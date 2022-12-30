Тайны запорожского Стоунхенджа. Что скрывает самый мощный энергетический центр планеты

Фото предоставлены администрацией Мелитопольского района

В Мелитопольском районе Запорожской области находится очень необычный археологический памятник «Каменная могила». Мегалитическое сооружение напоминает знаменитый Стоунхендж в Великобритании. Появление Запорожских каменных глыб, также как и менгиров на юге Англии, относят к эпохе неолита – и те, и другие появились в одно время – 3000 лет до нашей эры. Оба места считаются мощными энергетическими центрами планеты.

Запорожский камни хотят сделать такими же известными, как и уэльские. Историки считают, что местность под Мелитополем была освоена даже раньше других знаменитых культовых сооружений.

- Возможно, "Каменная могила" неподалеку от поселка Мирный - была зародышевым центром для каменных сооружений Стоунхенджа в Великобритании, на острове Мальта, в Китае, Месопотамии, Египте, городе Моженджо-Даро в Индии, с последующим финишем на Американском континенте, - предполагают в Мелитопольском краеведческом музее.

Культовый памятник превратят в центр мирового туризма. На базе музея-заповедника «Каменная могила» планируют создать филиал Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический». Это позволит сохранить уникальные объекты природного и культурного наследия Запорожской области, включая наскальные надписи древнего человека.

У ученых есть основания полагать, что за хаотичной россыпью камней скрывается некая тайна человечества, которую возможно и не стоит разгадывать.

«Почти нашел ответ и поплатился жизнью»

По сей день достоверных данных о происхождении и назначении древнего мегалита в Запорожской области нет. Но существует целый ряд теорий возникновения глыб. Кроме этого, «Каменной могиле» посвящено огромное количество легенд и мифов.

Фото предоставлены администрацией Мелитопольского района

- Центральным местом «Каменной Могилы» является алтарь в виде камня с небольшим округлым углублением посередине, расположенный на самой вершине горы, в центре энергетического столба. Рядом с ним пять более мелких камней. Если посмотреть на алтарь с высоты, то мы увидим, что он является основанием стопы, а рядом с ним пять пальцев. В подобных углублениях жрецами разжигался ритуальный костер или клались пожертвования в виде даров природы. Существует мнение, в научных кругах, что «Каменная Могила» - это разрушенная временем пирамида или зикурат, - говорится в документах архива местного музея.

Побывавшие в этом месте уфологи отмечают невероятную силу энергетического поля вокруг алтаря.

- Президент индийской уфологической Ассоциации «Cosmik Atma» Юрий Марчук считал, что «Каменная Могила» - особое место, играющее важную роль не только в масштабах планеты, но и космоса. Это мнение подтвердил верховный лама Непала Карма Кагью Ринчопе, посетивший Каменную Могилу дважды: летом 1995 года и в 2005 году. После двухчасовой медитации на Алтаре он сказал, что памятник - настоящий энергетический пуп Земли. Наличие здесь сверхмощного энергетического поля подтверждают многочисленные электроприборы. Видеоаппаратура часто выходит из строя и даже иногда сама по себе включается и выключается, - отмечается в публикации украинских авторов «Сакральные центры Мелитопольщины».

Фото предоставлены администрацией Мелитопольского района

Местность возле «Каменной могилы» называют «полем Супперта». Территория получила такое название после гибели инженера Евгения Супперта. Историки предполагают, что исследователь-энтузиаст в 90-х годах почти нашел ответ на загадки создания человечества и за-за этого поплатился жизнью.

По одной из легенд возле «Каменной могилы» было спрятано золото скифов. Супперт исследовал территорию в течение нескольких лет, прошел сотни километров, три тысячи шурфов пробурил самодельным ручным буром, пока составил карту Некрополя скифских царей. Ученый считал, что вычислил место погребений древнего мира и стал обивать пороги властных кабинетов. Но чиновники не хотели верить в это открытие, отмахивались от него и вскоре стали считать его просто чудаком.

Неугомонный исследователь уговорил фермера провести пробные раскопки. Экскаватором вырыли яму и добрались до плиты перекрытия подземелья. Однако пробраться внутрь него не удалось - его глубина достигала 19 метров, а на глубине около трех метров весь «объект» был прикрыт плитами, о поверхность которых ломалось сверло бура.

