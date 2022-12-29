"Вы в начале дистанции длиной в 22 года": Астролог Татьяна Лукашевич раскрыла, что принесет 2023 год всем знакам Зодиака

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ОВЕН

Всю первую половину года Юпитер – планета большого счастья, будет находиться в вашем собственном знаке, предлагая различные возможности, начиная с личной жизни и заканчивая деловой.

В женских гороскопах это может быть получение предложения руки и сердца, в мужских – решение о браке. Причем, тема партнерства не закончится с переходом Юпитера 16 мая в знак Телец. Кстати, для вас это сектор финансов, что также не может не радовать.

С 17 июля в ваш знак входит Северный кармический узел, который также несет в себе энергии Юпитера. Так что праздник будет продолжаться!

Проявляйте себя максимально активно, берите инициативу в делах в свои руки, смело презентуйте свои творческие и лидерские качества.

Предложения будут, старайтесь не упустить благоприятные шансы. Они сулят в будущем новую должность, создание или расширение существующего бизнеса и, как следствие, заметное увеличение финансовых потоков уже с середины мая.

Самое главное, не принимать сомнительные финансовые предложения и не ввязываться в авантюры в течение всего года. Особенно в январе и в конце августа. Иначе вместо нового витка благополучия придется восстанавливать прежнюю стабильность.

С 20 февраля и до середины марта Венера пройдет ваш знак, вложенные в свой имидж средства окупятся сторицей. Благодаря вашей привлекательности вы сможете вызывать симпатию других людей. А ваша харизма поможет найти сильных покровителей или спонсоров.

Кого-то из Овнов потянет в общественно-политическую деятельность, где вы способны занять лидирующие позиции и объединить вокруг себя команду единомышленников. Очень вероятно, что на повестку дня выйдут вопросы благотворительности, волонтерства, духовного роста.

Также вы можете принять участие в крупном интернет-проекте, который будет носить глобальный характер. Но он позволит уйти на удаленную работу и при желании поехать вместе с компьютером к берегам теплых морей.

В августе-сентябре вас могут позвать на прежнее место работы, но на более интересных условиях. А кто-то вернется к прежнему образу жизни и питанию.

Осенью назреют изменения в теме партнерства, которые будут больше соответствовать вашему новому положению и самоощущению. Если в личных отношениях были сложности, то тенденция ближайших полутора лет может принести разводы. Подумайте, оно вам точно надо? Или можно все-таки нормализировать отношения? Кстати, тема напряженных отношений может касаться и ближайших родственников, особенно в первые три месяца года. Но Марс выйдет из этого сектора, а жизнь будет продолжаться.

Юпитер всю вторую половину года будет в вашем секторе финансов, что обязательно предоставит возможности расширить свои собственные финансовые потоки, ресурсы других людей в виде спонсорства и подарков, использовать заемные средства.

ТЕЛЕЦ

Хотя вы знак очень консервативный, ветер перемен добрался и до вас. Меняется общество, в нашу жизнь приходят новые технологии и профессии, связанные с IT- сферой, цифровыми деньгами, криптовалютами и т.д. Не упускайте волну этих перемен, наоборот, окажитесь на ее гребне. Ведь именно в вашем знаке находится планета-революционер Уран, который убирает все отжившее и мешающее развиваться. Сейчас вы можете занять подходящую нишу, о которой мы еще не знали несколько лет тому назад. Тем более, сдерживающие факторы последних лет, которые у каждого были свои, также постепенно рассыпаются, словно карточный домик.

Если вы планировали учиться новым профессиям или менять сферу деятельности– не отказывайтесь. Именно в этом году ваша карьера стоит в начале большой дистанции длиной в 22 года. То же самое относится и к бизнесу, который имеет все шансы стать глобальным.

Возможно, расходы начала года как раз будут связаны с темой обучения. И хотя вы будете больше зарабатывать, тем не менее, наряду с доходами, возрастут и расходы. Многим придется достать все заначки из-за непредвиденных трат, которые могут быть связаны с дальними поездками, обучением, вложением в развитие бизнеса и даже отдыхом.

