Убитая горем вдова умершего от рака Александра Пономаренко ошарашила признанием

Убитая горем вдова винит себя в том, что молчала об онкологическом заболевании Александра Пономаренко. Фото: Телеканал "Россия"

Скончавшийся от рака желудка Александр Пономаренко обрел последний приют на кладбище в Новочеркасске подле отца. Звезда "Кривого зеркала" полтора года боролся с тяжелым недугом. Артист терял жизненные силы. Он похудел на 30 килограммов веса. Перед смертью весил всего 45 килограммов. Вдова артиста убита горем. Женщина корит себя за то, что молчала о болезни любимого супруга.

Когда Александре Пономаренко поставили страшный диагноз - четвертая стадия рака, у него и его близких поначалу была надежда, что лечение начнет давать положительный результат. Однако состояние юмориста быстро ухудшалось.

"Сначала Саша потерял силу, потом начал терять вес, потом стали угасать функции организма, кровь была плохая. Начались сильные отеки. Он потерял около 30 килограммов веса. Ведь изначальный вес был 77-78 килограммов, а осталось около 45 килограммов", - приводит слова вдовы Анны "КП-Санкт-Петербург".

За полтора года борьбы с онкологическим заболеванием семья юмориста истратила немалые средства. На лечение и текущие расходы брали кредиты. Близкие Александра не решались просить помощи. Думали, сами справятся. Теперь же вдова артиста корит себя за то, что никому не говорила о недуге любимого и что у них не было денег.

"Мужу требовались лекарства и средства на содержание. Просто элементарно деньги на жизнь.... Практически никто не знал, что у нас было тяжелое положение, а Саше так плохо. Я уже даже чувствую свою вину за это. Надо было трубить об этом везде", - сокрушается Анна.