Фото предоставлены администрацией Мелитопольского района

Кроме того, специалисты института морской геологии зарегистрировали в катакомбах таинственный радиоисточник с частотой радиоимпульсов 5 герц - величина смертельно опасная для людей. Экспертиза состава плиты показала, что ее состав необычный и имеет неизвестное происхождение. Так и не раскрыв тайну подземелий Супперт внезапно заболел и умер в 1994 году.

По данным Мелитопольского краеведческого музея, раскрыть тайну местности запорожского Стоунхенджа пытались веками. Со ссылкой на исторические данные, краеведы утверждают, что в поисках скифского золота сюда дважды приходит войной царь Персии Дарий. А в годы оккупации 200 немецких археологов из «Анненербе» (Немецкое общество по изучению древней германской истории и наследия предков. – авт.) во главе с Германом Виртом искали не только золото. Они искали духовный центр арийской цивилизации. Якобы на этой территории хранится интеллектуальный и духовный «узел», сакрал, постижение которого и дает возможность правильно осветить историю Западного мира.

«Энергетический взрыв перекроит Европейский континент»

Некоторые ученые и вовсе считают, что памятник и территории рядом с ним не стоит ворошить - потому что, по их мнению, при бесконтрольных раскопках произойдет мощный энергетический взрыв, способный перекроить Европейский континент.

Есть версии, что в этом месте под землей существуют подземные галереи и ходы, которые пронизывают Северное Приазовье. Ученые уверены, что они были созданы 10-1,5 тысяч лет назад. А вот после них уже появились захоронения скифов. То есть возраст «Каменой могилы» может превышать 12 млн лет.

Фото предоставлены администрацией Мелитопольского района

Так вот, в 1996 году в районе «Каменной могилы» биоэнергетик Виктор Богданов и академик Валерий Дудкин проводили исследования каждый своим методом, потом сравнили результаты и сделали выводы.

По данным ученых, на территории садов действительно находится многоярусная система подземных галерей и помещений, которые связаны между собой наклонными коридорами. Галереи прослеживаются на глубинах от 5-7 метро до 1,5-2 километров под землей. На первых двух ярусах на глубине 5 и 13 метров находятся погребения. А вот к остальным ярусам, как и ко всему комплексу, люди отношения не имеют и попыток проникновения туда предпринимать не должны, считают исследователи.

Фото предоставлены администрацией Мелитопольского района

Ученые предположили, что на глубине 30-50 метров под тем, что люди называют Некрополем, располагаются помещения, информационные залы и энергоустановки, как земных працивилизаций, так и внеземных цивилизаций. И если в этом месте проводить бесконтрольные раскопки и лезть в недра Земли, чтобы попасть в эти помещения, то может произойти мощнейший взрыв, который погубит все человечество.

«Наскальные надписи под замком»

Археологи неоднократно проводили раскопки в районе «Каменной могилы». На небольшой глубине нашли более чем 1000 рисунков, которые позволили определить роль петроглифов в первобытном искусстве Западной Европы и Азии.

Фото предоставлены администрацией Мелитопольского района

- Изображения являются полноценным источником по истории и культуре древних и средневековых народов: на камнях и скальных породах есть рисунки, выбитые каменными или металлическими орудиями, процарапанные, вырезанные, прошлифованные или нанесенные на поверхность скальной породы красной охрой и черной сажей. В гротах и пещерах песчаникового холма изображены линейно – геометрические элементы: ромбы, спирали, линии, зигзаги, решетки. Представлены зооморфные и антропоморфные фигуры различной формы и размеров, стилизованные и реалистичные изображения животных - мамонтов, носорогов, бизонов, медведей, оленей, коней, присутствует и календарно-астрономическая символика, - говорится в материалах заведующей отделом истории заповедника «Каменной Могилы» Ольги Заматаевой.

Но в настоящее время все наскальные надписи находятся под замком. Их закрыли из соображений безопасности: может произойти обвал.

В Запорожской области бережно относятся к сохранению исторической памяти. При участии Российского исторического общества в регионе займутся восстановлением разрушенных и поврежденных зданий музеев, а также созданием современных экспозиций.

- Музейный комплекс находится вдоль реки Молочной. Его хотели превратить в националистический музей, но Украина не уделяла могиле должного внимания. Хотелось бы, чтобы это место стало притягивающим центром для путешественников, чтобы о нем узнало как можно больше людей. В ближайшее время будет подготовлена туристическая программа, нам есть что показать. «Каменная могила» станет культурным достоянием России, - сказал глава района Андрей Сигута.