Зато ваша активная деятельность уже с середины мая принесет укрепление авторитета, повышение в должности, социальный успех.

Наиболее подвержены переменам Тельцы, родившиеся 4-8 мая, которые в начале года могут от чего-то освободиться. Но лишь для того, чтобы уже в августе-сентябре приобрести нечто большее.

Тельцы, родившиеся 12-15 мая, могут ожидать перемен в конце августа -начале сентября, когда Уран будет разворачиваться на ваших Солнцах. Самые везунчики - Тельцы с днями рождения 23-27 апреля!

Остальные Тельцы также смогут приобрести новый статус в карьере, а кто-то и в личной жизни. Главное, не раскачивайтесь слишком долго, поскольку Юпитер, проходящий по вашим Солнцам, уже будет мчаться с большой скоростью. Для женщин такое положение планет часто приносит мужа, а в мужской карте – карьерный рост и решение о браке.

Ориентация на свои карьерные устремления и личную жизнь оставит рядом с вами только самых надежных и верных друзей. Но именно их надежное плечо поможет в достижении ваших целей.

Апрель - май все-таки придется притормозить и вернуться к завершению старых проектов, хотя душа рвется вперед. Кому-то покажется, будто жизнь остановилась, ничего не происходит. Но это лишь временная пауза перед новым жизненным этапом. Перед многими Тельцами уже с июня встанут вопросы решения семейных проблем, смены места жительства, купли-продажи недвижимости в связи с новым статусом или карьерой.

В октябре-ноябре может возрасти напряжение в партнерской сфере и в общении с клиентами. Но благодаря Венере, которая с 4 декабря зайдет в ваш партнерский сектор, вы сможете благоприятно уладить все конфликты.

Ось затмений смещается в ваш сектор завершения, уединения и духовных поисков. Вы будете подводить итоги прошлых лет, кто-то начнет заниматься своим здоровьем более серьезно, а кто-то организует благотворительный фонд или проект.

БЛИЗНЕЦЫ

Хотя вы самый подвижный знак Зодиака, любите разнообразие, активность, смену впечатлений, тем не менее, вам надо немного передохнуть в начале года. Тем более, что ваш управитель Меркурий до 18 января находится в ретроградном движении, что замедляет все процессы, связанные с деловой сферой.

Поэтому небольшую передышку, связанную с новогодними праздниками, максимально используйте для перезагрузки и отдыха, завершения дел, начатых ранее. А после 18 января снова в бой! Поскольку период повышенной активности, начавшийся осенью, продолжится до апреля благодаря Марсу, который все еще находится в вашем знаке и тоже разворачивается в прямое движение 12 января.

Зато уже в марте возможно получение новой, более ответственной должности, смена работы, открытие собственного бизнеса.

Кто-то из вас займется общественно - политической работой, особенно в первой половине года. Она значительно расширит круг ваших друзей и единомышленников.

Также это может быть развитие онлайн-проекта, когда вам потребуется расширить свою команду.

Ваши интересы обширны и разноплановы, они могут потребовать финансовых вложений, особенно в апреле-мае. Вы будете буквально «гореть», зарабатывая деньги, но и тратить тоже придется. Не стесняйтесь обращаться за спонсорской помощью. Ведь ваш проект может вызвать интерес у других людей, они захотят помочь финансово.

Презентуйте себя и свое дело с 11 апреля до 7 мая, когда Венера будет в вашем знаке. Венера повышает вашу привлекательность в глазах других, что полезно не только с точки зрения бизнеса, но и в личных отношениях. А если учесть, что второе Солнечное затмение произойдет 14 октября в секторе настоящей любви, детей и творчества, то одинокие Близнецы вполне могут встретить свою любовь.

И, кстати, с 5 июня до 9 октября знакомство может произойти в поездках, транспорте, через соседей или родственников. Исключите только период с 23 июля до 4 сентября, когда Венера будет ретроградная.

