоставлять им информацию, предусмотренную договором и направлять соответствующие уведомления.

Вопрос: Продолжая тему про реальную угрозу стратегической стабильности, Дж.Байден заявил, что чтобы не допустить третьей мировой войны, «Украина должна победить на поле боя». Что, по вашему мнению, США будут делать, когда Украина проиграет на поле боя? Это мне представляется неизбежным. Они же убедили себя в том, что эта война не только и не столько за Украину, сколько за американское лидерство, пресловутый «миропорядок, основанный на правилах», то есть американскую гегемонию и т.д. Что они будут делать, когда Украина проиграет?

С.В.Лавров: Вы ставите меня в тупик. Обычно стараюсь, прежде чем что-то сказать, подумать. И то, признаюсь, не всегда получается. Когда человек говорит такие вещи, наверное, что-то у них есть «в запасе» на такой случай, если это было осознанное заявление.

Сейчас все опять стали говорить о необходимости переговоров. Но тут же обвиняют нас в том, что мы от них отказываемся. Хотя Президент России В.В.Путин неоднократно говорил, что никаких серьёзных предложений нет.

Пример стамбульской истории со всей очевидностью показывает, что и в тот раз им «ударили по рукам» и сказали: «Рано. Вы еще Россию не истощили до той стадии, когда нам, американцам, покажется, что это уже достаточно». Когда говорят, что Киев «готов», а Россия «не хочет», это делается на «голубом глазу», на фоне того, что Киев заявляет, что никогда за стол переговоров не сядет, пока они не освободят свои «исконно украинско-крымские» земли и прочие. Пока Россия не «капитулирует», не заплатит «репарации», нас не примут в какую-то новую «тусовку». И после трибунала еще. А в феврале 2023 г. будут «сбивать» новые ряды. Интересно будет посмотреть.

Сейчас и уже давно всё выносится за рамки ООН. Французы с немцами создавали какие-то платформы по международному гуманитарному праву. Потом создавали Альянс мультилатералистов во главе с ЕС. На вопрос, почему этим не заниматься в ООН, где в самом формате максимально возможно присутствует многосторонность, отвечали, что там ретрограды, а они – мультилатералисты-передовики.

Потом Дж.Байден созывал «саммит демократий», решая, кто демократ, а кто – нет. Сейчас «демократ» в американском понимании, это тот, кто лоялен даже не США, а Демократической партии США. Лингвистически понятно. Потом созывали Европейское политическое сообщество. Недавно США проводили у себя саммит США-Африка. В отличие от нас, которые пригласили всех на первый саммит и всех на второй в середине 2023 г., американцы сами решали, что такое Африка как географическое понятие. Шесть или семь стран не позвали, потому что там правительства пришли к власти «незаконным» путем, т.е. не через выборы. А на Украине правительство пришло к власти просто через кровавый госпереворот.

Вопрос: Я, как человек, только что приехавший из Вашингтона, могу с Вами поспорить. Если Администрация Дж.Байдена решила, что «что-то» не Африка, значит «что-то» не Африка. Вы уже бросаете вызов основам основ. Если кто-то принял решение, что «это» не Африка, почему в Москве с этим не соглашаются?

С.В.Лавров: Чтобы закончить с перечислением этих «выкрутасов», о перспективе опять создать какой-то форум безопасности без России. В.А.Зеленский выдвинул план из десяти пунктов, а Д.И.Кулеба уже расписывает кураторов из западного лагеря по каждому из десяти пунктов. Они сейчас будут поручения давать.

Вопрос: Возвращаясь к Г.Киссинджеру. Он написал много лет назад, что лидеры редко врут друг другу, потому что в отличие от публичной дипломатии, когда ты имеешь дело с соперником, говорить правду и полную правду как-то не до конца предполагается. Но когда лидеры говорят друг с другом, они обычно друг друга не обманывают, потому что им придется иметь дело друг с другом снова и минимум доверия это фундаментальный принцип дипломатии.

Сейчас, мне кажется, мы пришли к ситуации, когда никакого доверия нет, когда даже в Вашингтоне и Брюсселе кичатся тем, что с Россией доверия, доверительных отношений нет и быть не может. Когда открыто после переговоров с Вами, Президентом России оглашают, что было сказано. Когда заявляют, что были предупреждения во время грузинского кризиса 2008 г., что нужно было «убрать» М.Н.Саакашвили. Когда сейчас и Вам, и В.В.Путину приписываются заявления, которые (как потом выясняется) никогда не делались.

У меня к Вам вопрос: как Вам работать в таких условиях с Вашими бывшими американскими коллегами, которые, тем не менее, остаются великой державой, с которыми приходится иметь дело и при минимальном и публичном, и конфиденциальном диалоге, существующем сегодня. Какое бы Вы могли дать пожелание? Не риторическое, а серьёзное тем, кто в Вашингтоне определяет американскую политику, чтобы в новом году серьёзный диалог всё-таки начал осуществляться.

С.В.Лавров: На счет диалога, мы бы не хотели делать никаких пожеланий. Они прекрасно знают, что диалог прерывали не мы. Просить возобновить диалог мы не собираемся. Это не в нашей традиции. В нашей традиции всегда откликаться на здравые предложения, если последует предложение встретиться.

