«Стало хуже, но я жива»: Уехавшая из России Заворотнюк пожаловалась на болезнь

Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной. Фото: соцсети.

Уже несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находится в частной онкологической клинике в центре Москвы. За ее лечение близкие актрисы заплатили 500 тысяч рублей: из этих денег оплачиваются процедуры, операции и медикаменты. Дочь актрисы Анна, преданно ухаживавшая за мамой, недавно покинула Россию. Раньше девушка стремилась всегда быть возле больной матери. Теперь же Анна решила уехать вместе с мужем в Дубай, где избраннику дочери актрисы предложили работу. Пока мама остается в клинике, Анна ничем не может ей помочь.

В Дубае у супруга Заворотнюк наметились хорошие карьерные перспективы. К тому же Анна призналась подписчикам, что всегда хотела провести зиму в теплом климате, на берегу моря. Но переезд не задался с самого начала. Сперва Анна пожаловалась в соцсетях, что никак не может найти подходящую квартиру. Из-за наводнивших Дубай русских цены на аренду резко взлетели. Дочь актрисы посмотрела несколько вариантов, но ни один ей не понравился.

Еще одной проблемой стало здоровье. Анна надеялась, что в теплом климате она укрепит иммунитет, но вышло наоборот – девушка постоянно простужается.

«Опять меня продуло, сегодня стало хуже. Нет сил, очень устаю — мне кажется, это с болезнью связанно. Но я жива», - сообщила Анна подписчикам.

Анна недавно переехала в Дубай. Фото: соцсети.

Оказалось, что местный климат ей совсем не подходит. Зимы в Эмиратах хоть и теплые, но ветреные.

«Борюсь с ветром. Пока терплю полное фиаско. Сегодня проснулась с новым голосом – что-то среднее между баритоном и басом. А болеть некогда», - посетовала дочь звезды.

26-летняя Заворотнюк не называет имя своего мужа и только упоминает, что в Дубае у него есть бизнес. Что за бизнес, Анна тоже скрывает. Девушка как-то говорила, что ее молодой человек не любит публичности и поэтому не хочет светиться в соцсетях. Анна рассказывала, что познакомилась со своим бойфрендом во время учебы в университете в Нью-Йорке. Они вместе уже почти семь лет. Молодой человек Заворотнюк родом из Москвы. До него Анна встречалась с певцом Егором Кридом и с Мансуром Джамалдаевым, сыном чеченского миллионера Бислана Абдулмуслимова.

Анна – заядлая путешественница. Она часто летает за рубеж, где изучает новые места и снимает контент для своего блога.