У многих Близнецов появятся серьезные стратегические цели, которые могут быть связаны с созданием пассивного дохода. Причем, в августе-октябре многие Близнецы будут продавать и покупать недвижимость, возможно, как раз с инвестиционными целями.

Периоды, когда хорошо продавать недвижимость: 1 -18 января, 21 апреля-15 мая, 23 августа-15 сентября, 13 -31 декабря. В эти периоды не запускайте новые проекты, не открывайте бизнес и не подписывайте важные договоры, поскольку ваш управитель Меркурий будет иметь ретроградное движение. А он очень влияет на вашу жизнь.

РАК

В 2023 году усилия прошлых лет наконец-то начнут приносить свои плоды. Вы получите перспективное предложение или должность. Раки-бизнесмены смогут расширить свое дело. Кто-то займется преподавательской деятельностью и откроет свой курс или школу. Приобретение большей популярности и авторитета поспособствует новому витку в вашей карьере.

Громадье планов объединит вокруг вас других людей, которые станут впоследствии вашими единомышленниками. Высокие идеи могут привести кого-то из Раков на общественно-политическую арену. Однако из-за необходимости уделять много времени социальным интересам и карьере, семья может почувствовать нехватку вашего внимания. Старайтесь сохранять баланс, особенно во второй половине года.

Может возникнуть сценарий, когда ваша карьера будет связана с переездом в другой город или даже за границу. Не откладывайте смену страны надолго, поскольку с апреля сделать это будет сложнее.

Следует тщательно взвешивать все финансовые предложения, поступающие до 3 октября 2023 года, особенно в период с 23 июля до 4 сентября.

В апреле - мае Марс будет находиться в вашем знаке, что также увеличивает вашу активность по всем направлениям. Если вы не решались прежде что-то начать, то дерзайте и используйте его энергии со знаком плюс. Со знаком минус Марс может создавать повышенную конфликтность, раздражительность, медицинские операции, высокую температуру.

Май-июнь принесет необходимость больших финансовых трат, возможно, связанных с вложениями в развитие бизнеса или крупными покупками, событиями.

В личных отношениях возможен второй брак, в котором в вашу жизнь придут приемные дети. А те, кто уже в браке, могут решиться усыновить ребенка из детского дома.

В любом случае, Раки стоят на пороге мощных внутренних перемен, которые приведут к полной трансформации сознания, более соответствующей современной эпохе.

ЛЕВ

Многие из вас стоят на распутье: в чем мое предназначение и чем заняться? Меняются цели, понимание жизни, личные и деловые партнеры. Карьера у многих Львов находится в подвешенном состоянии, когда вы сами готовы уйти с работы по разным причинам, либо ваша организация в стадии расформирования и т.д. Вариантов много, все они подразумевают важные перемены, касающиеся вашего бизнеса и статуса. Такую турбулентность вносит Уран – планета революций в вашем секторе карьеры и цели.

Кто-то из Львов даже принял решение о смене страны проживания, что приведет к необходимости продажи недвижимости или сдаче ее в аренду.

Поэтому очень важно в настоящее время позаботиться о создании пассивного дохода и сокращении заемных средств, если таковые у вас имеются. Такая возможность появится уже с марта, когда вы сможете существенно минимизировать кредитные платежи.

Также это период создания надежного фундамента для пассивного дохода, который может состоять из консервативных инструментов: недвижимость, фонды недвижимости, облигации. Время для более рискованных активов пока не пришло.

Конечно, придется энергично поработать. Но уже с середины мая начнете замечать результаты своих трудов, когда вам могут предложить более высокую должность или интересный проект.

Если вы – владелец собственного бизнеса, то вторая половина года позволит увеличить обороты или открыть новые подразделения.

Особенно удачными будут июнь, июль, август, сентябрь, когда ваша репутация и лидерские качества позволят привлечь новых клиентов, подписчиков, партнеров.

Главная опасность, подстерегающая Львов в 2023 году – преувеличение своих заслуг, принижение вклада других людей в ваши общие проекты. Эгоцентризм может навредить партнерским отношениям, особенно в январе-марте. Тогда вместо приобретения новых партнеров, придется делить имущество со старыми.