Было несколько неформальных предложений за этот период. Мы каждый раз отвечали согласием. Материализовалось одно из них. Встреча Директора ЦРУ У.Бёрнса и главы СВР С.Е.Нарышкина в Анкаре. Она предполагалась быть конфиденциальной, но всё «утекло». Мало что держится в секрете в наши дни. Хотя мы всегда стараемся такую договоренность соблюдать. Были и другие параллельные «заходы». Тоже со ссылкой на «поручения» из Вашингтона. Мы не отказывались ни разу. Но потом эти «заходы» как-то «сошли на нет».

Хотел бы пожелать быть немного более «демократами» не в своем смысле, а на международной арене. Когда ты заводишь разговор о демократизации международных отношений, причем не о чем-то сверхъестественном и новом, а о том, чтобы эти отношения опирались на Устав ООН, где записано, что ООН основана на суверенном равенстве государств. Больше ничего не надо. Только следовать этому обязательству, которое своей рукой американские авторы (вместе с нашими) вписывали в этот основополагающий документ. Потому что иначе они себя ощущают в праве (я приводил эти примеры, они у всех на слуху) вдруг решать, что безопасность США резко ухудшилась или в решающей степени зависит от того, что происходит в Югославии; от того, что кому-то показалось, будто С.Хуссейн делает какие-то изыскания в области ОМУ; или М.Каддафи недостаточно «симпатичен» или может быть слишком много знает о том, как финансировалась избирательная кампания президента Франции в определенном году. И всё. За десять тысяч миль посылают экспедиционный корпус. Разрушили Ливию до основания. Сейчас они сами пытаются её собирать. Так же как американцы в свое время настояли на том, что нужно Судан разделить на две части. Потом стали жаловаться, что их не слушают ни те, ни другие. Сейчас против Судана и Южного Судана требуют вводить санкции. И уже вводят их.

В Ираке, (Сотни тысяч людей, города сровняли с землей. Никакого оружия не нашли) Т.Блэр в своих воспоминаниях сказал, что «дали маху», ошиблись, «ну с кем не бывает». И это всё – через океан. Уже не говорю, какие причины американцы «объявляли» для того, чтобы вмешаться в Доминиканской Республике, в Гренаде. Там Президент Р.Рейган говорил, что создалась угроза жизни американских граждан. Просто угроза. А американцев там было тысячи. Вторгаются, меняют власть и т.д.

В нашем случае с русскими и русскоязычными людьми на Украине, их права, язык, образование, СМИ, культура были законодательно растоптаны. Потом госпереворот. Тогда сразу же инстинктивно прозвучало от путчистов, что надо запрещать русский язык, переставать с ним «работать», а русских вообще из Крыма «выгнать». Мы пошли на Минские договоренности. Они касались небольшой части тех территорий, о которых сейчас идет речь. На Украине ничего не принималось ни при П.А.Порошенко, ни при В.А.Зеленском без настоятельного американского совета. И если Запад, США прежде всего, тогда выполнил эти несложные в общем-то договоренности, ничего бы не было. Не было бы путча и госпереворота, если бы тогда немцы, французы, поляки, гарантировавшие сделку между В.Ф.Януковичем и оппозицией, настояли на том, чтобы путчисты прекратили это «безобразие» и вернулись к соглашению, то через 5-6 месяцев там были бы выборы, которые эта оппозиция бы и выиграла. Всё было понятно. Зачем это нужно было делать? Ответ у меня только один – потому что в таком случае подвергалась бы ревизии и риску теория, которую выдвигал С.Бжезинский. И тогда Украина, при условии, что достигнутые договоренности выполнились, и всё бы оставалось так, как было в границах 1991 г., это создавало бы условия, когда Россия с Украиной сохраняли бы нормальные отношения (фантазирую сейчас, полагаю, недалеко от истины).

А так нужно было «поставить» русофобов, разорвать договоренность с В.Ф.Януковичем и начать то, что они продолжают делать: внедрять в законодательство оправдание нацистской теории, а нацистскую практику продвигать через батальоны в повседневную жизнь.

В американском Конгрессе, когда одобряли военный бюджет США, в очередной раз, как это делают конгрессмены каждый год, включили запрет на любую помощь (военную, материальную) «Азову». Каждый раз Пентагон возражает против этого и добивается исключения этого запрета из американского бюджета. Это уже о многом говорит.

Вопрос: Ваше предсказание на следующий год? Не прошу Вас фантазировать, это не занятие для министра. То, чем бы Вы были готовы поделиться в плане Ваших собственных ожиданий.

С.В.Лавров: Мы всегда должны быть реалистами. Я не пессимист, хотя говорят, что пессимист – это хорошо информированный оптимист. Это насчет стакана: наполовину полный или наполовину пустой. Здесь еще важно, какая жидкость находится в стакане.

Мои ожидания реалистичны. Убежден, что мы через наше упорство, терпение, целеустремленность будем защищать благородные цели, имеющие жизненно важное значение для нашего народа и нашей страны, последовательно, оставаясь всегда готовым к равноправному диалогу и к договоренностям, которые будут обеспечивать действительно равную, неделимую безопасность в Европе.

Это предполагает учет интересов России. Это не что-то, что мы придумали и требуем. Это то, под чем подписались все западные лидеры и в Стамбуле в 1999 г., и в Астане в 2010 г., да и в рамках документов Совета Россия-НАТО. Нам говорили неправду, если выражаться дипломатично.