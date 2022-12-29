Загадки русского языка: что на самом деле означают наши зимние слова

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Что общего между "зимой" и "Гималаями", правда ли, что Дед Мороз имеет отношение к обидному обзывательству, какова связь между "варежками" и "варягами"? Бывают странные сближенья. Проверить свои догадки и не впасть в задорновщину можно на интересном портале (в быту - "Лябда-Гамма-Омега), где собраны оцифрованные словари, в ом числе - этимологические. В уходящем году словарь существенно доработали, он стал больше и удобнее: выбираешь тип словаря, вбиваешь слово - и получаешь исчерпыающую справку. С помощью "Лямбда-Гамма-Омеги" мы поискали зимних родственников. Результаты впечатлили.

Озябнуть

Хорошее зимнее слово. Сейчас в повседневной речи используется редко, но зато цитат из киноклассики хоть отбавляй. "Озябла, девица-краса?" - интересовался Морозко у Марфушки. "Озябла, милая, на снегу-то сидеть", - констатировал мужик из мультика "Падал прошлогодний снег". Самое интересное, что у слова "озябнуть" - родственник слову "зуб". Недавно в передаче на "Маяке", ведущие долго радовались родству этих слов и даже сделали вывод в духе Задорнова: "когда кто-то зябнет, у него зубы стучат".

Но на самом деле, все немножко иначе. Во-первых, ученые до сих пор так и не поняли, как произошла трансформация. Но принятая версия такая. "Зуб" и "зябнуть" имеют один и тот же общеславянский корень zebati, который означает "то, что проросло". Период ранней весны так называли: зяблый, то есть, время, когда что-то начинает прорастать. Но со временем значение трансформировалось и перешло на обозначение погоды: зяблое — холодное.

Елка

Понятно, что слово "елка" произошло от слова "ель". А вот с происхождением "ели" все сложнее. Это очень старое слово, существующее аж с 11 века. Причем, ученые уверены, что изначально общее для все славянских языков слово звучало как "едл". Дело в том, что такой корень можно встетить до сих пор. В русском языке мы слышим его в слове "седло". А в польском существует "мыдло", то же, что и наше "мыло", просто у нас потерялся звук "д". Очевидно, то же произошло и с елью. Давным-давно был корень "едл", означающий "острый, колючий". Потом словом "едль" стали называть деревце, покрытое колючей хвоей. Ближе к нашему времени "д" потерялось и появилась елочка.

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Мандарины и апельсины

Вопрос "чем пахнет Новый год" давно набил оскомину. Отвечать нужно "мандаринами", но в данном случае нам интереснее глагол "пахнуть" и существительное "запах". Это еще одно старое-престарое слово с индоевропейскими корнями – paxati означало “веять, дуть”. Как это ни странно, слово по свой природе звукоподражательное. В его основе лежит дуновение, порыв воздуха, который носится со звуком "па". Кто работает с микрофоном, конечно, вспомнит поп-фильтр, служащий для улавливания взрывного "п". Смысл тот же.

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Стужа

Любопытно, что у слова "стужа" и у слова "стыд" один и тот же корень. Понятно, что сначала слово означало холод, то, что заставляет мерзнуть. А потом появилось переносное значение. Когда тебе стыдно - то ты испытываешь чувство холода, как голый на морозе. Не случайно «срам», «позор» в древнерусском языке обозначалось и как «осту да».

Мороз

Наверное, происхождение этого слова все знают, но сомневаются. Обидно, но факт: слова "мороз" и "мерзкий" имеют один и тот же корень. Изначально "мерзкий" означало "холодный", а потом, по-видимому, приобрело значение "отвратительный до озноба". Так что, ругачее слово "мразь" к дедушке морозу, оказывается, тоже имеет самое прямое значение.

Варежки

Интересное слово. Как гласит ресурс "Лямбда-Гамма-Омега", связать варежки куда легче, чем дать истинную этимологию их названию. Одни хотят видеть в нем производное от древнерусского глагола «варити» — «защищать», «оберегать»; тогда «варежки» — «оберегалки», «защитки» для рук. Другие думают, что название родственно «варяжским» рукавицам. Второе объяснение сомнительно: какая может быть особая разница между «русским» и «варяжским» покроем простых однопалых перчаток?

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Карнавал

Извините, что это не про русский язык, но пройти мимо новогоднего фильма "Карнавальная ночь" никак нельзя. Дословно "карнавал" означает "мясо, прощай". Карнавалом назывался последний день перед постом. Ну а мы, подхватив слово у французов, употребляем его в значении праздника с шествиями и масками.

Гость и гостинец

Оказывается, с гостями в языке большая проблема. И наш "гость" звучит примерно так же, как английское ghost (приведение) - неспроста. С глубокой индоевропейской древности слова-предки «гостя» означали «возможный враг». Когда нравы стали смягчаться, значения тоже смягчились. Французское «hôte» стало означать уже не врага, а просто посетителя, постояльца. В языках славянских народов «гость» очень рано стал наименованием заезжего торговца (вспоминаем "гостиные дворы"). Еще позже это слово начало значить «посетитель-друг». Так родились слова «гостеприимство», «гостиная комната» и всякая память о «госте-враге» исчезла. Так что всего лишь за тысячелетие значение слова поменялось на сто восемьдесят градусов.