Чтобы этого не произошло, постарайтесь успеть создать свою команду в начале года. Тогда вам останется больше времени для реализации личного творческого потенциала и изучения финансовых инструментов.

ДЕВА

В первые месяцы года вы сможете сделать удачные инвестиции и обеспечить себе пассивный доход на ближайшие 12 лет. Они могут быть связаны прежде всего с недвижимостью: как в реальные объекты, так и в инвестиционные фонды. Также до мая вы можете получить хорошую прибыль от инвестиций, сделанных ранее.

Однако не торопитесь тратить дивиденды на различные покупки. Если вы работаете по найму, то существует вероятность реорганизации фирмы с сокращением сотрудников до марта. Или вы сами решите уйти по разным причинам, и понадобятся финансовые запасы.

Если у вас собственный бизнес, то придется немало потрудиться, чтобы обеспечить ему необходимую стабильность, поскольку количество клиентов может значительно уменьшится. Зато останутся самые надежные, проверенные временем.

Возможна версия, что вместо инвестиций кому-то из Дев придется еще больше привлечь заемных средств. Старайтесь просчитывать ваши возможности более основательно. Тем более, что осенью вероятна смена источника дохода или места работы.

Вторая половина года благоприятна для увеличения контактов с иностранными партнерами, необычных поездок в другие страны, открытия для себя зарубежных рынков. Кто-то примет более кардинальное решение и поменяет не только место работы, но и страну проживания.

1 – 18 января, 21 апреля-15 мая, 23 августа-15 сентября и 13 - 31 декабря старайтесь не принимать серьезные финансовые решения, не начинать важные проекты. В эти периоды достаточно велика вероятность ошибочных решений.

ВЕСЫ

Ваше природное очарование и умение взаимодействовать с другими людьми помогут еще больше увеличить клиентскую базу и привлечь новых партнеров, начиная с января. Если вы блогер, то увеличится количество подписчиков, что непременно скажется на финансовом результате уже с середины мая. Дивиденды от вашего бизнеса порадуют значительным превышением над планируемыми величинами.

Также вторая половина года принесет успех в долгосрочных инвестициях.

Однако старайтесь опираться на более консервативные инструменты, ведь нестабильность в экономике еще не закончилась.

К более рискованным активам можно присматриваться с марта. Но не забывайте о диверсификации и рисках.

Осенью могут потребоваться средства для приобретения недвижимости, поэтому кто-то из Весов воспользуется заемными средствами или собственными дивидендами.

Не принимайте важных финансовых решений с 23 июля до 4 сентября, они могут оказаться ошибочными. Оптимально посвятить этот период отдыху вместе с друзьями.

Если вы работаете по найму, то вероятно назначение на более ответственную должность после 7 марта. Будьте готовы к тому, что обязанностей также станет больше. Поэтому не забывайте поддерживать свое здоровье и организовать четкий распорядок дня.

СКОРПИОН

Даже если у вас чешутся руки начать инвестировать – не торопитесь. Подождите до середины марта, когда тучи рассеются и планеты будут более благосклонны для долгосрочных вложений. Первые месяцы - время возврата долгов и обучения инвестированию.

Зато у вас будет отличная возможность найти работу своей мечты, особенно в период до 16 мая. При поиске работы ориентируйтесь на компании с громким именем – у вас есть блестящие шансы увеличить не только свою заработную плату, но и карьерные перспективы.

Вторая половина года благоприятна для улучшения партнерских отношений, как в личной, так и деловой сферах. Если вы занимаетесь бизнесом, то очень вероятны увеличение клиентской базы и заключение выгодных договоров. Финансовые результаты не заставят себя ждать, но уже в следующем году.

Высокорискованные финансовые инструменты можно пробовать с марта, но только при строгом соблюдении своих торговых правил. Иначе вместо заработка получите значительный убыток и не сможете торговать следующие 2 года из-за отсутствия капитала.

Также с конца марта многие Скорпионы озаботятся приобретением недвижимости, возможно, с инвестиционной идеей. Однако она потребует привлечения заемных средств.

Летние месяцы благоприятны для получения новой должности, приобретения популярности, повышения вашего рейтинга или репутации. Скорпионы-бизнесмены смогут увеличить стабильность своего детища.

Осенью работа потребует вашей 100% вовлеченности, придется буквально гореть на работе. Фигаро тут, Фигаро – там: девиз октября-ноября. Но благодаря активной деятельности вы сможете существенно увеличить свои доходы, что позволит совершить крупную покупку в декабре.

СТРЕЛЕЦ

Сказать, что вы везунчик – мало. Вы мега- везунчик в 2023 году! Причем, уже с самого начала года. В то время, когда у других знаков Зодиака возможны задержки и паузы, вы готовы получать удовольствие от жизни, вдыхая его полной грудью. Даже торговля высокорискованными инструментами в первой половине года способна принести ощутимую прибыль. Что уж говорить о развитии собственного бизнеса, презентации себя и своего творчества?!

Если вы далеки от биржевой торговли, купите хотя бы лотерейный билет.

А вот в партнерских отношениях не все так радужно. Кто-то из Стрельцов будет вынужден расстаться со своими деловыми партерами или клиентами. Старайтесь быть более дипломатичными. Открытое противостояние может довести конфликт до судебного разбирательства.

Летом стоит обратить внимание на зарубежные активы. Причем, это может быть недвижимость на морских курортах, в дальних странах, уединенных местах.

Вторая половина года благоприятна для поиска работы своей мечты, получения должности повыше и упрочения своего авторитета среди коллег. Чего уж мелочиться?! Идите устраиваться в солидную компанию с громким именем. Ведь ваш собственный управитель Юпитер как раз с середины мая будет находиться в вашем секторе работы.

Осенью вы способны развить бурную деятельность, что приведет к еще большему упрочению вашего авторитета уже в следующем году.

КОЗЕРОГ

Вы стоите на пороге больших перемен. Уже в марте почувствуете, как стало намного легче. Это касается не только финансовой сферы, но всей жизни. Как будто с плеч упал большой груз ответственности. Обратите внимание на события, которые будут происходить в период с 23 марта до 1 мая. Это первый пробный шарик, который намекнет на тенденции следующих 20 лет.

У вас есть все шансы в разы увеличить свой капитал, создать собственное дело огромных масштабов, особенно, если оно будет связано с IT-технологиями.

Конечно, без труда ничего не получится. И вы это уже заметили по минувшей напряженной осени. Эта тенденция будет продолжаться до весны. Возможно, кому-то придется пройти основательное обучение годика на 2, но оно того стоит.

Зато многие из вас смогут погасить свои долги, поменять место жительства, приобрести новую недвижимость, либо улучшить существующую. Если вы связаны с удаленной работой, то вполне можете махнуть на полгодика пожить в другую страну.

В любом варианте период до середины мая будет очень удачным для решения вопросов с недвижимостью, как с инвестиционной, так и личной целью. Хотя тема недвижимости на этом не закончится и плавно перейдет на следующие полтора года, очень вероятно, как создание пассивного дохода.

Не менее прекрасна и вторая половина года, когда Юпитер – планета большого счастья войдет в самый радостный сектор вашего гороскопа. Поэтому вы можете ожидать как подарки в личной жизни, так и успех при торговле высокорискованными инструментами. Это может быть одна, но очень удачная сделка.

Общий совет для всех Козерогов: купите лотерейный билет.

С середины лета ваши цели и карьерные устремления начнут меняться. Если у вас собственный бизнес, то вы плавно начнете менять его специализацию, а кто-то даже решит закрыть его или структурировать таким образом, чтобы больше времени проводить с семьей. Возможно, приобретенная ранее недвижимость уже начнет приносить пассивный доход.

Если вы работаете по найму, то можете поменять место работы, преследуя аналогичные цели или из-за непонимания руководства. Особенно напряженный период в отношениях с руководством будет 27 августа - 12 октября, когда вы в сердцах можете хлопнуть дверью.

Не переживайте, такие ситуации создаются для того, чтобы подтолкнуть нас к более правильным решениям и начать что-то менять в своей жизни. Тем более, что уже в следующем 2024 году вы найдете работу своей мечты.

ВОДОЛЕЙ

Любознательность приведет многих Водолеев на скамью ученичества, когда вы с энтузиазмом и удовольствием будете осваивать новые знания. Кто-то погрузится в изучение иностранного языка, кто-то пойдет учиться астрологии, автовождению, инфографике, IT-технологиям и т.д. Но приобретаемые навыки очень важны для вашего будущего, ведь вы стоите на пороге мощных трансформационных процессов в течение следующих 20 лет.

Первыми эти перемены заметят Водолеи, родившиеся 21-22 января. Обратите внимание на события, которые будут происходить в вашей жизни до мая, они покажут основные тенденции на следующие несколько лет. Но и остальные Водолеи также почувствуют, что приходит новая эпоха. Ваша эпоха - эра Водолея!

У вас есть все шансы войти в нее плавно, постепенно создавая стабильный фундамент своего финансового положения. Опирайтесь на консервативные источники дохода, такие, как недвижимость и облигации. Сатурн – планета жесткая и требовательная, с 7 марта на 2, 5 года входит в ваш финансовый сектор. Поэтому время для рискованных операций для вас еще не пришло. Опираясь на такие качества, как ответственность, неторопливость, умение просчитывать каждый шаг, не разбрасываться деньгами, уже через 2 года вы сможете обеспечить для себя и своей семьи финансовую основу на будущее. Сатурн любит четкий план и стабильность.

Многие Водолеи поменяют место жительства, страну проживания. Сделки с недвижимостью будут удачными после 15 мая. А в связи с глобальными изменениями в вашей жизни стоит всерьез подумать о сдаче недвижимости в аренду.

Все взаимосвязано в нашей Вселенной. Если вы меняете место жительства или страну проживания, то меняется и направление бизнеса, карьеры, жизненные устремления. И то, что казалось важным еще 2 года тому назад, потеряет смысл под влиянием внешних обстоятельств. Главное – не бояться сделать шаг в неизвестность! Но вам, дорогие Водолеи, не привыкать. Вы – те еще авантюристы!

РЫБЫ

Многие из вас уже стоят на пороге перемен, связанных с профессиональной деятельностью. Обучение, которое вы начали в прошлом году, начнет потихоньку приносить свои плоды и в материальном плане. Хотя весь 2023 год также будет посвящен теме образования и еще большего углубления в предмет во второй половине года.

В любом случае, появление новых источников дохода возможно уже с начала года. Также это может быть крупная покупка или продажа, и очень вероятно, связанная с темой недвижимости, которой многие Рыбы занимались последние полгода. Еще, как вариант, получение крупной суммы в виде бонуса или премии от вашего работодателя.

Не торопитесь тратить полученные деньги. С марта в ваш знак входит Сатурн, он может принести необходимость структурировать расходы на конкретные цели. И одной из них будет тема обучения, возможно, инвестированию. С середины июля многие из вас будут интересоваться темой создания пассивного дохода и использования различных долгосрочных финансовых инструментов.

Рыбы, работающие по найму, найдут удачное место работы с июня по октябрь. Причем, вас могут даже позвать на работу, где вы когда-то уже трудились. Однако тема фрилансерства и работы на себя удаленно через интернет все больше и больше входит в вашу жизнь. Вы уже не понимаете, зачем ходить в офис каждый день, когда в наше время все можно делать удаленно. Сильнее всего такой тенденции подвержены Рыбы, родившиеся 15-20 марта.

Вторая половина года принесет много поездок и знакомства с интересными людьми, которые могут привести к взаимовыгодному сотрудничеству уже осенью.

Деньги, полученные от партнеров и клиентов, старайтесь вкладывать в себя, свое образование и свое дело.